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Tablet/Notebook/Laptop

Acer ConceptD, Good Design Awards ödüllerinin kazananı oldu

Acer ConceptD

Acer ConceptD serisi ürünleri, 2020 Good Design Awards’ta birçok ödül kazanarak; dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Ödül kazanan modeller ise, ConceptD 3 Ezel, ConceptD 7 Ezel dizüstü bilgisayar ve ConceptD 700 masaüstü bilgisayar oldu.

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Acer ConceptD, sıra dışı tasarım hatlarıyla öne çıkıyor

Acer Endüstriyel Tasarım İkinci Başkan Yardımcısı Seji Peng, “Bu ödülü kazanabilmek, müşterilerinizin ihtiyaçlarını anlayıp onları karşılayabilmenize bağlıdır. Geçtiğimiz yıl ConceptD marka yaratıcı ürünlerimiz piyasaya sürüldüğünde, ConceptD 7 dizüstü bilgisayarımız Good Design ödülünü kazanmıştı. Kullanıcılardan gelen geri bildirimleri dinledik ve ürünlerimizi kullanan insanların ihtiyaçlarını daha fazla karşılayabilecek bir bilgisayarı nasıl yapabileceğimizi düşündük. Bu yıl ise, ConceptD 7 Ezel’in başka bir Good Design ödülünü kazanmasından ötürü özellikle heyecan duyuyoruz çünkü bu ödül, tasarımcıların yaşam tarzını anladığımız ve gerçekten onlara değer kattığımız anlamına geliyor.” dedi.

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ConceptD 7 Ezel

ConceptD 7 Ezel, gerçek zamanlı 2D veya 3D renderları ve tasarımları kaldırabilecek kadar güçlü bir dizüstü bilgisayar olarak dikkat çekiyor. Özellikle çizim için çok uygun olan cihazın 4K UHD Pantone onaylı ekranı, Delta E <2 renk hassasiyeti ile Adobe RGB renk gamının %100’ünü kapsıyor. 4.096 basınç hassasiyetine sahip dâhili Wacom EMR kalem ise, kullanıcıların bu ekrandan en iyi şekilde yararlanmalarına imkan veriyor ve şarj etmeye gerek kalmadan dizüstü bilgisayarın seramik kaplamalı metal kasasında rahatça saklanabiliyor.
conceptd 3 ezel

ConceptD 3 Ezel

ConceptD 3 Ezel, sanat ve tasarım öğrencilerinin veya hobi sahiplerinin ihtiyaçları doğrultusunda tasarlanmış bir dizüstü bilgisayar olarak öne çıkıyor. Cihazın lekeye ve aşınmaya dayanıklı MAO (Micro- Arc Oxidation) kaplı yüzeyi ve magnezyum-alüminyum alaşımından yapılan kasasıyla cihaz, 1,68 kg ağırlığa sahip. Bu sayede gündelik kullanımda rahatlıkla taşınabiliyor. Ayrıca cihazın 18 saatlik pil ömrü vaadi olduğunu ve parlamayı azaltan Corning Gorilla Glass ekrana sahip olduğunu da belirtelim.

ConceptD 700

ConceptD 700, film yapımcıları, animasyon çizim sanatçıları ve MMİ (mimari, mühendislik, inşaat) tasarımcıları düşünülerek dizayn edilmiş bir cihaz. ConceptD, her türlü çalışma ortamına uyum sağlayabiliyor. Cihazdaki üç dâhili fan, ağır rendering yükleri altında bile sistemin rahatça çalışması için cihazı serin tutarken; gürültü seviyesinin 40 dBA’nın da altında kalmasını sağlıyor. Ahşap görünümlü üst kısım, rahat bir şekilde kablosuz şarj imkânı tanıyor, ayrıca ön hava akımı panelinde bir kulaklık yuvası bulunuyor ve bilgisayarın arkasında bulunan bölme ise, kablolarınızı kolaylıkla yerleştirmenizi sağlıyor.
good design award

Good Design Award nedir

Good Design Award, Japonya’da verilen ve yenilikçi tasarımları ödüllendiren prestijli bir ödül. Bu ödül bir sonraki inovasyon dalgasını teşvik etmek için ürünlerin tüm dünyaya tanıtılmasına da yardımcı oluyor. Good Design Award, vizyon olarak “herkesin zengin ve yaratıcı bir yaşam sürebileceği” bir toplum yaratmaya yardımcı olmayı hedefliyor.
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Motosikletler ve teknoloji ile ilgili yenilikleri yakından takip etmeyi seven; aynı zamanda metal müzik tutkunu Hardware Plus yazarı

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Tablet/Notebook/Laptop

Lenovo ThinkPad X1 Carbon 2021 sızdırıldı!

7 Ekim 2020 14:40

Yazan:

Lenovo Thinkpad X1 Carbon serisinin yeni modeli sızdırıldı. Bu seriyle pazardaki en çok tercih edilen iş merkezli laptopları sunan şirket, son modellerinde donanımdaki küçük değişiklikler dışında tasarımda değişikliklerde bulunmuyordu. LaptopMag tarafından yayımlanan yeni rapora göre ise ThinkPad X1 Carbon 2021 bu sefer küçük tasarım değişikleri de bulunduruyor.

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Yeni ThinkPad tasarımında değişiklikle gelecek!

Baidu adlı sitede sızdırılan bilgilere göre Lenovo, yeni jenerasyon laptoplarında değişiklikler sunmayı planlıyor. ThinkPad X1 Carbon 2021 ve ThinkPad X1 Yoga hakkında bilgilere sahip olduğunu iddia eden bir kullanıcı özellikle ekranlarda değişim olacağını vurguladı. Bu değişim, yıllar içinde bu serilere yapılan ilk tasarım değişiklikleri olacak. Birçok bilgisayarda görülen klasik 16:9 çerçeve oranının yerine 16:10 çerçeve oranıyla sunulacak olan laptoplar, bu sayede daha uzun ve dar çerçeveli ekranlara sahip olacak.

thinkpad x1 carbon 2021

Şirketin son tanıttığı ThinkPad X1 Nano modelinde de gördüğümüz 16:10 ekranın böylece farklı modellere de yayılması başlamış olacak. Sızıntıyla paylaşılan birkaç fotoğrafta ise farklı değişiklikler de görülüyor. Şu anki modellerde kullanılan iki bağımsız küçük menteşe yerine bu sefer menteşeler çubuk şeklinde bir alanda kullanılmış. Bu sayede daha sağlam bir çerçeveye da sahip olacak olan model, daha uzun yıllar boyunca kullanım sunabilecek.

Klavyenin her iki tarafında da görülen hoparlör ızgaraları da tasarımda görülen değişikliklerden biri. Ancak ThinkPad X1 Carbon 2021 modelinin donanımı ya da diğer konulardaki özellikleri hakkında detaylara sahip değiliz.

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Tablet/Notebook/Laptop

TCL, Alcatel markalı tabletleri ile Türkiye pazarında 2. sırayı aldı

28 Eylül 2020 12:53

Yazan:

Alcatel_3T_10 TCL

TCL, 2020’nin ikinci çeyreğinde Alcatel tablet satışlarını bir önceki çeyreğe kıyasla neredeyse üç kat artırarak; Türkiye genelinde en çok tablet satan ikinci firma oldu.

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TCL, Alcatel markası altında tablet satışlarında ciddi bir başarı yakaladı

TCL’in artan tablet satışlarındaki en büyük payı, 7” ve 10” ölçülere sahip modeller oluşturuyor. Alcatel 1T 7”, Alcatel 1T 10”, Alcatel Smart Tab 7” ve Alcatel 3T 10” modelleri, fiyat performans dengeleri sayesinde tüketicilerin taleplerini karşılamayı başararak; müşteriler tarafından sıklıkla tercih edilen modeller oldu. Online eğitim ve uzaktan çalışmanın öne çıktığı bu dönemde, standart tablet modellerinin yanı sıra Alcatel’in klavyeli modelleri de tüketicilerin yoğun ilgisini çekti.

A3_10_wifi alcatel TCL

Konuyla ilgili görüşlerini paylaşan TCL Mobil Türkiye Satış ve Pazarlama Direktörü Serhan Tunca, “Son çeyrekte tablet satışımızı neredeyse üç katına çıkararak önemli bir başarıya imza attık. Bu sayede Türkiye’de en çok tablet satan ikinci şirket olarak listenin en üst sıralarında yer alıyoruz. Tüm dünyanın içinde bulunduğu durumla birlikte tüketicilerin işlerini uzaktan yapabilmek ve eğitimlerine evlerinden devam edebilmek için tablete yöneldiklerini gözlemledik. Bu noktada amiral gemisi özellikleri uygun fiyatla sunma yaklaşımımızla tasarladığımız ürünlerimiz, tüketicilerin tercihi oldu. Türkiye bizim için çok önemli bir pazar. Önümüzdeki çeyreklerde Türkiye’de daha gelişmiş ürünlerimizi satışa sunarak bu başarımızın üstüne çıkmayı hedefliyoruz” dedi.

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Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı, maskenizi düzgün bir biçimde takmayı, ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın! 

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Tablet/Notebook/Laptop

11. nesil Intel işlemcili Huawei laptop sızdırıldı!

27 Eylül 2020 0:08

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Huawei Matebook X

Huawei, son zamanlarda yaptığı hamlelerle laptop pazarında da adından söz ettirmeye başladı. Fiyat/performans alanında Matebook D14 ve D15 ile adından oldukça söz ettiren şirket Matebook X ve 14 gibi modelleriyle de tepeyi hedefliyor. Bu doğrultuda UserBenchmark adlı benchmark testinde görülen yeni modelleri ise Matebook X serisine yeni bir eklenti olabilir.

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Yeni Huawei laptop neler sunuyor?

UserBenchmark’ta görülen ve ‘_rogame’ tarafından sızdırılan bilgilere göre bu yeni Huawei dizüstü bilgisayarın en göze çarpan özelliği 11. nesil Intel işlemciyle gelmesi. Intel Core i7-1160G7 barındıran bu bilgisayar, ayrıca 16 GB LPDDR4x standardında 4266 MHz hıza sahip RAM ve 512 GB SSD gibi dikkat çekici özelliklere sahip. Anakartı XXXX EULD-WXX9-PCB olarak görüntülenen bu model, 3:2 en-boy oranına ve 3000 x 2000 piksel çözünürlüğe sahip bir ekran bulunduruyor.

Sızdırılan bu laptop modelinin Huawei tarafından nasıl bir isimlendirmeyle tanıtılacağı ise henüz bilinmiyor. Bazı söylentilere göre yeni model Matebook X ya da Matebook X Pro’nun devamı niteliği taşıyabilir. Her iki model de 10. nesil Intel işlemciler ve LPDDR3 RAM içeriyordu. Bu bağlamda şirketin bu yeni laptopu birkaç kademe geliştirilmiş diyebiliriz.

Huawei MateBook X Pro

Ancak Huawei’nin bu bilgisayarı 2020 içinde tanıtıp tanıtmayacağı dahi muamma. Zira şirket, Matebook X Pro 2020 modelini yaklaşık yedi ay önce ve Matebook X 2020’yi ise bu ay içerisinde tanıttı. Bu sebeple her ne kadar bu modelin ne zaman tanıtılacağı belli olmasa da tanıtıldığı zaman büyük bir etki yaratacağı kesin. Matebook serisinin tasarım hatları ve taşınabilirliği de işin içine girdiği zaman karşımızda tüm açılardan etkileyici bir laptop görebiliriz.

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