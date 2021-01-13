Genel
TELKODER: 2020 yılında 4 kişilik bir aile haberleşmeye 3.736 TL harcadı
Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği (TELKODER), ülkemizde geçtiğimiz yıl 4 kişilik bir ailenin haberleşmek için ne kadar para harcadığını açıkladı. Ortaya çıkan rakamlarda en büyük payı vergiler alırken, dolar kurunun yüksekliği de etkili oldu.
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Türkiye’de 2020 yılında evlerinde bir sabit telefon ile genişbant internet aboneliği bulunan ve her bireyi cep telefonu hattı sahibi olan 4 kişilik bir ailenin yıllık ortalama haberleşme gideri vergiler dahil ortalama 3 bin 736 TL oldu.
Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği’nin (TELKODER) her yılın sonunda düzenli yaptığı analiz kapsamında açıkladığı “Elektronik Haberleşmede Aile Giderleri Araştırması” verilerini derledi.
Telekomünikasyon alanının düzenleyici kuruluşu olan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) yayınladığı veriler ile Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği’nin (TELKODER) yayımladığı verilere göre:
– Sabit telefona vergiler dahil aylık ortalama 42.37 TL ödeniyor.
– 3 GSM operatörü abonelerinin ortalama aylık ödemeleri ise, vergiler dahil 49.89 TL.
– Sabit internet bağlantısı için aylık ortalama vergiler dahil 69.48 TL ödeniyor.
– Bu giderlerin hepsinden yüzde 18 KDV’nin yanı sıra, sabit ve mobil haberleşme hizmetleri ve sabit ve mobil internet hizmetleri için yüzde 7.5 Özel İletişim Vergisi (ÖİV) devlete aktarılıyor.
-Evlerinde bir sabit telefon ile genişbant internet aboneliği bulunan ve her bireyi cep telefonu hattı sahibi olan 4 kişilik bir aile, haberleşme gideri için devlete aylık 63,27 TL vergi ödüyor.
TELKODER Başkanı : ” Döviz ve vergiler giderleri arttırdı”
TELKODER Yönetim Kurulu Başkanı Halil Nadir Teberci, konuyla ilgili yaptığı açıklamada: “TELKODER olarak her yıl açıkladığımız iletişim harcamaları raporumuza baktığımızda bu yıl döviz kurlarının ve sektörde yapılan zamların etkisiyle giderlerin arttığını görüyoruz. Burada kullanıcıları yüksek vergiler de epey zorluyor. 2021 yılında serbestleşme ve tam rekabetin sağlanmasıyla bu vergi yüklerinin hafifletilmesi hususunda devletin gerekli yaklaşımı göstereceğine inanıyoruz.” ifadelerine yer verdi.
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Genel
Bethesda Indiana Jones oyunu geliştiriyor!
Bethesda efsane film serisi Indiana Jones‘un oyununu geliştiriyor. Firma filmin haklarını elinde bulunduran Lucasfilm Games ile anlaştı.
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Bethesda Indiana Jones hayranlarını heyecanlandırdı!
Film ve oyun dünyaları birleşmeye ve ortak projeler çıkarmaya devam ediyor. Son dönemde artan film oyunlarına görünüşe göre bir yenisi daha eklenecek. Geçtiğimiz günlerde faaliyete geçen ve hemen Star Wars oyunu için Ubisoft ile anlaşan Lucasfilm Games, şimdi de Bethesda ile Indiana Jones filmi için anlaşmaya vardı. Efsane film serisinin oyunu ile hayranlarını karşılamaya hazırlanan firma, konu ile alakalı Twitter üzerinden bir video yayınlayarak hayranlarını heyecanlandırmayı başardı.
— Bethesda (@bethesda) January 12, 2021
Oyun ile alakalı içerik göstermekten ziyade bir ipucu ve duyuru videosuna benzeyen paylaşım hem Bethesda hem de Indiana Jones hayranlarını harekete geçirmeyi başardı. The Elder Scrolls ve Fallout serisi ile oyuncuların gönlünü kazanmayı başaran firma, oyun için bir diğer önemli serisi Wolfenstein‘ın geliştiricileri olan Machine Games‘i seçti. Oyunun yönetmenlik kısmına ise The Elder Scrolls ve Fallout serilerinden tanıdığımız Todd Howard getirildi. Hali hazırda Fallout dizisi için çalışmalarını sürdüren firma, yoğun takvimi ile hayranların beklentilerini şimdiden yükseltti. Henüz oyunun yapısı ile alakalı bir bilgi paylaşılmazken, merakla beklenen Indiana Jones oyununun filmin yapısına uygun olması bekleniyor. Oyun dünyasına hızlı bir giriş yapan Lucasfilm Games bakalım oyuncuları başka hangi sürprizler ile şaşırtacak bekleyip göreceğiz.
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Genel
Google, Android koronavirüs uygulamasının sorunlarını inceliyor
Google ve birçok şirket pandemi döneminde, insanların evlerinden riskli bölge olarak adlandırılan konumlar hakkında bilgi almaları için çeşitli uygulamalar geliştirdiler. Android sorunları ise korona virüs izleme uygulamalarını oldukça etkiliyor. Kullanıcılar bu konuda oldukça şikayetçi ve şirket bu durumu incelediğini, en kısa sürede çözeceğini bildirdi.
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Google, Android uygulamalarıyla ilgili sorunu inceliyor
Bilindiği üzere Google’ın, COVID-19’un yayılmasını izlemek için geliştirdiği bir uygulama var. Bu Android uygulamaları Android Exposure Notifications System‘i kullanıyor. Şirket, bu uygulamayla ilgili oluşan sorunu kısa sürede çözmeye çalıştığını açıkladı. Oluşan bu sorunun nedeni henüz bilinmiyor. Sorun, uygulamaların yüklenirken kullanıcıları uzun süre bekletiyor veya düzenli maruziyet kontrolleri gerçekleştirmesine neden oluyor. İngiltere ve Galler’de kullanılan NHS COVID-19 uygulaması, yayılan bu Android sorunundan etkileniyor.
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Google’ın sözcüsü bir açıklamasında “Android Exposure Notifications System kullanılarak geliştirilen Android uygulamalarını etkileyen bir sorunun farkındayız ve mühendislerimiz sorunu araştırıyor.” dedi. Sonrasında şirket, bu sorunların giderilmesinin mümkün olduğunu ve en kısa sürede çözmek için gerekli çalışmayı yapacağını da açıkladı. Yayılan bu sorun, dünya çapında Android Exposure Notifications System kullanan tüm uygulamaları etkiliyor ve uygulamalar için değişkenlik sağlamıyor. Hollanda’daki CoronaMelder uygulamasının kullanıcıları da diğer ülkelerdeki kullanıcılar gibi bu sorunu yaşıyor.
Bulunduğumuz pandemi sürecinde, bazı ülkeler diğer ülkelere göre daha çok etkilendi. Bu ülkelerin başında İngiltere de yer alıyordu. Eylül ayında, İngiltere’de 10 milyondan fazla kişi, NHS COVID-19 uygulamasını indirdi ve kullandı. Bununla birlikte, kullanıcıların kaçı Android kullanıcısı kaçı iOS kullanıcısı belli değil.
Birçok ülkede çeşitli uygulamalar geliştirildi. Bu uygulamalar, vaka sayısı, riskli bölge ve ülke çapındaki hastalar hakkında birçok bilgi veriyor. Virüsün yayılmasından sonra insanlar, evlerinde kalıp izole oldukları için bu tür uygulama ve bilgilendirmelere daha çok ihtiyaç duydu. Google’ın ilk olarak Nisan 2020’de Android için bu bilgileri izlemek amaçlı yarattığı sistem, birçok kullanıcıya ulaştı. Bu uygulama, verileri anonim olarak yayınlamak ve dünya çapında izleme ve izleme programlarının etkinleştirilmesine yardımcı olmak için Bluetooth kullanıyor.
Şirket, bu süreçte oluşan sorunu ne zaman çözecek bilinmiyor. Fakat bu süreç içerisinde kullanıcıların, uygulamanın verdiği bilgilere sorunsuz bir şekilde ulaşması önem taşıyor. Sorunun nasıl çözüleceği ise merak konusu.
Genel
2021 VW Polo, kamuflajlı olarak görüntülendi!
VW Polo, şu anda altıncı nesli ile satışta. 2017‘den beri üretilen bu jenerasyonun makyajlanması üzerine çalışmalar devam ederken araç, yol testleri esnasında görüntülendi.
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Casus kameralara yakalanan prototipe ilk bakışta çok bir farklılık yok gibi görünüyor. Bu noktada kamuflajın oldukça iyi iş çıkarttığını söylemeden geçemeyeceğim. Yani tasarıma sahip ön-arka far grupları, yeni ön tampon ve hava girişleri kendini biraz olsun belli ediyor.
Özellikle arka farlara baktığımızda güncel VW Polo’daki gibi kare formlu bir tasarım bırakılıp, 8. nesil VW Golf‘e benzer şekilde, ortaya doğru uzanan bir far tasarımına geçildiğini görmek mümkün. Arka taraftaki diğer bir değişiklik ise yeni tampon oluyor. Krom detaylarla yapılmış sahte egzoz çıkışları yine her zamanki yerinden bizlere el sallıyor.
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Makyajlı VW Polo’nun kabininde yeni döşemeler, en son nesil bilgi-eğlence sistemi ve daha çok özellik barındıran dijital gösterge panelinin olması bekleniyor. Sürüş destek sistemlerine de minik dokunuşlar bekleniyor.
2021 VW Polo, performans kısmında güncel modelden çok da farklı seçenekler sunmayacak. Fakat hafif hibrit sistemi ile desteklenen motor seçenekleriyle karşılaşacağımız söyleniyor. Ailenin en güçlüsü Polo GTI‘da ise turbo beslemeli 2.0 litrelik, dört silindirli ünitenin olması bekleniyor. Bu ünite 197 beygir güç ve 320 Nm tork değerlerine sahip.
Makyajlı VW Polo’nun 2021 yılı yaz aylarında satışa çıkması bekleniyor.
Kaynak: Carscoops, Autospruce
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