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Samsung Exynos 1080, 5 nm yapısıyla detaylandı!
Samsung’un orta-üst seviye işlemcisi Exynos 980’in yerini alması beklenen Exynos 1080 5G ile ilgili ilk detaylar ortaya çıktı. Markanın 5 nm üretim tekniğine sahip ilk işlemcisi olan Samsung Exynos 1080, performansı sayesinde dikkat çekeceğe benziyor!
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Samsung Exynos 1080 ile ilgili ilk detaylar ortaya çıktı!
Önümüzdeki dönemde 5 nanometre üretim tekniğine sahip pek çok mobil yonga seti görücüye çıkacak. Geçtiğimiz haftalarda tanıtılan Apple A14 Bionic bu alandaki ilk ürün olurken, en ciddi rakibi Qualcomm Snapdragon 875 ise 1 Aralık tarihinde duyurulacak. Ancak Samsung, Qualcomm’un önüne geçerek 5 nm tekniğiyle geliştirilen ilk işlemcisinin detaylarını paylaştı.
Samsung Exynos 1080 adı verilen işlemciyle ilgili ilk resmi detaylar, markanın İleri Teknoloji Enstitüsü başkanı Pan Xuebao tarafından paylaşıldı. Samsung’un orta-üst seviye akıllı telefonlarına güç verecek işlemci, performans tarafında ARM Cortex-A78 çekirdeklerine dayanıyor. 3.0 GHz tepe frekans değerine sahip olan Cortex-A78’in selefi Cortex-A77’ye kıyasla %20 daha performanslı olduğu ifade ediliyor. Enerji verimliliği tarafında da yeni nesil çekirdeğin %50’ye varan bir avantajı söz konusu olacak.
Exynos 1080’in grafik tarafını ise Mali-G78 GPU’nun oluşturduğu belirtiliyor. Exynos 980’e kıyasla iki nesil güncel grafik birimi barındıran işlemci, bu alanda önemli bir performans iyileştirmesi yaşayacak. Öte yandan Exynos 1080 5G’yi ilk kullanan üreticinin sürpriz bir şekilde Vivo olacağı iddia ediliyor. Vivo X60 modelinde kullanılacağı belirtilen işlemcinin ardından sıra amiral gemisi cihazlarda kullanılacak Exynos 2100’e gelecek.
Apple
iPhone 12 ekranı seramik cam kaplama koruması ile gelebilir
13 Ekim’de tanıtılacak olan iPhone 12 serisine ilişkin son sızıntılar tüm hızıyla devam ediyor. Yeni bir sızıntı, serinin dört modelinin de seramik cam kaplama teknolojisi ile birlikte geleceğini belirtiyor.
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iPhone 12 serisi için yeni ekran koruma teknolojisi
Çin’deki Weibo platformundan paylaştığı sızıntılarla tanınan ‘Ice universe’ hesabı, iPhone 12 serisinin ekran ayrıntılarıyla ilgili yeni bir paylaşımda bulundu. Ekran boyutları ve ekran çözünürlükleri önceki sızıntılarla tutarlılık gösterse de; yeni sızıntıyla birlikte, dört modelde de sertleştirilmiş seramik cam ekran koruma teknolojisi kullanılması bekleniyor. Dört modelin ekranlarının da Super Retina XDR teknolojisine ve ‘Ceramic Shield’ adı verilen yeni bir ekran koruma teknolojisine sahip olmaları öngörülüyor. Söz konusu teknoloji; çizilmelere ve düşmeye karşı yüksek dirençli seramik alt tabakaya sahip bir cam teknolojisi olarak açıklanıyor.
Apple’ın yeni kablosuz şarj pedi: MagSafe
Yine aynı anonim hesaptan yapılan bir diğer paylaşımda, dört modelin de Dolby Vision ekran teknolojisini destekleyeceği belirtiliyor. İddiaya göre, Apple’ın yeni kablosuz şarj pedini ‘MagSafe’ olarak adlandırdığı ve 5G için ‘Akıllı Veri Modu’ özelliği sunacağı aktarılıyor. ‘Akıllı Veri Modu’nun, internete çıkış yapan uygulamanın kullandığı bant genişliğine göre 4G (LTE) ve 5G arasında otomatik olarak geçiş yapma özelliği sunması bekleniyor. Söz konusu özellik ile birlikte pil tasarrufu sağlanması amaçlandığı aşikar.
Apple, yeni iPhone serisini 13 Ekim’deki ‘Hi, Speed’ etkinliğinde duyuracak. iPhone 12 mini modelinin 6-7 Kasım tarihlerinde ön siparişe açılacağı ve 13-14 Kasım tarihlerinde kullanıcılara ulaştırılacağı tahmin ediliyor. iPhone 12 Pro Max modeli ise 13-14 Kasım tarihlerinde ön siparişe açılacak ve kullanıcılarına teslim edilmesi 20-21 Kasım tarihlerini bulacak.
Konu dışı
Amazon Prime Day indirimleri belli oldu!
Amazon Prime üyeleri için, Amazon Prime Day indirimleri 12 Ekim’i 13 Ekim’e bağlayan gece yarısı başlayacak ve 48 saat boyunca devam edecek. Bu yıl, Türkiye’de ilk kez gerçekleşecek olan Amazon Prime Day için birçok kategorideki indirimler şimdiden belli oldu.
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Amazon Prime Day indirimleri, hangi markaları ve hangi kategorileri içeriyor
Popüler markaların elektronik, ev ve mutfak, moda, sağlık ve kişisel bakım, kozmetik, spor ve outdoor, evcil hayvan ürünleri ve oyuncak kategorilerindeki öne çıkan ürünlerinde “Bitmeden Yakala!” ve “Flaş” adı verilen fırsatlar sunulacak.
Amazon Prime Day’de sunulacak indirimlerden bazıları:
Elektronik
– Xiaomi, Sennheiser, Samsung, Huawei, Philips Kulaklıklarda %30’a varan indirim
– Jabra Kulaklıklarda %30’a varan indirimler
– Bose Ürünlerinde 1400 TL’ye varan indirimler
– Belkin Aksesuarlarda %50’ye varan indirim
– Spigen Kılıflarda %50’ye varan indirim
– Dexim taşınabilir şarj cihazlarında %50’ye varan indirim
Ev ve Mutfak
– Seçili Tefal mutfak ve ev ürünlerinde %30’a varan indirim
– Paşabahçe ürünlerinde %50’ye varan indirim
– Philips Hue aydınlatmalarda %40’a varan indirim
– Seçili Lav ürünlerinde %50 indirim
Oyuncak ve Oyun
– Hasbro kutu oyunlarında %30’a varan indirim
– Play-Doh ürünlerinde %30’a varan indirim
– LEGO’larda %30’a varan indirim
– Baby Alive ürünlerinde %30’a varan indirim
Moda
– Kinetix Charlie erkek çocuk spor ayakkabılarında %40’a varan indirim
– Koton kadın pijamalarda %40’a varan indirim
– DeFacto kız ve erkek bebek eşofman takımında %60’a varan indirim
– Lumberjack run erkek çocuk spor ayakkabılarında %60’a varan indirim
Güzellik ve Kozmetik
– Neutrogena ürünlerinde %30’a varan indirim
– Seçili Gliss ürünlerinde %50’ye varan indirim
– OGX saç ürünlerinde %40’a varan indirim
– Seçili L’Oreal Paris ürünlerinde kaçırılmayacak fırsatlar
Sağlık ve Kişisel Bakım
– Seçili Dalin markalı ürünlerde %30’a varan indirim
– Seçili Oral Care ürünlerinde %50’ye varan indirim
Bebek Ürünleri
– Seçili Chicco araç gereçlerinde %30’a varan indirim
– Seçili Maxi Cosi oto koltuklarında %30’a varan indirim
– Seçili Maclaren ve Mamas & Papas bebek arabalarında net %30 indirim
Prime Day fırsatlarından yararlanmak isteyenler, buraya tıklayarak Prime aboneliklerini başlatabilirler. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı, maskenizi düzgün bir biçimde takmayı, ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
Tablet/Notebook/Laptop
Acer ConceptD, Good Design Awards ödüllerinin kazananı oldu
Acer ConceptD serisi ürünleri, 2020 Good Design Awards’ta birçok ödül kazanarak; dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Ödül kazanan modeller ise, ConceptD 3 Ezel, ConceptD 7 Ezel dizüstü bilgisayar ve ConceptD 700 masaüstü bilgisayar oldu.
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Acer ConceptD, sıra dışı tasarım hatlarıyla öne çıkıyor
Acer Endüstriyel Tasarım İkinci Başkan Yardımcısı Seji Peng, “Bu ödülü kazanabilmek, müşterilerinizin ihtiyaçlarını anlayıp onları karşılayabilmenize bağlıdır. Geçtiğimiz yıl ConceptD marka yaratıcı ürünlerimiz piyasaya sürüldüğünde, ConceptD 7 dizüstü bilgisayarımız Good Design ödülünü kazanmıştı. Kullanıcılardan gelen geri bildirimleri dinledik ve ürünlerimizi kullanan insanların ihtiyaçlarını daha fazla karşılayabilecek bir bilgisayarı nasıl yapabileceğimizi düşündük. Bu yıl ise, ConceptD 7 Ezel’in başka bir Good Design ödülünü kazanmasından ötürü özellikle heyecan duyuyoruz çünkü bu ödül, tasarımcıların yaşam tarzını anladığımız ve gerçekten onlara değer kattığımız anlamına geliyor.” dedi.