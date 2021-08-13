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Cuma Raporu

Cuma Raporu #167: Samsung, Xiaomi ve Honor’dan yeni telefonlar ve dahası

Cuma Raporu #167 videomuzda, geçtiğimiz haftanın öne çıkan haberlerini derledik. Bakalım bu hafta neler olmuş?

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Cuma Raporu #167: Samsung, Xiaomi ve Honor’dan yeni telefonlar ve dahası

Zaman Çizelgesi

Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!

Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!

Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!

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Cuma Raporu

Cuma Raporu #166: Berkin’e Veda, Mi 11T, Pixel 6 ve dahası…

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cuma raporu 166 thumbnail

Cuma Raporu’nun bu haftaki bölümünde, pazartesi günü kaybettiğimiz dostumuz ve eski çalışma arkadaşımız Berkin Bozdoğan’ı andık. Gündeme dair olarak, Mi 11T, Google Pixel 6 ve Mi Mix 4 gibi cihazların duyurulacak olmasını konuştuk.

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Zaman çizelgesi:

0:00 Giriş, ülkemizdeki ve HWP’deki güncel durumlar

02:54 Dostumuz ve eski çalışma arkadaşımız Berkin Bozdoğan’ın vefatı

15:36 Xiaomi, global satışlarda 1. oldu

21:47 Xiaomi Mi Mix 4, 10 Ağustos’ta tanıtılacak

26:25 Windows 365 duyuruldu

31:47 Google Pixel 6 ve Pixel 6 Pro tanıtıldı

37:39 Mi 11T ve Mi 11T Pro yolda

39:54 YouTube Premium Lite test ediliyor

40:53 Spotify Plus test aşamasında

42:18 realme MagDart duyuruldu

45:22 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıklamaları, aşı olmayanlara çeşitli kısıtlamalar söz konusu

54:03 FAST limiti 2000 TL’ye yükseltildi

58:44 YouTube, bazı kanallara “Türk Hükümeti tarafından fonlanmaktadır” ifadesi ekledi; ardından kaldırdı

01:01:07 Honor Play 5T Pro duyuruldu

01:03:05 Honor’un Çin’deki yükselişi

Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!

Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!

Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!

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Cuma Raporu

Cuma Raporu #165: Huawei P50, POCO X3 GT ve dahası

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Cuma Raporu #165: Huawei P50, POCO X3 GT ve dahası

Cuma Raporu #165 ile bu hafta da dolu dolu bir teknoloji gündemiyle karşınızda. Haftanın dikkat çeken gelişmeleri P50 lansmanı ve POCO X3 GT oldu.

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Cuma Raporu #165: Huawei P50, POCO X3 GT ve dahası

Diğer haberler içinse, zaman çizelgesi sonradan eklenecek

Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!

Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!

Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!

Bunlar da ilginizi çekebilir
Devamını oku