Kadınlar çeşitli meslekleri yönetmek için ortaya çıkıyor ve şimdi dünyanın en büyük teknoloji devlerinden biri, kadın yöneticilerinden birini şirket başkanı pozisyonuna terfi ettirdi. Bundan önce, Lee Young-Hee şirketin başkan yardımcısıydı. 2007’de Samsung’da çalışmaya başladı ve 2012’de başkan yardımcılığına terfi etti. Eski bir L’Oreal çalışanı olan Lee’ye, Samsung’un Galaxy cep telefonlarının itibarını ve markasını başarıyla artırması nedeniyle başkanlık atfedildi.

Samsung’un mobil işlerini yönetmekten sorumlu Device eXperience (DX) bölümü için Lee Young-hee, Küresel Pazarlama Merkezi başkanlığına yükseltildi. Samsung, terfinin diğer yetenekli kadın çalışanlara kariyerlerinde ilerlemek için kendilerini zorlama şansı vereceğini tahmin ediyordu.

Firmanın fiili lideri olan Lee Jae-Yong’un Ekim ayında şirketin yönetim kurulu başkanlığına terfi etmesinden bu yana ilk küçük ölçekli yeniden yapılanmanın bir parçası olarak atanan yedi yeni başkandan biri.

Lee Jae-Seung, Ekim ayında belirtilmeyen “kişisel nedenlerle” ayrıldığından beri, Samsung, ev aletleri bölümünün başına geçecek bir isim vermedi. Şirket, Lee’nin istifasının ardından, Samsung’un başkan yardımcısı ve eş CEO’su Han Jong-hee’nin geçici olarak ek sorumluluğu yerine getirmeye devam edeceğini belirtti.

Bu, bu haberi sonuçlandırıyor. Lee, Samsung’daki rolünü ve işini oldukça etkili bir şekilde yönetiyor ve sonuç olarak kesinlikle bu terfiyi aldı. Artık daha fazla görevle daha önemli bir konuma sahip. Geçmişi göz önüne alındığında bu görevi takdire şayan bir şekilde yerine getirecektir.