Samsung, Apple’ın AirPod Kulaklıklarına Rakip Çıkarmaya Hazırlanıyor

Samsung önümüzdeki ay Galaxy Note 8 modeli ile beraber bir de dijital asistanı Bixby ile çalışan Apple Airpod benzeri bir kulaklık çıkarabilir.

Samsung’un kulaklıklarında gürültü önleyici özelliğinin olması bekleniyor. Ancak Bixby özelliği kafalarda bazı soru işaretleri oluşmasına neden oluyor. Bixby şu an iyi durumda değil ve pahalı bir çift kulaklık çıkarmak onu daha iyi yapmayacak.

Şirketin daha önce Bixby destekli bir de hoparlör geliştirdiği haberleri ortaya çıkmıştı ancak yapılan açıklamada bu cihazların henüz pazarlanabilir seviyede olduğu düşünülmediğinden böyle bir cihaz geliştirilmediği belirtilmişti.

Kulaklıklar hakkında da henüz kesin bir bilgi yok. Şirket, Bixby’e yayınlayacağı büyük bir güncelleme ile Siri, Alexa ya da Cortana’ya rakip hale getirebilir ancak şimdilik Bixby bu rekabette çok geride gözüküyor.