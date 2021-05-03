Galaxy Z Fold 3 ekran altı kamera ile gelebilir!

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Samsung Galaxy Z Fold 3 ve Galaxy Z Flip 3 modelleri ile alakalı yeni bir sızıntı ortaya çıktı. Katlanan ekranlı akıllı telefon piyasasının öncü iki serisi, yeni üyeleri ile karşımıza gelmeye hazırlanıyor. Bazı teknik detayları daha önceden ortaya çıkan iki cihazın tasarım detaylarını içeren yeni bir sızıntı daha oldu. Weibo üzerinden gerçekleştirilen sızıntılar ile birlikte iki cihazın, renk seçenekleri ve genel hatları belli oldu. Buna göre Galaxy Z Fold 3 ekran altı kamera teknolojisine sahip olacak gibi gözüküyor.

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Galaxy Z Fold3 ekran altı kamerayla mı geliyor?

Samsung katlanan ekranlı akıllı telefon konusunda yatırım yapmayı sürdürüyor. Güney Kore devi yakında iki yeni katlanan ekranlı cihaz ile kullanıcılarının karşısına çıkacak. Rekabette önemli bir yere sahip olan firma, daha da güçlü bir konuma gelmek istiyor. Galaxy Z Fold ve Galaxy Z Flip serilerini geliştiren teknoloji devi, farklı ihtiyaçlara uygun iki farklı model geliştiriyor. Geri sayıma geçilen yeni cihazlar ile alakalı da yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Lansmanına kısa süre kala iki katlanan ekranlı cihazın da tasarım detayları ortaya çıktı. Twitter’da yaptığı sızıntılar ile adından söz ettiren Ice Universe hesabı, bu kez de Weibo üzerinden Galaxy Z Fold3 ve Galaxy Z Flip3 modellerini hayranlarına gösterdi. Cihazların tasarımları belli olurken bazı detaylar bir önceki nesillere göre oldukça değişmişe benziyor. Özellikle Galaxy Z Fold3 modeli önemli bir özelliğe sahip olacak gibi. Ayrıca tasarımları ortaya çıkan cihazların renk seçeneklerine de ilk kez göz atma fırsatını yakaladık.

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Sızıntısı yapılan cihazlardan biri olan Galaxy Z Fold3 ile başlayacak olursak, katlanan ekranlı model devrim niteliğinde bir özellik ile piyasaya çıkabilir. Sızıntı yapılan görsellerde yer alan bazı ifadeler gündemde bomba etkisi yarattı. Görünüşe göre Samsung, Galaxy Z Fold 3 ile birlikte ekran altı kamera teknolojisine resmen yer verecek. Zira bir görselde ekran altı kameraları katlanabilir ilk cihaz ibaresi dikkat çekiyor. Bu sayede firma bu teknolojiyi ilk kez kullanma fırsatına da sahip olabilir. Bununla birlikte merakla beklenen cihaz, içe katlamalı yapısı ile dikkat çekiyor. Bir önceki nesle göre dış ekranı küçülen katlanan ekranlı cihaz, dışta delikli ekrana sahip olacak. Bununla birlikte katlanan ekranlı modelin ekran yenileme hızı da 120 Hz olarak bizleri karşılıyor. Ayrıca cihaz S-Pen desteği ile birlikte 90 derecelik açıda sabit durabilme özelliğine de sahip olacak. Bu sayede kullanıcılar not alırken daha rahat bir deneyim yaşayacaklar.

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Galaxy Z Flip 3 modelinin de tasarım detayları ortaya çıktı!

Katlanan ekranlı bir diğer Samsung ürünü olan Galaxy Z Flip 3 ile alakalı da yeni bilgiler ortaya çıktı. Galaxy Z Fold 3 modeline nazaran akıllı telefon rekabetine dahil olan cihazın tasarım detayları aynı şekilde belli oldu. Akıllı telefon arka kamera modülü ve ikinci ekranın yeri açısından bizlere Google Pixel modellerini anımsatıyor. İki adet arka kamerası bulunan akıllı telefonun, ikinci ekranının boyutunda da bir büyüme dikkat çekiyor. Gorilla Glass Victus cam ile piyasaya çıkacak akıllı telefon, amiral gemisi rekabetinde yer alacak. Katlanan ekranlı akıllı telefon gücünü Snapdragon 888 işlemcisinden alacak. Bununla birlikte ekran detayları belli olmayan akıllı telefon dört farklı renk seçeneğine sahip olacak. Bu renkler ise sırasıyla siyah, beyaz, yeşil ve mor olacak.

İki katlanan ekranlı cihaz da dikey arka kamera kurulumuna sahip olacak. Galaxy Z Fold 3 üçlü arka kamera kurulumu ve bir adet de ön kamera ile piyasaya çıkacak. İki cihazın da kamera özellikleri ne yazık ki belli olmadı. Ayrıca Galaxy Z Fold 3 modeli, Galaxy Z Flip 3 modeli ile aynı renk seçeneklerine sahip olacak. Modada karşılığı olan cihazlar için Samsung, iki tonlu bir renk anlayışı tercih etmiş. Merakla beklenen cihazların yaza doğru tanıtılacağı iddia ediliyor. Sızdırılan reklam görüntüleri sayesinde cihazlar ile alakalı beklentiler de oldukça arttı. Bakalım firma katlanan ekranlı iki cihazı ile de piyasadaki yerini sağlama almayı başaracak mı bekleyip göreceğiz.