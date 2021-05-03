Akıllı Telefonlar
Galaxy Z Fold 3 ekran altı kamera ile gelebilir!
Samsung Galaxy Z Fold 3 ve Galaxy Z Flip 3 modelleri ile alakalı yeni bir sızıntı ortaya çıktı. Katlanan ekranlı akıllı telefon piyasasının öncü iki serisi, yeni üyeleri ile karşımıza gelmeye hazırlanıyor. Bazı teknik detayları daha önceden ortaya çıkan iki cihazın tasarım detaylarını içeren yeni bir sızıntı daha oldu. Weibo üzerinden gerçekleştirilen sızıntılar ile birlikte iki cihazın, renk seçenekleri ve genel hatları belli oldu. Buna göre Galaxy Z Fold 3 ekran altı kamera teknolojisine sahip olacak gibi gözüküyor.
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Galaxy Z Fold3 ekran altı kamerayla mı geliyor?
Samsung katlanan ekranlı akıllı telefon konusunda yatırım yapmayı sürdürüyor. Güney Kore devi yakında iki yeni katlanan ekranlı cihaz ile kullanıcılarının karşısına çıkacak. Rekabette önemli bir yere sahip olan firma, daha da güçlü bir konuma gelmek istiyor. Galaxy Z Fold ve Galaxy Z Flip serilerini geliştiren teknoloji devi, farklı ihtiyaçlara uygun iki farklı model geliştiriyor. Geri sayıma geçilen yeni cihazlar ile alakalı da yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Lansmanına kısa süre kala iki katlanan ekranlı cihazın da tasarım detayları ortaya çıktı. Twitter’da yaptığı sızıntılar ile adından söz ettiren Ice Universe hesabı, bu kez de Weibo üzerinden Galaxy Z Fold3 ve Galaxy Z Flip3 modellerini hayranlarına gösterdi. Cihazların tasarımları belli olurken bazı detaylar bir önceki nesillere göre oldukça değişmişe benziyor. Özellikle Galaxy Z Fold3 modeli önemli bir özelliğe sahip olacak gibi. Ayrıca tasarımları ortaya çıkan cihazların renk seçeneklerine de ilk kez göz atma fırsatını yakaladık.
Sızıntısı yapılan cihazlardan biri olan Galaxy Z Fold3 ile başlayacak olursak, katlanan ekranlı model devrim niteliğinde bir özellik ile piyasaya çıkabilir. Sızıntı yapılan görsellerde yer alan bazı ifadeler gündemde bomba etkisi yarattı. Görünüşe göre Samsung, Galaxy Z Fold 3 ile birlikte ekran altı kamera teknolojisine resmen yer verecek. Zira bir görselde ekran altı kameraları katlanabilir ilk cihaz ibaresi dikkat çekiyor. Bu sayede firma bu teknolojiyi ilk kez kullanma fırsatına da sahip olabilir. Bununla birlikte merakla beklenen cihaz, içe katlamalı yapısı ile dikkat çekiyor. Bir önceki nesle göre dış ekranı küçülen katlanan ekranlı cihaz, dışta delikli ekrana sahip olacak. Bununla birlikte katlanan ekranlı modelin ekran yenileme hızı da 120 Hz olarak bizleri karşılıyor. Ayrıca cihaz S-Pen desteği ile birlikte 90 derecelik açıda sabit durabilme özelliğine de sahip olacak. Bu sayede kullanıcılar not alırken daha rahat bir deneyim yaşayacaklar.
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Galaxy Z Flip 3 modelinin de tasarım detayları ortaya çıktı!
Katlanan ekranlı bir diğer Samsung ürünü olan Galaxy Z Flip 3 ile alakalı da yeni bilgiler ortaya çıktı. Galaxy Z Fold 3 modeline nazaran akıllı telefon rekabetine dahil olan cihazın tasarım detayları aynı şekilde belli oldu. Akıllı telefon arka kamera modülü ve ikinci ekranın yeri açısından bizlere Google Pixel modellerini anımsatıyor. İki adet arka kamerası bulunan akıllı telefonun, ikinci ekranının boyutunda da bir büyüme dikkat çekiyor. Gorilla Glass Victus cam ile piyasaya çıkacak akıllı telefon, amiral gemisi rekabetinde yer alacak. Katlanan ekranlı akıllı telefon gücünü Snapdragon 888 işlemcisinden alacak. Bununla birlikte ekran detayları belli olmayan akıllı telefon dört farklı renk seçeneğine sahip olacak. Bu renkler ise sırasıyla siyah, beyaz, yeşil ve mor olacak.
İki katlanan ekranlı cihaz da dikey arka kamera kurulumuna sahip olacak. Galaxy Z Fold 3 üçlü arka kamera kurulumu ve bir adet de ön kamera ile piyasaya çıkacak. İki cihazın da kamera özellikleri ne yazık ki belli olmadı. Ayrıca Galaxy Z Fold 3 modeli, Galaxy Z Flip 3 modeli ile aynı renk seçeneklerine sahip olacak. Modada karşılığı olan cihazlar için Samsung, iki tonlu bir renk anlayışı tercih etmiş. Merakla beklenen cihazların yaza doğru tanıtılacağı iddia ediliyor. Sızdırılan reklam görüntüleri sayesinde cihazlar ile alakalı beklentiler de oldukça arttı. Bakalım firma katlanan ekranlı iki cihazı ile de piyasadaki yerini sağlama almayı başaracak mı bekleyip göreceğiz.
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Akıllı Telefonlar
OPPO Reno 6 Serisi’nin Tanıtım Tarihi Sızdırıldı!
OPPO‘nun yeni akıllı telefon modellerini barındıran OPPO Reno 6 Serisi‘nin çıkış tarihi sızdırıldı. İşte OPPO Reno 6 modellerinin tanıtım tarihi ve bilinen özellikleri..
OPPO kısa süre önce Reno 5 Serisi ile karşmıza çıkmıştı. Ülkemizde son bir hafta içerisinde görülen Reno 5 modelinin kutu açılışı bile henüz yeni yapıldı. Ancak OPPO hızlı davranarak yeni serisi Reno 6’nın çalışmalarını tamamlamış gibi gözüküyor. Çünkü gelen sızıntılara göre OPPO Reno 6 Serisi yakın bir tarihte tanıtılacak.
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Yaklaşık 4 ay önce Çin’de tanıtılan OPPO Reno 5 Serisi gerçekten beklenilen bir model olmuştu. Özellikle Reno 4 modelleri ile dikkat çeken OPPO’nun yeni serisi gerçekten merak konusu olmuştu. Geçtiğimiz günlerde ülkemizde 4999 TL fiyat etiketi ile satışa sunulan Reno 5 tüm özellikleri ile ilgi çekici bir model olduğunu kanıtlamıştı. Ancak OPPO, Reno 5 modellerinin yeni satışa sunulmuş olmasına rağmen yeni serisini hazırladı bile. Gelin OPPO Reno 6 Serisi‘nin detaylarına bakalım.
Reno 6 Serisi Mayıs 2021’de tanıtılabilir!
Çin’den gelen sızıntılara göre OPPO, Mayıs ayı içerisinde bir lansman düzenlemeyi planlıyor. Bu lansmanda bir veya daha fazla akıllı TV modeli tanıtmayı planlayan OPPO, sürpriz modellerle karşımıza çıkacak gibi duruyor. Keza sızıntılara göre OPPO Reno 6 Serisi‘nin bu lansmanda tanıtılacağı söyleniliyor.
Tam olarak 22 Mayıs 2021 tarihinde gerçekleşecek olan lansmanda büyük ihtimalle OPPO Reno 6 Serisi modellerinin tüm özellikleri ortaya dökülecek. Ancak şimdiden bilinen bazı detaylar mevcut. Gelin OPPO Reno 6 Serisi’nin özelliklerine göz atalım.
OPPO Reno 6 modellerinin özellikleri!
OPPO Reno 6 Serisi karşımıza üç farklı model ile çıkıyor. OPPO Reno 6, OPPO Reno 6 Pro ve OPPO Reno 6 Pro Plus olarak adlandırılacak olan yeni modeller gerçekten yüksek özellikler taşıyor diyebiliriz. Gelen sızıntılara göre Reno 6 modelinin Dimensity 1200 yonga setine sahip olacağı biliniyor. 90Hz yenileme hızına sahip bir ekran ile gelecek olan Reno 6, 4500mAh‘lik bir pili de üzerinde taşıyacak. Ve 65W kablolu, 30W kablosuz hızlı şarj desteği sunacak.
Reno 6 Pro modeline baktığımızda ise Qualcomm tarafından üretilen Snapdragon 870 yonga setinin kullanıldığını görüyoruz. Yine bu model de 90Hz yenileme hızına sahip bir ekran ve 4500mAh‘lik batarya ile gelecek. Tabi bu cihazda da 65W kablolu, 30W kablosuz hızlı şarj desteği sunulacak.
Serinin en güçlü modeline baktığımızda ise karşımıza Qualcomm Snapdragon 888 yonga seti çıkıyor. 5G destekli OPPO Reno 6 Pro Plus, diğer modellerden farklı olarak 120Hz yenileme hızına sahip bir ekran ile birlikte geliyor. Ancak batarya tarafında diğer modellerde de olduğu gibi 65W kablolu, 30W kablosuz hızlı şarj destekli 4500mAh‘lik bir pil taşıyor.
OPPO Reno 6 Serisi hakkında bilinenler şimdilik bu şekildeydi. OPPO Reno5 modellerinin yeni yeni görülmesine aldırış etmeyerek yeni bir seriyi karşımıza çıkarmayı planlıyor. Aşağıya sizler için Reno 5’in teknik özelliklerini bıraktık. Sizce OPPO Reno 5 ve Reno 6 modelleri arasında ciddi farklar olacak mı? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Bakalım gerçekten OPPO Reno 6 Serisi gerçekten 22 Mayıs’ta tanıtılacak mı?
Oppo Reno 5’in teknik özellikleri!
- Ekran: 6,43 inç Full HD+ 90 Hz AMOLED
- İşlemci: Snapdragon 720G
- RAM: 8GB
- Depolama: 128GB
- Ön Kamera: 44 MP
- Arka Kamera: 64 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP
- Batarya: 65W hızlı şarj destekli 4300 mAh
- Bağlantı: 5G, çift 4G VoLTE
- İşletim Sistemi: Android 11, ColorOS 11.1
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Akıllı Telefonlar
Huawei P50, tasarımı ve teknik özellikleriyle yeniden görüntülendi!
Popüler bir sızıntı kaynağı, Huawei’nin henüz piyasaya sürülmeyen yeni amiral gemisi modeli P50 hakkında yeni detaylar ortaya çıkardı. Sızıntı, bu yıl haziran ayında çıkmasını beklediğimiz serinin taban modelinin prototipini fotoğraflarıyla birlikte gösteriyor. Amiral gemisi segmentte olan ve Huawei fanları tarafından beklenen modelin tasarım ve teknik özellikleri de sızıntıda detaylandırıldı.
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Huawei P50 hakkında neler biliyoruz?
Digital Chat Station, Huawei P50 serisinin çarpıcı detaylarını ve prototip fotoğraflarını paylaşmıştı. Paylaşılan detaylar, tasarım, kamera kurulumu, işletim sistemi ve modelin diğer birkaç özelliğini içeriyordu. Popüler bir konsept yaratıcısı olan HoiNDI, yaptığı takip analizi sonucunda P50 serisinin rendarlarını ortaya çıkardı. P50 ile ilgili daha önceki bazı sızıntılar, cihazın Kirin 9000 yonga seti, güçlü pil ömrü, hızlı şarj özellikleri ve 6.3 inçlik ekran ile geleceğini gösteriyordu. Ayrıca Huawei P50’nin P50 serisinin temel modeli olacağını tahmin ediyoruz. Ancak ilerleyen tarihlerde bir Lite modelin çıkması da muhtemel gözüküyor.
Bugün ortaya çıkan sızıntılarda, cihazın önümüzdeki birkaç hafta içerisinde piyasaya çıkacağı belirtiliyor. Ayrıca sızıntı kaynağı, Huawei’nin kendi geliştirdiği işletim sistemi olan HarmonyOS ile ilgili de bazı bilgiler paylaştı. Kaynağa göre HarmonyOS, ABD ambargosu sonrasında Huawei’nin temel odak noktası haline geldi. Bu yıl ise yeni işletim sisteminin testlerde sona gelmesi nedeniyle bu alandaki çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Bununla birlikte, önümüzdeki haftalarda çıkması beklenen P50 serisi telefonlar, HarmonyOS ile kutudan çıkan ilk cihazlar olacak.
P50’nin prototip fotoğrafları, cihazın merkez delikli selfie kamerası tasarımına sahip olacağını gösteriyor. Ayrıca prototipe göre telefonun silindirik bir kamera dizilimi mevcut. Bu kamera dizilimi dört adet kamera içeriyor. Bununla birlikte kamera sistemi, LED flaş teknolojisinden de destek alıyor. Huawei P50’nin fiyatı hakkında henüz hiçbir detay yok. Ayrıca hala birkaç detay ve özellik bilgisi eksik. Sızan bu fotoğrafların ve renderların kesin bir şekilde P50 serisine ait olduğunu söyleyemeyiz. Önümüzdeki haftalarda cihaz hakkında daha kesin bilgiler duyacağımızı tahmin ediyoruz.
Huawei P40 ve P40 Pro’nun teknik özellikleri
Huawei P40:
- Ekran: 6,1 inç 1080 x 2340 piksel, 19.5:9 en boy oranı, 60 Hz ekran tazeleme hızı
- İşlemci: Kirin 990
- RAM: 8 GB RAM
- Depolama: 128 GB dahili, 256 nanoSD kart desteği
- Arka Kamera:
- 50 MP f/1.9 geniş açılı,
- 16 MP f/2.2 ultra geniş açılı
- 8 MP f/2.4 3x optik zoom telefoto
- Ön Kamera: 32 MP, f/2.2, 26mm geniş açılı ve kızılötesi sensör
- Batarya: 3.800 mAh
- Bağlantı: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, USB Type-C
- İşletim Sistemi: Android 10
Huawei P40 Pro:
- Ekran: 6,58 inç 1200 x 2640 piksel, 19.5:9 en boy oranı, 90 Hz ekran tazeleme hızı
- İşlemci: Kirin 990
- RAM: 8 GB RAM
- Depolama: 128 GB – 256 GB dahili, 256 nanoSD kart desteği
- Arka Kamera:
- 50 MP f/1.9 geniş açılı,
- 40 MP f/1.8 ultra geniş açılı,
- 12 MP f/3.4 5x optik zoom telefoto, OIS
- 3B derinlik sensörü
- Ön Kamera: 32 MP, f/2.2, 26mm geniş açılı
- Batarya: 4200 mAh
- Bağlantı: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, USB Type-C
- İşletim Sistemi: Android 10
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Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi 11 Ultra Sonunda Avrupa’da Satışa Sunuluyor!
Xiaomi‘nin yeni amiral gemisi modeli Xiaomi Mi 11 Ultra sonunda Avrupa’ya geliyor. İşte Mi 11 Ultra’nın Avrupa satış tarihi ve cihazın detayları.
Son dönemde Mi 11 Serisi ile oldukça fazla konuşulan Xiaomi, bir süre önce yeni modellerini tanıttı. Mi 11 Serisi ile yoğun ilgi gören şirket, modellerini satışa sundu bile. Serinin yüksek özelliklere sahip modeli Mi 11 Ultra ise sırayla birçok ülkede görülmeye başlandı. Şimdi sıra Avrupa ülkelerinde.
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Xiaomi daha önceki amiral gemisi modellerini Avrupa’da satışa sunmamıştı. Hatta Xiaomi Mi 10 Ultra bile Avrupa ülkelerinde bulunmuyor. Yanlızca Çin’e özel olarak sunulan Mi 10 Ultra’dan sonra Xiaomi‘nin politikası da değişmiş gibi gözüküyor. Çünkü Xiaomi’nin 2021 Mart ayında tanıttığı yeni modeli Xiaomi Mi 11 Ultra Avrupa’ya geliyor.
Yaklaşık 1 ay önce karşımıza çıkan Mi 11 Ultra, 11 Mayıs tarihinde Avrupa’da satışa sunulacak. Birçok ülkede görülecek Xiaomi’nin amiral gemisi modeli Mi 11 Ultra ilk olarak Hollanda‘da satışa sunulacak. Sonra sırayla birçok ülkede satışta olacak. Tabiki Avrupa‘da satışa sunulması nedeniyle cihazın Türkiye’de de satılması planlanılıyor. Şimdi gelin cihazın Türkiye fiyatına ve özelliklerine göz atalım.
Xiaomi Mi 11 Ultra’nın özellikleri!
Xiaomi‘nin yeni amiral gemisi ünvanını Qualcomm‘un Snapdragon 888 yonga setinden alıyor. Grafik işlemci tarafında Adreno 660‘ı kullanan cihaz, işlemcisi nedeniyle 5G desteği de sunuyor. Tüm bu birimleri 8GB ve 12GB RAM bellek ile destekleyen cihaz performans tarafında gerçekten doyurucu bir kullanım sunuyor.
6.81 inç büyüklüğünde 3200 X 1440 piksel çözünürlüğünde Super AMOLED bir ekran ile birlikte gelen Xiaomi Mi 11 Ultra, 120 Hz yenileme hızı sunuyor. Yine ön tarafında 20MP’lik bir selfie kamerası taşıyan Mi 11 Ultra, arka tarafında canavar gibi üç adet kamera taşıyor. 50MP‘lik ana kamera ile gelen cihaz, 48MP‘lik telefoto sensörü ve 48MP‘lik geniş açılı sensörü de üzerinde taşıyor.
256GB ve 512GB depolama seçenekleri ile birlikte gelen Mi 11 Ultra, elektriksel anlamda gücünü 5000mAh‘lik pilinden alıyor. 67W kablolu ve kablosuz hızlı şarj desteği sunan cihaz, işletim sistemi tarafında Android 11 destekli MIUI 12‘yi kullanıyor. Şimdi gelin IP68 toza ve suya karşı dayanıklılık sertifikasına sahip olan Mi 11 Ultra’nın fiyatına da göz atalım.
Xiaomi Mi 11 Ultra’nın fiyatı!
Xiaomi’nin Avrupa‘da satışa sunulacak olan yeni amiral gemisi modeli Xiaomi Mi 11 Ultra‘nın Avrupa satış fiyatı da belli. Mi 11 Ultra en baz modelinde 1199 Euro (12000 TL) fiyat etiketine sahip olacak. Bu fiyatlar seçtiğiniz versiyonun RAM ve depolama özelliklerine göre artacak.
Xiaomi Mi 11 Ultra‘nın fiyatına baktığımızda ülkemizde 12000TL civarında olacağını görüyoruz. Cihaz eğer ülkemizde bu fiyatla satışa sunulursa satış rakamlarının düşük olacağını tahmin ediyoruz. Keza ülkemizde fiyat/performans modelleri ile bilinen Xiaomi‘nin 12 bin TL civarında fiyat etiketine sahip bir model ile karşımıza çıkması tartışma konusu olacaktır. Bakalım Mi 11 Ultra ülkemize gelecek mi? Sizce Mi 11 Ultra’nın Türkiye satış fiyatı ne kadar olur?
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