Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy Z Fold 3 Tüm Özellikleri İle Karşımıza Çıktı!
Samsung‘un yeni katlanabilir telefon modeli Galaxy Z Fold 3 lansman öncesi karşımıza çıktı. İşte Samsung Galaxy Z Fold 3 modelinin tüm özellikleri.
Katlanabilir telefon pazarında liderliği elinde tutan Samsung, yeni modeli Galaxy Z Fold 3‘ü piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Uzun bir süredir beklenilen Galaxy Z Fold 3, insanların karşısına çıkmak için gün sayıyordu. Ancak Galaxy Z Fold 3‘ün özellikleri lansman öncesi ortaya çıktı.
Samsung tarafından 11 Ağustos‘ta gerçekleşecek olan Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtılacak olan Galaxy Z Fold, özelliklerini o güne kadar saklayamadı. Tüm özellikleri sızdırılan Galaxy Z Fold 3 lansmana sayılı günler kala karşımıza çıktı. Gelin Samsung Galaxy Z Fold 3‘ün özelliklerine yakından bakalım. İşte Galaxy Z Fold 3 modelinin tüm özellikleri.
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Samsung Galaxy Z Fold 3 Özellikleri!
Samsung‘un yeni katlanabilir akıllı telefon modeli Samsung Galaxy Z Fold 3 karşımıza 6.2 inç ve 7.6 inç boyutlara sahip iki adet ekran ile çıkıyor. Her iki AMOLED ekran da 120Hz yenileme hızına ve 370ppi piksel yoğunluğuna sahip. Özel olarak bakarsak 6.2 inç büyüklüğündeki ekran 832×2260 piksel çözünürlük sunuyor. Gorilla Glass Victus ile korunan bu ekran üzerinde 10MP‘lik bir selfie kamerası taşıyor. 7.6 inç boyutundaki diğer ekran ise 1768×2208 piksel çözünürlük sunarken, yine ekranı Gorilla Glass Victus koruyor. Ayrıca gelen sızıntılara göre bu ekran altında 4MP‘lik bir ekran altı kamera taşıyor.
Performans tarafına baktığımızda karşımıza Qualcomm’un Snapdragon 888 yonga seti çıkıyor. 12GB LPDDR5 RAM ile performansını destekleyen Samsung Galaxy Z Fold 3, 256GB veya 512GB depolama ile birlikte gelecek.
Arka tarafında üçlü kamera kurulumunu taşıyan Samsung Galaxy Z Fold 3, 12MP‘lik OIS özellikli F/1.8 diyafram aralığına sahip ana kamera ile geliyor. Bunun yanında yine 12MP‘lik F/2.2 123º ultra geniş açılı sensöre sahip olan Z Fold 3, yine 12MP’lik bir telefoto sensörü de üzerinde taşıyor. Bu kameralar sayesinde Galaxy Z Fold 3 8K video kaydı özelliğine de sahip oluyor.
Batarya tarafında 4400mAh‘lik bir pil ile karşımıza çıkan Galaxy Z Fold 3, 25W hızlı şarj desteği sunacak. 5G teknolojisi ile donatılan cihaz aynı zamanda eSIM desteği de sunuyor. NFC, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 gibi ek özelliklere sahip olan Galaxy Z Fold 3, IPX8 ile suya dayanıklılık gösterebiliyor. Ek olarak cihazın kalınlığından bahsetmek gerekirse kapalı konumdayken 14,4mm kalınlığında olan cihaz, açık konumda iken 6,4mm kalınlığa sahip oluyor.
Samsung Galaxy Z Fold 3’ün Fiyatı!
Son olarak gelen sızıntılarda cihazın fiyatı da var. 11 Ağustos‘ta lansman ile tanıtılacak olan Samsung Galaxy Z Fold 3, muhtemelen Ağustos ayının sonunda piyasaya sürülecek. Gelen sızıntılara göre Avrupa’da 1900 Euro (19.270TL) fiyat etiketi ile satılacak olan cihaz, üç farklı renk seçeneği sunacak. Bakalım cihaz ülkemizde ne kadar fiyat ile satılacak.
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Akıllı Telefonlar
Xiaomi, Temmuz ayında satış adetlerinde ilk kez dünya genelinde 1 numaraya yükseldi!
Xiaomi’nin son dönemlerde artan başarı grafiğiyle ilgili şuana kadar birçok farklı istatistik yayınlandı. Bu araştırmalar arasında en çok dikkat çekenlerden biri de, yaptığı araştırmalar ve ortaya çıkardığı istatistiklerle teknoloji sektörüne yön veren Counterpoint Research’ün yayınladığı yeni araştırma. Bu araştırmada yayınlanan verilere göre Xiaomi, Temmuz ayında dünya genelinde en çok akıllı telefon satmayı başaran üretici oldu.
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Xiaomi’nin başarı grafiği ciddi bir yükseliş trendinde
Counterpoint’in yaptığı araştırmaya göre Xiaomi, 2021 yılının Temmuz ayında Samsung ve Apple’ı satış adetlerinde geçmeyi başararak; şirket tarihinde global bazda ilk defa 1. sıraya yükseldi. Yayınlanan sonuçlara göre Xiaomi tarafında aylık bazda satış adetlerinde, Haziran ayından Temmuz ayına kıyasla %26 oranında artış gerçekleşti. Bu seri yükselişe karşılık Samsung ve Apple’ın düşüş trendine girmesiyle de, Xiaomi 1. sıraya yerleşmiş oldu. Son zamanlarda Xiaomi’nin başarılarından söz ettiğimiz tek pazar, global market de değil. Geçtiğimiz günlerde farklı bir araştırma şirketinin yaptığı araştırmalara göre şirketin Avrupa pazarında da yılın 2. çeyreğinde Samsung’u geride bırakarak 1 sıraya yükseldiğini görmüştük. Bütün bunlara nazaran Xiaomi’nin, rakiplerinin açıklarını iyi değerlendirdiğini söyleyebiliriz.
Counterpoint şirketinin Araştırma Direktör’ü pozisyonunda bulunan Tarun Pathak, Xiaomi’nin bu başarısını şu şekilde yorumladı; “Huawei’nin ambargolardan etkilenerek satışlarda ciddi düşüş yaşamaya başlamasının ardından Xiaomi agresif ve hızlı bir şekilde Huawei’nin düşüşünden kaynaklı olan boşluğu doldurmaya başladı. Huawei’nin özellikle güçlü olduğu Çin, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika gibi pazarlarda Xiaomi, Çin ve Avrupa’nın aşılama kampanyaları üstüne pandemi sonrası toparlanma sürecine girmesiyle beraber de satışlarını yükseltti. Fakat tam da bu sırada tedarik zincirinde sorunlar yaşayan Samsung, bu problemlerden kaynaklı olarak satış adetlerinde düşüş yaşadı. Bütün bunlar üst üste gelince de Xiaomi liderlik koltuğuna oturmayı başardı.”
Çin pazarı ve Samsung’un tedarik problemleriyle ilgili konuşan tecrübeli Counterpoint Analistlerinden Varun Mishra, “Çin pazarı aylık bazda %16 büyüme kaydetti. Bu büyüme içinde de en yüksek payı elinde bulunduran marka Xiaomi oldu. Büyüme stratejisi içinde ekonomisi daha küçük olan şehirleri hedef alan Xiaomi, bu bölgelerde Redmi 9, Redmi Note 9 ve Redmi K serilerini ciddi adetlerde satmayı başardı. Tam da bu sırada Vietnam’da yeni bir Covid-19 dalgasının oluşması, Samsung’un Haziran ayındaki üretim rakamlarını negatif etkiledi. Tedarikte problemler yaşamaya başlayan Samsung’un satış adetleri de bu durumdan negatif etkilendi. Güçlü orta segment akıllı telefonlara ve geniş ürün gamına sahip olan Xiaomi de Samsung’un özellikle A serisinden kaynaklı yarattığı bu boşluğu başarılı bir şekilde değerlendirdi. Bütün bu unsurların bir araya gelmesi de Xiaomi’nin 1. sıradaki yerini almasını sağladı” dedi.
Bundan sonra ne olacak
Eğer Vietnam’da işler kötüye giderse veya kötüye gitmeye devam ederse hiç şüphe yok ki Samsung da bu durumdan etkilenmeye devam edecek. Hatta bu süre zarfında Xiaomi tarafının, Samsung’un elini boş bıraktığı segmentte agresif bir pazarlama ve geniş ürün çeşidi sağlamaya devam etmesi; Xiaomi’nin Samsung’dan daha da fazla pay çalmasıyla sonuçlanacak gibi gözüküyor. Fakat eğer Vietnam’da işler düzelirse ve Samsung yeniden toparlanmaya başlarsa, Samsung’un Xiaomi’ye kaptırdığı koltuğu geri alması bekleniyor.
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Akıllı Telefonlar
OPPO Telefonlarda RAM Genişletme Nasıl Yapılır?
Bir telefonu telefon yapan birçok unsur vardır. Bunlardan bazıları; erkan, kamera, kasa, batarya, işlemci ve RAM. RAM, telefonun sağlıklı bir şekilde çalışabilmesi için gerekli olan ana unsurlardan bir tanesidir.
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LPDDR4, LPDDR4X ve LPDDR5 gibi farklı segmente göre farklı mimariye sahip olabilen bu RAM’ler zaman zaman telefonda yaptığınız işlemlere göre yetersiz kalabiliyor. Örneğin arka planda çok fazla uygulama açık bıraktığınızda tekrardan bir uygulamaya dönmek istediğinizde o uygulama hazırda bekletilemeyebiliyor ve tekrardan başlatılıyor. Bu da günlük hayattaki kullanımlarımızı olumsuz olarak etkileyebiliyor. Özellikle aynı anda yüksek işlem ve grafik gücü gerektiren oyunları oynarken başka bir iş ile meşgul olmanız gereken bir durum varsa o işi bitirip oyuna dönerken hafızasında tutma işlevini kimi telefon yerine getiremiyor.
OPPO ColorOS 11.1 güncellemesi ile beraber akıllı telefonlarına bir yenilik getirdi. RAM Genişletme sayesinde (telefon modeline göre değişebilir) artık telefonların depolama kısmından belirli bir kapasiteyi RAM’e dahil edebiliyorsunuz. Fiziki olarak değil de sanal olarak bunu gerçekleştirebilen OPPO telefonlar özellikle multitasking (çoklu uygulama seçimi) yaparken depolamadan aldığı sanal belleği devreye sokuyor ve daha rahat ve akışkan bir deneyim sizlere sunuyor.
Şimdilik belirli OPPO telefonların ( Reno5, Reno5 Lite, A74) bu yeni özelliği desteklediğini hatırlatalım. İleriki günlerde mevcut OPPO telefonlara ve gelecekte tanıtılacak diğer telefonların da da bu özelliğin olacağını da söyleyebiliriz.
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