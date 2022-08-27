Google’ın Spotify ve Apple Music gibi popüler müzik dinleme servislerine rakip olan uygulaması YouTube Music’e yeni bir çalma listesi ekleniyor.

“Yaz Özeti” adı verilen bu çalma listesi, birçok YouTube Music abonesi için oldukça iyi bir seçki olabilir!

Yazın En Çok Dinlediğiniz Şarkılar Tek Bir Listede!

Birçok popüler müzik dinleme servisi, kişiye özel çalma listeleri sunuyor. YouTube Music uygulamasında da kişiye özel birçok çalma listesi bulmak mümkün. Bunlara son eklenti ise, Haziran ayında eklenen mevsime özel çalma listesi özelliği. Firma, yıllık özetin çokça sevilmesinin ardından, bu özelliği de kullanıma sunma kararı almıştı. Yani kullanıcılar dört adet mevsimlik ve bir adet yıllık olmak üzere, toplamda 5 adet sezonluk çalma listesine sahip olacak.

Mevsimlik çalma listelerinde kullanıcının farklı mevsimlerde en çok dinlediği şarkılar yer alacak. Bunun ilk örneğini ise “Yaz Özeti” adı verilen çalma listesiyle görüyoruz.

Yaz Özeti’nde, kullanıcıların yaz aylarında en çok dinlediği şarkılar ve bazı öneriler yer alacak.

Kullanıcılar uygulamayı açtıklarında, karşılarına Yaz Özeti sayfası çıkacak ve kullanıclar buradan yaz aylarında en çok dinledikleri şarkıları görebilecek ve düzenleyebilecek. Ayrıca bu çalma listesinin aileniz ve arkadaşlarınız gibi başka kullanıcılarla paylaşılabileceğini de belirtelim.

Uygulama Son Zamanlarda Önemli Değişimler Geçirdi

Eğer YouTube Music uygulamasını önceki yıllarda kısa bir süre deneyimleyip beğenmediyseniz, bu uygulamaya ikinci bir şans verebilirsiniz.

Zira Google tarafı, YouTube Music’e hem tasarım hem de işlevsellik alanında birçok geliştirme yaptı. Bu geliştirmeler arasında, Snapchat entegrasyonu ve tamamen yenilenen radyo algoritması yer alıyor. Ayrıca kişiye özel çalma listeleri özellliği de YouTube Music’in rekabetçi olduğu alanlardan biri olarak nitelendirilebilir.

Her ne kadar Spotify ve Apple Music kullanıcı sayısında YouTube Music’in önünde olsa da, YouTube Music’in de oldukça rekabetçi özelliklere sahip olduğunu söylemeliyiz.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Herhangi bir müzik dinleme servisine abone misiniz? Düşüncelerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!

İlginizi Çekebilir: Google Pixel 7 Örnekleri Pixel 6 ile Karşılaştırıldı[VİDEO]