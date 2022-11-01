Forbes bu hafta 2022 yılı için “Dünyanın En İyi İşverenleri” listesini yayınladı ve Samsung’u üst üste üçüncü kez zirveye yerleştirdi. Liste, dünya çapında 800 büyük şirkette 150.000’den fazla çalışanla görüşülerek yapılan ankete dayanmaktadır.

Ankette sadece işin kendisiyle ilgili değil, çalışanın şirkete ilişkin algısıyla ilgili sorular da sorulmaktadır. Görüşülen kişilere çalıştıkları şirketi başkalarına tavsiye edip etmeyecekleri sorulmuş ve ayrıca işverenlerinin ekonomik etkisinin yanı sıra imajları, toplumsal cinsiyet eşitliği politikaları, sosyal sorumlulukları vb. konulardaki algılarına ilişkin bir değerlendirme yapmaları istenmiştir.

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Samsung, dünyanın en iyi işvereni sıralamasında zirvede yer almasının yanı sıra, ilk 10’da en çok çalışanı bulunan şirketlerden biri. 266.000’den fazla çalışan var ve bunların büyük bir kısmı iş yerlerini övüyor.

İçindekiler İlk 10 işveren ve tam sıralama

İlk 10 işveren ve tam sıralama

Forbes’a göre dünyanın en iyi 10 işvereni listesini aşağıda görebilirsiniz:

Sıralamada yer alan şirketlerin birçoğu gördüğümüz gibi teknoloji sektöründe yer alıyor. Dünyanın en değerli şirketi olan Apple’ın ilk üç işveren arasında yer almaması da dikkat çekicidir.

Forbes listesinin tamamı, ankete katılan 800 şirketin tamamını içermektedir. Belirli bir işverenin pozisyonunu bulmak isteyenler için bir arama aracı da dahil olmak üzere, resmi web sitesindeki yazıda hepsini kontrol edebilirsiniz.

Kaynak: SamMobile