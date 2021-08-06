Samsung Galaxy Z Fold 3 Tüm Özellikleri İle Karşımıza Çıktı!

Samsung‘un yeni katlanabilir telefon modeli Galaxy Z Fold 3 lansman öncesi karşımıza çıktı. İşte Samsung Galaxy Z Fold 3 modelinin tüm özellikleri.

Katlanabilir telefon pazarında liderliği elinde tutan Samsung, yeni modeli Galaxy Z Fold 3‘ü piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Uzun bir süredir beklenilen Galaxy Z Fold 3, insanların karşısına çıkmak için gün sayıyordu. Ancak Galaxy Z Fold 3‘ün özellikleri lansman öncesi ortaya çıktı.

Samsung tarafından 11 Ağustos‘ta gerçekleşecek olan Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtılacak olan Galaxy Z Fold, özelliklerini o güne kadar saklayamadı. Tüm özellikleri sızdırılan Galaxy Z Fold 3 lansmana sayılı günler kala karşımıza çıktı. Gelin Samsung Galaxy Z Fold 3‘ün özelliklerine yakından bakalım. İşte Galaxy Z Fold 3 modelinin tüm özellikleri.

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Samsung Galaxy Z Fold 3 Özellikleri!

Samsung‘un yeni katlanabilir akıllı telefon modeli Samsung Galaxy Z Fold 3 karşımıza 6.2 inç ve 7.6 inç boyutlara sahip iki adet ekran ile çıkıyor. Her iki AMOLED ekran da 120Hz yenileme hızına ve 370ppi piksel yoğunluğuna sahip. Özel olarak bakarsak 6.2 inç büyüklüğündeki ekran 832×2260 piksel çözünürlük sunuyor. Gorilla Glass Victus ile korunan bu ekran üzerinde 10MP‘lik bir selfie kamerası taşıyor. 7.6 inç boyutundaki diğer ekran ise 1768×2208 piksel çözünürlük sunarken, yine ekranı Gorilla Glass Victus koruyor. Ayrıca gelen sızıntılara göre bu ekran altında 4MP‘lik bir ekran altı kamera taşıyor.

Performans tarafına baktığımızda karşımıza Qualcomm’un Snapdragon 888 yonga seti çıkıyor. 12GB LPDDR5 RAM ile performansını destekleyen Samsung Galaxy Z Fold 3, 256GB veya 512GB depolama ile birlikte gelecek.

Arka tarafında üçlü kamera kurulumunu taşıyan Samsung Galaxy Z Fold 3, 12MP‘lik OIS özellikli F/1.8 diyafram aralığına sahip ana kamera ile geliyor. Bunun yanında yine 12MP‘lik F/2.2 123º ultra geniş açılı sensöre sahip olan Z Fold 3, yine 12MP’lik bir telefoto sensörü de üzerinde taşıyor. Bu kameralar sayesinde Galaxy Z Fold 3 8K video kaydı özelliğine de sahip oluyor.

Batarya tarafında 4400mAh‘lik bir pil ile karşımıza çıkan Galaxy Z Fold 3, 25W hızlı şarj desteği sunacak. 5G teknolojisi ile donatılan cihaz aynı zamanda eSIM desteği de sunuyor. NFC, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 gibi ek özelliklere sahip olan Galaxy Z Fold 3, IPX8 ile suya dayanıklılık gösterebiliyor. Ek olarak cihazın kalınlığından bahsetmek gerekirse kapalı konumdayken 14,4mm kalınlığında olan cihaz, açık konumda iken 6,4mm kalınlığa sahip oluyor.

Samsung Galaxy Z Fold 3’ün Fiyatı!

Son olarak gelen sızıntılarda cihazın fiyatı da var. 11 Ağustos‘ta lansman ile tanıtılacak olan Samsung Galaxy Z Fold 3, muhtemelen Ağustos ayının sonunda piyasaya sürülecek. Gelen sızıntılara göre Avrupa’da 1900 Euro (19.270TL) fiyat etiketi ile satılacak olan cihaz, üç farklı renk seçeneği sunacak. Bakalım cihaz ülkemizde ne kadar fiyat ile satılacak.