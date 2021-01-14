Samsung ekran altı kamera teknolojisini kullanmaya başlıyor!

Samsung ekran altı kamera teknolojisi için ilk ipuçlarını verdi. Firma yeni nesil dizüstü bilgisayarlarında bu teknolojiye yer vermeye hazırlanıyor.

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Samsung Display ekran altı teknolojisini tanıttı!

Samsung yeni teknolojiler ile hayranlarını şaşırtmaya hazırlanıyor. Özellikle son dönemde akıllı telefon dünyasında önemli gelişmelerden biri olan ekran altı kamera teknolojisini kendine has şekilde patentleyen firma, bu teknolojiyi yavaştan kullanmaya hazırlanıyor. Weibo üzerinden tanıtım videosu paylaşan Samsung Display hesabı, yeni nesil dizüstü bilgisayarlarında kullanılacak olan teknolojiyi ilk kez takipçilerine gösterdi. Yeni OLED panelini de ilk kez gösteren Güney Kore devi, ekran altı kamera teknolojisi sayesinde dizüstü bilgisayarlarında daha büyük ekran deneyimini kullanıcılarına sunabilir.

Wow ⊙∀⊙! Samsung Display reveals its under-Display camera technology for the first time, which will be used for OLED notebook screens first pic.twitter.com/Fu4Ublvsru — Ice universe (@UniverseIce) January 14, 2021

Bu teknoloji sayesinde %93‘lük ekran kasa oranı vadeden firma, tasarımına “Blade Bezel” ismini vermiş. Özellikle akıllı telefon dünyasında merakla beklenen ekran altı kamera teknolojisinin farklı kategorilerde de kullanılması gelecek için iyi bir haber olabilir. ZTE Axon 20 5G ile ilk kez akıllı telefon dünyasına giren bu teknoloji, iddialara göre Güney Kore devi tarafından bu yıl içerisinde kullanılabilir. Firmanın Galaxy Z Fold 3 modelinde ekran altı kamera teknolojisini kullanması bekleniyor. Bakalım firma bu yıl içerisinde akıllı telefon ve bilgisayar piyasalarında yapacağı yenilikler ile ne kadar başarılı olabilecek bekleyip göreceğiz.

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