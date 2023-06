Android 14 güncellemesi oldukça heyecan verici bir gelişme. Görünüm açısından büyük değişiklikler olmasa da, genel performans ve kullanıcı deneyimi açısından birçok iyileştirme sunacak olması sevindirici. Özellikle Samsung kullanıcıları için, One UI 6.0 ile gelecek yenilikler oldukça merak uyandırıcı. One UI’nin tasarımını, kullanım hissini ve işlevselliğini tercih ettiğimi söylemeliyim ve eminim ki aynı şey One UI 6.0 için de geçerli olacak. Samsung’un yaklaşan güncellemeyi desteklemek için yerel uygulamaları güncellemeye başladığı bilgilerine sahibiz. Bu da beta programının yakında başlayabileceğine işaret ediyor.

Son Hesap Makinesi güncellemesinde “OneUI 6.x’ten sonra güncellenmiş renklere sahip” olduğu belirtilmişti ve bu, Samsung’un beta sürümü üzerinde çalıştığını gösteriyor. Bu ekran görüntüsü, One UI 6.0 beta programının yakında başlayacağının açık bir göstergesi gibi görünüyor. Tahminime göre, Haziran ortası veya Temmuz’da başlayabilir ve bu, güncellemenin bu yılın sonuna kadar kararlı bir sürüme ulaşmasını bekleyebileceğimiz anlamına geliyor.

