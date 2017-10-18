Samsung Bütün IoT Cihazlarını “SmartThings Cloud” İsimli Yeni Bulutunda Topluyor

Samsung bütün IoT(İnternetin Şeyleri) kapsamında çalışan cihazlarını tek bir SmartThings Cloud isimli servisin altında topluyor.

Samsung’un IoT cihazları geçmişten günümüze şimdiye kadar SmartThings, Samsung Connect ve ARTIK gibi bir çok platform altında yer almış bulunmakta. Tek başına sağlam ve güçlü bir ağ yaratmak isteyen Samsung bu nedenle böyle bir yola girmiş bulunmakta. Yalnızca Samsung cihazlarında çalışmayacak SmartThings, Samsung cihazları ile beraber bir çok cihaz ve üçüncü parti yazılımları ile birlikte çalışarak kendisi için büyük bir eko sistem oluşturmayı hedefliyor.

Şirket, şimdilik insanların SmartThings Cloud’dan ne gibi özellikler bekleyebilecekleri konusunda bilgilendirme yapmadı fakat bu büyük yeniliğin yakın bir zamanda geleceğini ve kullanıcılarının SmartThings Cloud’u yakın bir zamanda kullanacağını bildirdi.