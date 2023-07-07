Güney Koreli teknoloji devi Samsung Electronics’in Haziran çeyreğinde beklenen karının %96 düşerek 14 yılın en düşük seviyesine inmesi bekleniyor. Arz kesintileri nedeniyle yaşanan çip sorunu, teknoloji devinin karını etkilemeye devam ediyor. Refinitiv SmartEstimate raporuna göre, 27 analistin tahminine göre Samsung Electronics’in Nisan-Haziran çeyreğinde faaliyet karı 555 milyar won’a düştü. Bu rakam, geçmiş tahminlere yakın bir doğruluk gösterdi.

Eğer bu tahmin doğruysa, Samsung Electronics’in karı 2008’in dördüncü çeyreğinden bu yana en düşük seviyeye gerilemiş olacak. Geçen yılın aynı çeyreğindeki faaliyet karı 14,1 trilyon won olarak bildirilmişti.

Bellek yongası bölümü, bellek yongası fiyatlarının düşmesi ve envanter değerlerinin azalması nedeniyle yaklaşık 3 trilyon ila 4 trilyon won arasında bir kayıp yaşayacağı tahmin ediliyor. Bu bölüm, akıllı telefonlar, PC’ler ve sunucularda kullanılan DRAM bellek yongalarının düşen fiyatlarından etkileniyor.

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Analizlere göre, fiyat düşüşü önceki çeyreklere göre yavaşlamış olsa da, arz kesintileri nedeniyle düşüşün üçüncü çeyrek civarında zirveye ulaşması ve önemli bir toparlanmanın 2024’e kadar gerçekleşmemesi bekleniyor.

Samsung, yüksek bant genişliğine sahip bellek (HBM) ve sözleşmeli çip üretimi gibi yapay zeka (AI) alanında talebi artırmak için çaba gösteriyor. Akıllı telefon satışlarında hafif bir düşüş yaşansa da, Samsung’un pazarlama maliyetlerini düşürme çabalarıyla bu düşüşü telafi ettiği ve mobil işletmenin yaklaşık 3,3 trilyon wonluk bir işletme karı bildirmesi bekleniyor.

Samsung’un en son katlanabilir akıllı telefonlarının bu ayın sonlarında tanıtılması bekleniyor. Bu hamle, rakip Apple’ın bir sonraki iPhone’u piyasaya sürmeden önce birinci sınıf telefon pazarında daha uzun süre hakim olma fırsatı olarak görülüyor. Samsung, ikinci çeyrek kazanç sonuçlarını tam olarak açıklamadan önce bu ayın sonlarında kazançlarını bildirecek. Bakalım bu tahminler doğru çıkacak mı?