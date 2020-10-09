Samsung Exynos 1080, 5 nm yapısıyla detaylandı!

Samsung’un orta-üst seviye işlemcisi Exynos 980’in yerini alması beklenen Exynos 1080 5G ile ilgili ilk detaylar ortaya çıktı. Markanın 5 nm üretim tekniğine sahip ilk işlemcisi olan Samsung Exynos 1080, performansı sayesinde dikkat çekeceğe benziyor!

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Samsung Exynos 1080 ile ilgili ilk detaylar ortaya çıktı!

Önümüzdeki dönemde 5 nanometre üretim tekniğine sahip pek çok mobil yonga seti görücüye çıkacak. Geçtiğimiz haftalarda tanıtılan Apple A14 Bionic bu alandaki ilk ürün olurken, en ciddi rakibi Qualcomm Snapdragon 875 ise 1 Aralık tarihinde duyurulacak. Ancak Samsung, Qualcomm’un önüne geçerek 5 nm tekniğiyle geliştirilen ilk işlemcisinin detaylarını paylaştı.

Samsung Exynos 1080 adı verilen işlemciyle ilgili ilk resmi detaylar, markanın İleri Teknoloji Enstitüsü başkanı Pan Xuebao tarafından paylaşıldı. Samsung’un orta-üst seviye akıllı telefonlarına güç verecek işlemci, performans tarafında ARM Cortex-A78 çekirdeklerine dayanıyor. 3.0 GHz tepe frekans değerine sahip olan Cortex-A78’in selefi Cortex-A77’ye kıyasla %20 daha performanslı olduğu ifade ediliyor. Enerji verimliliği tarafında da yeni nesil çekirdeğin %50’ye varan bir avantajı söz konusu olacak.

Exynos 1080’in grafik tarafını ise Mali-G78 GPU’nun oluşturduğu belirtiliyor. Exynos 980’e kıyasla iki nesil güncel grafik birimi barındıran işlemci, bu alanda önemli bir performans iyileştirmesi yaşayacak. Öte yandan Exynos 1080 5G’yi ilk kullanan üreticinin sürpriz bir şekilde Vivo olacağı iddia ediliyor. Vivo X60 modelinde kullanılacağı belirtilen işlemcinin ardından sıra amiral gemisi cihazlarda kullanılacak Exynos 2100’e gelecek.