Samsung cephesinde sürpriz istifa gelişmesi!

Elon Musk, yaklaşık iki sene önce Space X‘in Falcon Heavy roketiyle uzaya, kendi Tesla Roadster aracını göndermişti. Bakalım iki senedir devam eden bu uzun macerada Starman‘in başına neler gelmiş.

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Ben Pearson tarafından yönetilen “Roadster nerede?” içerikli siteden Musk’ın kırmızı Tesla aracını ve sürücü koltuğunda oturan, uzay kostümlü “Starman” isimli arkadaşı takip edebiliyorsunuz. Söz konusu siteye göre Tesla ve Starman ikilisi, uzaya fırlatıldıkları 6 Şubat 2018 tarihinden beri 1.6 milyar kilometreden fazla yol almış.

Tesla Roadster ve Starman şu an nerede?

Uzaydaki bu ikili, gezegenimizden 346.9 milyon kilometre uzakta. Ayrıca saatte 9656 kilometre hızla (Bugatti’ye selamlar) yolculuklarına devam ediyorlar. Mars’a oldukça yakın bir konumda bulunuyorlar. Yani 96.1 milyon kilometre mesafe, uzayın büyüklüğü göz önünde bulundurduğumuzda yakın sayılabilir.

Tamamen elektrikli spor araç şu anda Güneş etrafındaki ikinci turunu atarken, araştırmacıların son hesaplarına göre 2091 yılında, gezegenimizin birkaç 100 bin kilometre yakınından geçeceğini öngörüyor.

Bunların hepsinin birer tahmin olduğunu ve Roadster’ın tam durumunu bilmenin oldukça zor olduğunu unutmamak lazım. Çünkü maruz kaldıkları uzay boşluğu koşulları bir hayli çetin. Radyoaktif dalga ve parçacıklar, ileri sıcaklık seviyeleri ve değişimleri gibi şartlar Starman’in direksiyon başında ecel terleri dökmesine yol açıyor olabilir.