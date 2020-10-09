Acer ConceptD, Good Design Awards ödüllerinin kazananı oldu

Acer ConceptD serisi ürünleri, 2020 Good Design Awards’ta birçok ödül kazanarak; dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Ödül kazanan modeller ise, ConceptD 3 Ezel, ConceptD 7 Ezel dizüstü bilgisayar ve ConceptD 700 masaüstü bilgisayar oldu.

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Acer ConceptD, sıra dışı tasarım hatlarıyla öne çıkıyor

Acer Endüstriyel Tasarım İkinci Başkan Yardımcısı Seji Peng, “Bu ödülü kazanabilmek, müşterilerinizin ihtiyaçlarını anlayıp onları karşılayabilmenize bağlıdır. Geçtiğimiz yıl ConceptD marka yaratıcı ürünlerimiz piyasaya sürüldüğünde, ConceptD 7 dizüstü bilgisayarımız Good Design ödülünü kazanmıştı. Kullanıcılardan gelen geri bildirimleri dinledik ve ürünlerimizi kullanan insanların ihtiyaçlarını daha fazla karşılayabilecek bir bilgisayarı nasıl yapabileceğimizi düşündük. Bu yıl ise, ConceptD 7 Ezel’in başka bir Good Design ödülünü kazanmasından ötürü özellikle heyecan duyuyoruz çünkü bu ödül, tasarımcıların yaşam tarzını anladığımız ve gerçekten onlara değer kattığımız anlamına geliyor.” dedi.

ConceptD 7 Ezel

ConceptD 7 Ezel, gerçek zamanlı 2D veya 3D renderları ve tasarımları kaldırabilecek kadar güçlü bir dizüstü bilgisayar olarak dikkat çekiyor. Özellikle çizim için çok uygun olan cihazın 4K UHD Pantone onaylı ekranı, Delta E <2 renk hassasiyeti ile Adobe RGB renk gamının %100’ünü kapsıyor. 4.096 basınç hassasiyetine sahip dâhili Wacom EMR kalem ise, kullanıcıların bu ekrandan en iyi şekilde yararlanmalarına imkan veriyor ve şarj etmeye gerek kalmadan dizüstü bilgisayarın seramik kaplamalı metal kasasında rahatça saklanabiliyor.

ConceptD 3 Ezel

ConceptD 3 Ezel, sanat ve tasarım öğrencilerinin veya hobi sahiplerinin ihtiyaçları doğrultusunda tasarlanmış bir dizüstü bilgisayar olarak öne çıkıyor. Cihazın lekeye ve aşınmaya dayanıklı MAO (Micro- Arc Oxidation) kaplı yüzeyi ve magnezyum-alüminyum alaşımından yapılan kasasıyla cihaz, 1,68 kg ağırlığa sahip. Bu sayede gündelik kullanımda rahatlıkla taşınabiliyor. Ayrıca cihazın 18 saatlik pil ömrü vaadi olduğunu ve parlamayı azaltan Corning Gorilla Glass ekrana sahip olduğunu da belirtelim.

ConceptD 700

ConceptD 700, film yapımcıları, animasyon çizim sanatçıları ve MMİ (mimari, mühendislik, inşaat) tasarımcıları düşünülerek dizayn edilmiş bir cihaz. ConceptD, her türlü çalışma ortamına uyum sağlayabiliyor. Cihazdaki üç dâhili fan, ağır rendering yükleri altında bile sistemin rahatça çalışması için cihazı serin tutarken; gürültü seviyesinin 40 dBA’nın da altında kalmasını sağlıyor. Ahşap görünümlü üst kısım, rahat bir şekilde kablosuz şarj imkânı tanıyor, ayrıca ön hava akımı panelinde bir kulaklık yuvası bulunuyor ve bilgisayarın arkasında bulunan bölme ise, kablolarınızı kolaylıkla yerleştirmenizi sağlıyor.