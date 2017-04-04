Samsung’un Sesli Asistanı Bixby Hangi Telefonlarla Uyumlu?

Samsung’un geçtiğimiz günlerde Galaxy S8 ile birlikte duyurduğu beğenilen sesli asistanı Bixby hangi telefonlarla uyumlu?

Geçtiğimiz günlerde Siri ve Cortana gibi sesli asistanlara alternatif olarak duyurulan Bixby, yeni çıkmış olmasına rağmen tüm dikkatleri üzerine toplamıştı. Öyle ki vaatleri arasında en yakın restoran bilgisi gibi basit bilgileri aşarak sizin kişisel bilgilerinize ulaşabilmesi var. Buradaki kişisel bilgiden kasıt uçuş zamanınız, yaptığınız program veya rezervasyonlarınız gibi bilgiler. Ayrıca mesaj ve aramalarınız dışında üçüncü parti uygulamalara da erişebiliyor.



Bu yeni nesil asistanı kullanmak için cihazınızın uyumlu olup olmadığı konusuna gelecek olursak Samsung, kullanımı şimdilik Galaxy S8 ve Galaxy S8+ için sunuyor. Fakat bir XDA kullanıcısı Galaxy S7’de çalıştırmayı başarmıştı. İşte bu kullanıcının bildirdiğine göre Android 7.0 Nougat yüklü Samsung cihazlarının hepsiyle uyumlu. Eğer sizin de Nougat yüklü bir Samsung telefonunuz varsa sizde yükleyebilirsiniz.

Son olarak Bixby’nin şimdilik sadece İngilizce ve Korece destek verdiğini hatırlatalım.