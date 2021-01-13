TELKODER: 2020 yılında 4 kişilik bir aile haberleşmeye 3.736 TL harcadı

Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği (TELKODER), ülkemizde geçtiğimiz yıl 4 kişilik bir ailenin haberleşmek için ne kadar para harcadığını açıkladı. Ortaya çıkan rakamlarda en büyük payı vergiler alırken, dolar kurunun yüksekliği de etkili oldu.

İlginizi çekebilir: FAST sistemi kapsamındaki para transfer limiti 1000 TL’ye çıkıyor

reklam

Türkiye’de 2020 yılında evlerinde bir sabit telefon ile genişbant internet aboneliği bulunan ve her bireyi cep telefonu hattı sahibi olan 4 kişilik bir ailenin yıllık ortalama haberleşme gideri vergiler dahil ortalama 3 bin 736 TL oldu.

Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği’nin (TELKODER) her yılın sonunda düzenli yaptığı analiz kapsamında açıkladığı “Elektronik Haberleşmede Aile Giderleri Araştırması” verilerini derledi.

Telekomünikasyon alanının düzenleyici kuruluşu olan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) yayınladığı veriler ile Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği’nin (TELKODER) yayımladığı verilere göre:

– Sabit telefona vergiler dahil aylık ortalama 42.37 TL ödeniyor.

– 3 GSM operatörü abonelerinin ortalama aylık ödemeleri ise, vergiler dahil 49.89 TL.

– Sabit internet bağlantısı için aylık ortalama vergiler dahil 69.48 TL ödeniyor.

– Bu giderlerin hepsinden yüzde 18 KDV’nin yanı sıra, sabit ve mobil haberleşme hizmetleri ve sabit ve mobil internet hizmetleri için yüzde 7.5 Özel İletişim Vergisi (ÖİV) devlete aktarılıyor.

-Evlerinde bir sabit telefon ile genişbant internet aboneliği bulunan ve her bireyi cep telefonu hattı sahibi olan 4 kişilik bir aile, haberleşme gideri için devlete aylık 63,27 TL vergi ödüyor.

TELKODER Başkanı : ” Döviz ve vergiler giderleri arttırdı”

TELKODER Yönetim Kurulu Başkanı Halil Nadir Teberci, konuyla ilgili yaptığı açıklamada: “TELKODER olarak her yıl açıkladığımız iletişim harcamaları raporumuza baktığımızda bu yıl döviz kurlarının ve sektörde yapılan zamların etkisiyle giderlerin arttığını görüyoruz. Burada kullanıcıları yüksek vergiler de epey zorluyor. 2021 yılında serbestleşme ve tam rekabetin sağlanmasıyla bu vergi yüklerinin hafifletilmesi hususunda devletin gerekli yaklaşımı göstereceğine inanıyoruz.” ifadelerine yer verdi.

Sizler için oluşturduğum; akıllı telefon, teknolojik ürünler ve genel ihtiyaçlar alışveriş listelerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca Trendyol listesini incelemek içinde burayı tıklayın!