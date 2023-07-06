Samsung, Galaxy S21 FE’nin yeni bir varyantını piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Bu yeni versiyonun en önemli özelliği, orijinal versiyonda bulunan Exynos 2100 yonga setinin yerine Snapdragon 888 yonga setinin kullanılması olacak. Son sızıntılar, Galaxy S21 FE 2023 adı verilen cihazın teknik özelliklerini ve ayrıntılarını ortaya koyuyor. İşte çıkışı yılan hikayesine dönen, şimdi de tekrar piyasaya sürülecek olan S21 FE 2023’ün ayrıntıları!

Galaxy S21 FE Ölümsüzlüğe Doğru Adım Adım Gidiyor!

Galaxy S21 FE 2023, 155.7 x 74.5 x 7.9mm boyutlarında ve 177 gram ağırlığında olacak. Cihaz, lacivert, zeytin, grafit ve lavanta olmak üzere dört farklı renkte satışa sunulacak. Galaxy S20 FE modelinde de gördüğümüz mavi renk, beyaz rengin yerine geçecek. Bundan beyaz renkli S21 FE’nin çok satılmadığını anlıyoruz.

Cihaz, 6.4 inçlik bir Dinamik AMOLED 2X ekranla donatılacak ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Ekran özelliklerinin 2022’de piyasaya sürülen model ile aynı olduğunu görüyoruz. Cihazdaki en önemli değişiklik ise tercih edilen yonga seti olarak karşımıza çıkıyor. Yeni S21 FE’de Snapdragon 888 yonga setine, 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı eşlik edecek.

Hatırlatmak gerekirse, Exynos 2100 ile Samsung cephesi Mongoose adı verilen işlemci mimarisinden vazgeçmiş ve ARM’ın Cortex-X1 mimarisine geçiş yapmıştı. Her ne kadar kağıt üstünde Exynos 2100 ile Snapdragon 888 birbirine çok benzese de, Snapdragon 888 daha kararlı bir işlemci olarak öne çıkmış, Exynos 2100 ise ısınma ve performans düşüşü sorunlarıyla gündeme gelmişti.

Galaxy S21 FE’yi yakından takip eden okurlarımız, cihazın zaten Snapdragon 888’li bir versiyonu olduğunu bilecektir. Ancak bu model yalnızca Kuzey Amerika pazarında satışa sunulmuş ve diğer bütün ülkeler Exynos’a kalmıştı. Samsung’un piyasaya süreceği güncellenmiş S21 FE ise Snapdragon 888’e sahip olacak ve Kuzey Amerika dışındaki ülkelerde de satışa sunulacak. Cihazın Hindistan pazarında satışa sunulacağı kesin, Türkiye planları ise belirsiz.



Cihaz orijinal modeldeki gibi 4,500mAh batarya, 25W kablolu şarj ve 15W kablosuz şarj desteği sunacak. Ayrıca ters kablosuz şarj da desteklenecek.

Kamera tarafında, Galaxy S21 FE 2023, 32 megapiksel bir ön kameraya sahip olacak. Arka panelde ise OIS destekli 12 megapiksel ana kamera, 12 megapiksel ultra geniş açılı lens ve 3x optik zoom özelliğine sahip 8 megapiksel telefoto kamera bulunacak. Şu anda cihazın hangi işletim sistemiyle geleceği belirsizliğini koruyor.

Samsung bu modeli 26 Temmuz’da düzenlenecek olan Galaxy Unpacked etkinliğinden önce tanıtırsa, cihaz büyük ihtimalle One UI 5 ile kutudan çıkacaktır. Ancak bu cihazın güncelleme takvimi 2022’deki Galaxy S21 FE’ye göre belirlenecektir. Zira Galaxy S20 FE’de de aynısı olmuştu.

Raporlara göre, Galaxy S21 FE 2023’ün fiyatı 605 dolar olacak. Ancak henüz cihazın lansman tarihi hakkında herhangi bir bilgi mevcut değil.

Bu yeni varyant, Snapdragon 888 yonga setiyle güçlendirilmiş olması nedeniyle teknoloji meraklıları arasında büyük bir ilgi uyandırabilir. Samsung’un piyasaya sürdüğü bu güncellenmiş versiyon, daha hızlı performans ve gelişmiş özellikler sunarak kullanıcılara daha iyi bir deneyim sunabilir. Lansman tarihinin yaklaşmasıyla birlikte, Galaxy S21 FE 2023’ün resmi duyurusunu heyecanla bekliyoruz.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce bu model ülkemize de gelir mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!