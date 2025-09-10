Samsung ve Apple arasındaki benzerlikler teknoloji dünyasında uzun süredir tartışma konusu. Kutudan şarj adaptörünü kaldırma hamlesi ilk kez iPhone 12 serisi ile Ekim 2020’de gelirken, Samsung da Galaxy S21 serisi ile Ocak 2021’de aynı yolu izledi. Aynı şekilde iPhone 15 serisi ile tanıtılan titanyum malzeme de Ocak 2024’te Galaxy S24 Ultra modelinde karşımıza çıktı. Bu durum, “Samsung Apple’a mı benziyor?” sorusunu daha da gündeme taşıdı.

Kulaklık tarafında da tablo benzer. 2019’dan 2023’e kadar fasulye tasarımıyla ayrışmaya çalışan Samsung, 2024 itibarıyla AirPods çizgisine yöneldi. Galaxy Buds 3 ve Buds 3 Pro bu yeni tasarım anlayışının örneği oldu. Akıllı saatlerde de Apple Watch Ultra ile Galaxy Watch Ultra arasındaki benzerlik dikkat çekici. 7 Eylül 2022’de Apple tarafından tanıtılan modelin ardından, Samsung 10 Temmuz 2024’te neredeyse aynı tasarımda bir cihaz sundu.

Yazılım cephesinde de rekabet sürüyor. One UI 8 ile gelen Liquid Glass tasarım dili, iOS 26’dan esinlenmiş izlenimi veriyor. Yani Samsung, yalnızca donanımda değil yazılımda da Apple’a benzer adımlar atıyor. Kullanıcılar açısından bu durum, “Samsung mu iPhone mu daha yenilikçi?” sorusunu doğururken, aslında rekabet sayesinde teknolojilerin çok daha hızlı geliştiği de bir gerçek.

Ocak 2026’da tanıtılması beklenen Samsung Galaxy S26 serisi ise tüm bu tartışmaların merkezinde. Seride Galaxy S26 Pro, Galaxy S26 Edge ve Galaxy S26 Ultra yer alacak. Özellikle Galaxy S26 Edge tasarımı yalnızca 5,5 mm incelikle öne çıkıyor. 6.7 inç Dynamic AMOLED 2x LTPO 120Hz ekran, 4200 mAh batarya ve Apple’ın MagSafe teknolojisine benzeyen manyetik aksesuar desteğiyle kullanıcıları etkilemeyi hedefliyor.

Serinin zirvesinde ise Galaxy S26 Ultra özellikleri yer alıyor. 200 MP f/1.4 ana kamera, 50 MP ultra geniş açı, 50 MP 5x telefoto ve 12 MP 3x telefoto lenslerden oluşan güçlü kamera sistemi fotoğrafçılık deneyimini üst seviyeye taşıyacak. 5000 mAh batarya, yalnızca 7,9 mm incelik ve Snapdragon 8 Elite 2 işlemci (24 Eylül’de tanıtılacak) ile performans rekorları kırması bekleniyor. Bu donanım, Galaxy S26 Ultra’yı Apple’ın iPhone 17 Pro Max modeline karşı en güçlü rakip haline getirecek.

Peki siz Samsung Galaxy S26 serisi hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Apple ile benzerlik gösteriyor mu? Kendi görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.

