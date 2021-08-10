Samsung Galaxy Z Fold 3 ‘Note Pack’ Lansmandan Önce Sızdırıldı!

Güney Koreli dev şirketin yeni nesil katlanabilir telefonları Samsung Galaxy Z Fold 3 ve Samsung Galaxy Z Flip 3, 11 Ağustos’ta piyasaya sürülecek. Fakat piyasaya sürmeden önce, Samsung Galaxy Z Fold 3 için benzersiz bir ‘Note Pack’ paketi geldiği internete sızdırıldı. Samsung Galaxy Z Fold 3’ün S Pen’i destekleyen ilk katlanabilir telefon olduğu söylentileri yaygın ve yeni sızıntı bu iddiaları doğruluyor gibi görünüyor. ‘Note Pack’in bir S Pen, bir kılıf ve bir şarj cihazı içerdiği de söylenenler arasında.

‘Tipster’ adındaki Twitter kullanıcısı, Samsung Galaxy Z Fold 3 için ön sipariş verirseniz ücretsiz olarak paketlenmesi beklenen ‘Note Pack’i sızdırdı. Bahsedildiği gibi bu paket bir S Pen, bir kılıf ve bir şarj cihazı içerecek. Adaptörün 25W olması bekleniyor ve Note Pack’in 89 Euro (900 TL) olarak fiyatlandırıldığı bildiriliyor. Tipster, bu aksesuarların nasıl görüneceğine dair bir görsel paylaştı ve kasanın S Pen için de bir tutucuyla birlikte geldiği görülebiliyor.

Samsung, Galaxy Note serisinin bu yıl piyasaya çıkmayacağını doğruladı. Bu söylentilerin odağı ‘Note Paketi’, kaleme alışmış herkesin isteklerini tatmin edecek gibi görünüyor. Paketin içine ayrı bir adaptörün eklenmesi, kutunun içinde paketlenip paketlenmeyeceği konusunda soruları gündeme getiriyor.

Samsung’un bu ‘Note Paketi’ni bir ön sipariş paketi olarak sunup sunmayacağı, 11 Ağustos saat 19.30’da Galaxy Unpacked etkinliğinde açıklanacak.

Samsung Galaxy Z Fold 3’ün beklenen teknik özellikleri

Teknik özellikler cephesinde, Samsung Galaxy Z Fold 3, Android 11 ve OneUI 3.1 ile çalışabilir. 7.6 inç (2.208 x 1.768 piksel) Dinamik AMOLED ekrana ve 120 hertz yenileme hızına sahip olması muhtemel. Bunun yanında diğer ekran ise, 6.2 inçlik bir Süper AMOLED ekran olması bekleniyor. Donanım olarak ise, 12GB LPDDR5 RAM ve 512GB’a kadar UFS 3.1 depolama alanı ve Snapdragon 888 Çip seti ile gelecek.

Telefonun 12 megapiksel ana sensör, ultra geniş açılı 12 megapiksel sensör ve ek 12 megapiksel sensör içeren üçlü arka kamera kurulumuyla gelmesi bekleniyor. Ekran içi parmak izi tarayıcısı da olabilecek özellikler arasında. Samsung, hızlı şarj ve kablosuz şarj desteği ile Galaxy Z Fold 3’e 4.400 mAh pil kullanması olası.