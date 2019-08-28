Samsung, 6.000 mAh’lık bir telefon geliştiriyor

Samsung, iddialara göre Galaxy M serisine ait olduğu tahmin edilen 6.000 mAh bataryalı bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor.

Geçtiğimiz günlerde Samsung’un 6.000 mAh’lik kapasiteli bir batarya fotoğrafı basına sızdırılmıştı. Ancak akıllı cihazlarını daha uzun süreli kullanmak isteyenler için devrim olan bu fotoğraf için Samsung‘dan bir açıklama gelmemişti.

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Bu bilgilerin ışığında Samsung tarafından paylaşılan reklam görseli ile birlikte yeni bir akıllı telefonun yolda olduğu görünüyor. Fotoğrafta büyük puntolarla ‘6000’ yazıyor ve #GoMonster etiketi yer alıyor. Etiketteki ‘M’ harfi ise farklı renkte. Bu reklam görselinin gerçek olduğunu varsayarak, bu görselin Galaxy M serisinden bir cihaza ait olan özelliği temsil ettiğini söylemek yanlış olmaz.

Ağustos ayının başında basına sızan görselde 6.000 mAh’lık bataryanın üzerinde bulunan etikette EB-BM207ABY kodu bulunuyor. Koddaki “M207” kısmına bakılarak bu bataryanın yeni Galaxy M20s cihazına ait olduğu anlaşılıyor. Bu durumda cihazın M20s olma ihmalini arttırıyor. Ancak kamuoyunda bu telefonun, M30s’lerden biri olma ihtimali düşüncesi de hakim görünüyor.

Giriş seviyesinin en uzun ömürlüsü olacak gibi duran bu model, daha önce çıkanlara göre muhtemelen Samsung Galaxy M20 ile aynı damla çentikli tasarım ve 6,3 inç ekrana sahip olması bekleniyor. Birçok konuda gizemini koruyan akıllı telefon, Türkiye’de büyük ses getirecek izlenimi oluşturuyor.

Galaxy M20 ile iyi satış bir rakamına ulaşan firma, 6.000 mAh pille çok dikkat çekecek gibi duruyor. Bu modelin bu devasa pile rağmen kalın olmaması bekleniyor. Ayrıca başka bir habere göre Samsung Galaxy M30’ların Hindistan’da piyasaya sürülmesine sadece birkaç hafta kaldı. Yani bu görsel cihazın erken bir reklamı için paylaşılmış olabilir. Bu kadar iddialı bir bataryaya sahip akıllı telefonun hakkında daha fazla bilgi için önümüzdeki haftaları beklememiz gerekiyor.