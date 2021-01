Samsung ekran altı kamera teknolojisini kullanmaya başlıyor!

Samsung ekran altı kamera teknolojisi için ilk ipuçlarını verdi. Firma yeni nesil dizüstü bilgisayarlarında bu teknolojiye yer vermeye hazırlanıyor.

İlginizi çekebilir; TELKODER: 2020 yılında 4 kişilik bir aile haberleşmeye 3.736 TL harcadı

Samsung yeni teknolojiler ile hayranlarını şaşırtmaya hazırlanıyor. Özellikle son dönemde akıllı telefon dünyasında önemli gelişmelerden biri olan ekran altı kamera teknolojisini kendine has şekilde patentleyen firma, bu teknolojiyi yavaştan kullanmaya hazırlanıyor. Weibo üzerinden tanıtım videosu paylaşan Samsung Display hesabı, yeni nesil dizüstü bilgisayarlarında kullanılacak olan teknolojiyi ilk kez takipçilerine gösterdi. Yeni OLED panelini de ilk kez gösteren Güney Kore devi, ekran altı kamera teknolojisi sayesinde dizüstü bilgisayarlarında daha büyük ekran deneyimini kullanıcılarına sunabilir.

Wow ⊙∀⊙! Samsung Display reveals its under-Display camera technology for the first time, which will be used for OLED notebook screens first pic.twitter.com/Fu4Ublvsru

— Ice universe (@UniverseIce) January 14, 2021