iOS 18 hakkında bomba iddialar geldi. Apple hakkındaki isabetli analizleriyle tanıdığımız Bloomberg’den Mark Gurman’ın iddiasına göre, Apple’ın bir sonraki iOS sürümü, şirket tarihindeki en büyük güncellemelerden biri olacak. Gurman’a göre, iOS 18’de Samsung Galaxy AI benzeri yapay zeka entegrasyonuna yer verilecek. iOS 18 yapay zeka özellikleri ile şaşırtacak. İşte ortaya çıkan iOS 18 özellikleri.

Apple iOS 18 Güncellemesiyle İPhone’ları Tamamen Değiştirecek

Bir sonraki iPhone işletim sistemi sürümünün kod adı Crystal olarak belirlendi. AI (yapay zeka) odaklı bir güncelleme olarak planlanan iOS 18 sürümünde, genel anlamda iddialı değişiklikler bekleniyor. Ancak Gurman, PowerOn haber bülteninin son baskısında hangi belirli özelliklerin ve değişikliklerin geleceğine dair ayrıntı vermedi.

Apple, üretken yapay zeka sektörünün yükselişi karşısında hazırlıksız yakalandı. Ancak şirket, yapay zekayı derinlemesine benimseyerek Siri sesli asistanını enilemeyi planlıyor. Yeni yapay zeka özellikleri, Siri ve Mesajlar uygulamasının sorguları yanıtlama ve cümleleri otomatik tamamlama biçimini iyileştirecek. İOS 18 Siri için oldukça yararlı bir güncelleme olacak.

Apple, Samsung ve Google gibi rakiplerinin benimsediği yaklaşımı benimseyerek, bazı görevlerin cihazda işleneceği ve gelişmiş öğelerin buluta aktarılacağı bir model oluşturacak. Yeni iOS sürümü ile, kullanıcıların Pages’da metin yazmalarına ve Keynote’ta slaytları otomatik olarak oluşturmalarına yardımcı olacak özellikler de gelmesi bekleniyor.

Bunun yanı sıra, güvenlik ve performans iyileştirmeleri de kullanıcıları memnun edecek. Gurman, daha önce iPhone 16 serisinin donanım geliştirme açısından pek heyecan verici olmayacağını belirtmişti. Bu nedenle, iOS 18’in “ekstra etkileyici” olması bekleniyor.

iOS 18 ne zaman çıkacak sorusu da bu süreçte çok soruluyor. iOS 18 çıkış tarihi olarak 2024 Haziran’ı telaffuz ediliyor. Yeni iOS sürümü, Haziran ayında Apple’ın Dünya Çapında Geliştiriciler Konferansı’nda duyurulacak ve muhtemelen Eylül ayında kullanıcılara sunulacak. Apple kullanıcıları, iOS 18’in getireceği yeniliklerle heyecanla bekleyişini sürdürüyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Apple’ın yeni işletim sisteminde yapay zekayı benimseyecek olması Galaxy AI gibi rakiplerinin işini zorlaştıracak mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!