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Samsung Exynos 1080, 5 nm yapısıyla detaylandı!

Samsung’un orta-üst seviye işlemcisi Exynos 980’in yerini alması beklenen Exynos 1080 5G ile ilgili ilk detaylar ortaya çıktı. Markanın 5 nm üretim tekniğine sahip ilk işlemcisi olan Samsung Exynos 1080, performansı sayesinde dikkat çekeceğe benziyor!

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Samsung Exynos 1080 ile ilgili ilk detaylar ortaya çıktı!

Önümüzdeki dönemde 5 nanometre üretim tekniğine sahip pek çok mobil yonga seti görücüye çıkacak. Geçtiğimiz haftalarda tanıtılan Apple A14 Bionic bu alandaki ilk ürün olurken, en ciddi rakibi Qualcomm Snapdragon 875 ise 1 Aralık tarihinde duyurulacak. Ancak Samsung, Qualcomm’un önüne geçerek 5 nm tekniğiyle geliştirilen ilk işlemcisinin detaylarını paylaştı.

Samsung Exynos 1080 adı verilen işlemciyle ilgili ilk resmi detaylar, markanın İleri Teknoloji Enstitüsü başkanı Pan Xuebao tarafından paylaşıldı. Samsung’un orta-üst seviye akıllı telefonlarına güç verecek işlemci, performans tarafında ARM Cortex-A78 çekirdeklerine dayanıyor. 3.0 GHz tepe frekans değerine sahip olan Cortex-A78’in selefi Cortex-A77’ye kıyasla %20 daha performanslı olduğu ifade ediliyor. Enerji verimliliği tarafında da yeni nesil çekirdeğin %50’ye varan bir avantajı söz konusu olacak.

Exynos 1080’in grafik tarafını ise Mali-G78 GPU’nun oluşturduğu belirtiliyor. Exynos 980’e kıyasla iki nesil güncel grafik birimi barındıran işlemci, bu alanda önemli bir performans iyileştirmesi yaşayacak. Öte yandan Exynos 1080 5G’yi ilk kullanan üreticinin sürpriz bir şekilde Vivo olacağı iddia ediliyor. Vivo X60 modelinde kullanılacağı belirtilen işlemcinin ardından sıra amiral gemisi cihazlarda kullanılacak Exynos 2100’e gelecek.

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İnternet ile ilk karşılaşmam, 2000'li yılların başlarında 146 çevirmeli ağ bağlantısı sayesinde gerçekleşti. Teknolojiyle aram zaman içerisinde koyulaştı ve şimdi de HWP bünyesinde en güncel haberleri sizlere aktarıyorum.

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Apple

iPhone 12 ekranı seramik cam kaplama koruması ile gelebilir

9 Ekim 2020 15:59

Yazan:

Apple iPhone 12

13 Ekim’de tanıtılacak olan iPhone 12 serisine ilişkin son sızıntılar tüm hızıyla devam ediyor. Yeni bir sızıntı, serinin dört modelinin de seramik cam kaplama teknolojisi ile birlikte geleceğini belirtiyor.

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iPhone 12 serisi için yeni ekran koruma teknolojisi

Çin’deki Weibo platformundan paylaştığı sızıntılarla tanınan ‘Ice universe’ hesabı, iPhone 12 serisinin ekran ayrıntılarıyla ilgili yeni bir paylaşımda bulundu. Ekran boyutları ve ekran çözünürlükleri önceki sızıntılarla tutarlılık gösterse de; yeni sızıntıyla birlikte, dört modelde de sertleştirilmiş seramik cam ekran koruma teknolojisi kullanılması bekleniyor. Dört modelin ekranlarının da Super Retina XDR teknolojisine ve ‘Ceramic Shield’ adı verilen yeni bir ekran koruma teknolojisine sahip olmaları öngörülüyor. Söz konusu teknoloji; çizilmelere ve düşmeye karşı yüksek dirençli seramik alt tabakaya sahip bir cam teknolojisi olarak açıklanıyor.

Apple’ın yeni kablosuz şarj pedi: MagSafe

Yine aynı anonim hesaptan yapılan bir diğer paylaşımda, dört modelin de Dolby Vision ekran teknolojisini destekleyeceği belirtiliyor. İddiaya göre, Apple’ın yeni kablosuz şarj pedini ‘MagSafe’ olarak adlandırdığı ve 5G için ‘Akıllı Veri Modu’ özelliği sunacağı aktarılıyor. ‘Akıllı Veri Modu’nun, internete çıkış yapan uygulamanın kullandığı bant genişliğine göre 4G (LTE) ve 5G arasında otomatik olarak geçiş yapma özelliği sunması bekleniyor. Söz konusu özellik ile birlikte pil tasarrufu sağlanması amaçlandığı aşikar.

Hi Speed

Apple, yeni iPhone serisini 13 Ekim’deki ‘Hi, Speed’ etkinliğinde duyuracak. iPhone 12 mini modelinin 6-7 Kasım tarihlerinde ön siparişe açılacağı ve 13-14 Kasım tarihlerinde kullanıcılara ulaştırılacağı tahmin ediliyor. iPhone 12 Pro Max modeli ise 13-14 Kasım tarihlerinde ön siparişe açılacak ve kullanıcılarına teslim edilmesi 20-21 Kasım tarihlerini bulacak.

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Konu dışı

Amazon Prime Day indirimleri belli oldu!

9 Ekim 2020 15:10

Yazan:

amazon-prime-day

Amazon Prime üyeleri için, Amazon Prime Day indirimleri 12 Ekim’i 13 Ekim’e bağlayan gece yarısı başlayacak ve 48 saat boyunca devam edecek. Bu yıl, Türkiye’de ilk kez gerçekleşecek olan Amazon Prime Day için birçok kategorideki indirimler şimdiden belli oldu.

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Amazon Prime Day indirimleri, hangi markaları ve hangi kategorileri içeriyor

Popüler markaların elektronik, ev ve mutfak, moda, sağlık ve kişisel bakım, kozmetik, spor ve outdoor, evcil hayvan ürünleri ve oyuncak kategorilerindeki öne çıkan ürünlerinde “Bitmeden Yakala!” ve “Flaş” adı verilen fırsatlar sunulacak.

Amazon Prime Day’de sunulacak indirimlerden bazıları:

Elektronik

Xiaomi, Sennheiser, Samsung, Huawei, Philips Kulaklıklarda %30’a varan indirim
Jabra Kulaklıklarda %30’a varan indirimler
Bose Ürünlerinde 1400 TL’ye varan indirimler
Belkin Aksesuarlarda %50’ye varan indirim
Spigen Kılıflarda %50’ye varan indirim
Dexim taşınabilir şarj cihazlarında %50’ye varan indirim

Ev ve Mutfak

– Seçili Tefal mutfak ve ev ürünlerinde %30’a varan indirim
Paşabahçe ürünlerinde %50’ye varan indirim
Philips Hue aydınlatmalarda %40’a varan indirim
– Seçili Lav ürünlerinde %50 indirim

 

Oyuncak ve Oyun

Hasbro kutu oyunlarında %30’a varan indirim
Play-Doh ürünlerinde %30’a varan indirim

LEGO’larda %30’a varan indirim
Baby Alive ürünlerinde %30’a varan indirim

Moda

Kinetix Charlie erkek çocuk spor ayakkabılarında %40’a varan indirim
Koton kadın pijamalarda %40’a varan indirim
DeFacto kız ve erkek bebek eşofman takımında %60’a varan indirim
Lumberjack run erkek çocuk spor ayakkabılarında %60’a varan indirim

Güzellik ve Kozmetik

Neutrogena ürünlerinde %30’a varan indirim
– Seçili Gliss ürünlerinde %50’ye varan indirim
OGX saç ürünlerinde %40’a varan indirim
– Seçili L’Oreal Paris ürünlerinde kaçırılmayacak fırsatlar

Sağlık ve Kişisel Bakım

– Seçili Dalin markalı ürünlerde %30’a varan indirim
– Seçili Oral Care ürünlerinde %50’ye varan indirim

Bebek Ürünleri

– Seçili Chicco araç gereçlerinde %30’a varan indirim
– Seçili Maxi Cosi oto koltuklarında %30’a varan indirim
– Seçili Maclaren ve Mamas & Papas bebek arabalarında net %30 indirim

Prime Day fırsatlarından yararlanmak isteyenler, buraya tıklayarak Prime aboneliklerini başlatabilirler. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı, maskenizi düzgün bir biçimde takmayı, ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın! 

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Tablet/Notebook/Laptop

Acer ConceptD, Good Design Awards ödüllerinin kazananı oldu

9 Ekim 2020 14:46

Yazan:

Acer ConceptD

Acer ConceptD serisi ürünleri, 2020 Good Design Awards’ta birçok ödül kazanarak; dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Ödül kazanan modeller ise, ConceptD 3 Ezel, ConceptD 7 Ezel dizüstü bilgisayar ve ConceptD 700 masaüstü bilgisayar oldu.

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Acer ConceptD, sıra dışı tasarım hatlarıyla öne çıkıyor

Acer Endüstriyel Tasarım İkinci Başkan Yardımcısı Seji Peng, “Bu ödülü kazanabilmek, müşterilerinizin ihtiyaçlarını anlayıp onları karşılayabilmenize bağlıdır. Geçtiğimiz yıl ConceptD marka yaratıcı ürünlerimiz piyasaya sürüldüğünde, ConceptD 7 dizüstü bilgisayarımız Good Design ödülünü kazanmıştı. Kullanıcılardan gelen geri bildirimleri dinledik ve ürünlerimizi kullanan insanların ihtiyaçlarını daha fazla karşılayabilecek bir bilgisayarı nasıl yapabileceğimizi düşündük. Bu yıl ise, ConceptD 7 Ezel’in başka bir Good Design ödülünü kazanmasından ötürü özellikle heyecan duyuyoruz çünkü bu ödül, tasarımcıların yaşam tarzını anladığımız ve gerçekten onlara değer kattığımız anlamına geliyor.” dedi.

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ConceptD 7 Ezel

ConceptD 7 Ezel, gerçek zamanlı 2D veya 3D renderları ve tasarımları kaldırabilecek kadar güçlü bir dizüstü bilgisayar olarak dikkat çekiyor. Özellikle çizim için çok uygun olan cihazın 4K UHD Pantone onaylı ekranı, Delta E <2 renk hassasiyeti ile Adobe RGB renk gamının %100’ünü kapsıyor. 4.096 basınç hassasiyetine sahip dâhili Wacom EMR kalem ise, kullanıcıların bu ekrandan en iyi şekilde yararlanmalarına imkan veriyor ve şarj etmeye gerek kalmadan dizüstü bilgisayarın seramik kaplamalı metal kasasında rahatça saklanabiliyor.
conceptd 3 ezel

ConceptD 3 Ezel

ConceptD 3 Ezel, sanat ve tasarım öğrencilerinin veya hobi sahiplerinin ihtiyaçları doğrultusunda tasarlanmış bir dizüstü bilgisayar olarak öne çıkıyor. Cihazın lekeye ve aşınmaya dayanıklı MAO (Micro- Arc Oxidation) kaplı yüzeyi ve magnezyum-alüminyum alaşımından yapılan kasasıyla cihaz, 1,68 kg ağırlığa sahip. Bu sayede gündelik kullanımda rahatlıkla taşınabiliyor. Ayrıca cihazın 18 saatlik pil ömrü vaadi olduğunu ve parlamayı azaltan Corning Gorilla Glass ekrana sahip olduğunu da belirtelim.

ConceptD 700

ConceptD 700, film yapımcıları, animasyon çizim sanatçıları ve MMİ (mimari, mühendislik, inşaat) tasarımcıları düşünülerek dizayn edilmiş bir cihaz. ConceptD, her türlü çalışma ortamına uyum sağlayabiliyor. Cihazdaki üç dâhili fan, ağır rendering yükleri altında bile sistemin rahatça çalışması için cihazı serin tutarken; gürültü seviyesinin 40 dBA’nın da altında kalmasını sağlıyor. Ahşap görünümlü üst kısım, rahat bir şekilde kablosuz şarj imkânı tanıyor, ayrıca ön hava akımı panelinde bir kulaklık yuvası bulunuyor ve bilgisayarın arkasında bulunan bölme ise, kablolarınızı kolaylıkla yerleştirmenizi sağlıyor.
good design award

Good Design Award nedir

Good Design Award, Japonya’da verilen ve yenilikçi tasarımları ödüllendiren prestijli bir ödül. Bu ödül bir sonraki inovasyon dalgasını teşvik etmek için ürünlerin tüm dünyaya tanıtılmasına da yardımcı oluyor. Good Design Award, vizyon olarak “herkesin zengin ve yaratıcı bir yaşam sürebileceği” bir toplum yaratmaya yardımcı olmayı hedefliyor.
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