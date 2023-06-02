Samsung’un bir sonraki katlanabilir cihaz dalgasının lansmanı için heyecan artarken, en azından etkinliğin hangi ülkede yapılacağı kesinleşti. Koreli yayın kuruluşu Yonhap News, Samsung DX (Device eXperience) bölümünün Küresel Pazarlama Merkezi başkanı Lee Young-hee tarafından sağlanan ve yaklaşan Unpacked etkinliğinin Güney Kore’de yapılacağını belirten küçük bir teaser yayınladı! Samsung’un milli duyguları kabardı!

Bu Yıl Samsung Etkinliği ABD’de Düzenlemeyecek!

Haber kaynağına göre Lee Young-hee, bu yaz düzenlenecek Galaxy Unpacked etkinliğinin ABD’deki önceki mekanların aksine Seul’de gerçekleştirileceğini belirtti.

Etkinlik için bu yerin seçilmesinin ardında “Kore’nin anlamlı ve önemli olması” yatıyor. Yonhap, Samsung’un büyük Unpacked etkinliğini kendi topraklarında düzenlemeyi seçmesini, ileriye dönük olarak iç pazarı için önemli bir karar olarak görüyor.

Lee, kesin bir konum açısından konuyla ilgili daha fazla şey söylemedi. Ancak kaynaklar, Koreli devin etkinliğini Seul Gangnam-Gu’daki COEX’te düzenleyebileceğini öne süren söylentilerin doğru çıkabileceğini söylüyor.

En azından ülke ve şehir teyit edilmiş olsa da, tüketicilerin yeni Samsung cihazlarını görmeyi bekleyebilecekleri kesin tarih hala belirsizliğini koruyor. Daha önce şirketin Unpacked etkinliğini iki hafta öne çekerek Temmuz ayı sonlarında bir yerde yeni bir tarih belirlemek istediği söyleniyordu. Samsung’dan resmi bir açıklama gelene kadar şimdilik 26 Temmuz tarihi konuşuluyor.

Samsung’un son kazanç raporunda da belirtildiği gibi yarı iletken pazarındaki talep eksikliği nedeniyle karlarında ani bir düşüşle boğuştuğu için değişimin arkasındaki neden finansal gibi görünüyor. Daha erken bir tarih belirlenmesi, şirketin üçüncü çeyreğe girerken gelirlere yardımcı olması için bir sonraki cihaz dalgasını tüketicilerin eline daha erken ulaştırmasını sağlayacaktır.

Yeni cihazlardan bahsetmişken, Samsung’un 2023 yazında düzenleyeceği Unpacked etkinliği Galaxy Z Flip 5 ve Fold 5’in lansmanına ev sahipliği yapacak. Her iki cihazın da yakın zamanda bazı yeni renkleri sızdırıldı. Ayrıca, her iki cihazın da katlanabilir telefonlar için bazı önemli değişikliklerin geldiğini gösteren birkaç görüntüsü de sızdırıldı.

Galaxy Watch 6’nın da her iki cihaza eşlik etmesi bekleniyor, zira son söylentiler kullanıcıların şüphesiz tanıyacağı bir tasarımı ortaya çıkardı. Bununla birlikte Galaxy Tab S9 serisi ve yeni Buds kulaklıklar da bu tanıtımda yer alabilir. Samsung dolu dolu bir etkinlikle bizleri karşılayacak gibi görünüyor.

İlginizi Çekebilir: Samsung One UI 6.0 için Uygulamalarını Güncellemeye Başladı

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Samsung’un memleketine dönmesi doğru bir karar mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!