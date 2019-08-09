6.000 mAh kapasiteli Samsung bataryası basına sızdırıldı!

6.000 mAh kapasiteli Samsung‘a ait bir batarya fotoğrafı basına sızdırıldı. Akıllı cihazlarını daha uzun süreli kullanmak isteyenler için devrim olan bu fotoğraf için Samsung‘dan bir açıklama gelmedi.

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6.000 mAh batarya kapasitesi, gittikçe büyüyen akıllı cihaz pazarında en çok beklenen gelişmelerden biri olabilir. Galaxy Club aracılığıyla sızdırılan bu Samsung fotoğrafına bakılarak bataryanın M20S’ye güç sağlayabileceği düşünülebilir. Batarya üzerinde bulunan etikette EB-BM207ABY kodu bulunuyor. Koddaki “M207” kısmına bakılarak bu bataryanın yeni Galaxy M20S cihazına ait olduğu anlaşılıyor. Özellikle Samsung‘un Galaxy Note 7 modeliyle yaşadığı batarya skandalı sonrası cihazlarında 4.000 mAh‘i geçen çok az cihaz görmüştük. Özellikle batarya konusunda temkinli olan Koreli üretici 6.000 mAh ile marka adına büyük bir atılım yapmış olacak.

Fotoğrafta görüntülenen batarya kapasitesi, önümüzdeki zamanlarda hangi cihazla karşımıza çıkarsa çıksın oldukça heyecan verici bir yenilik olacak. Asus Zenfone 6 gibi cihazlarda kullanılan 5.000 mAh’lık batarya bile oldukça yüksek performans sağlarken , 6.000 mAh büyük bir yenilik. Ancak üzerindeki etikette bulunan kod ve nispeten küçük görünen bu bataryanın biraz kalın olması, kullanılacak cihazın piyasadaki başlangıç seviyesindeki cihazlara benzer bir fiyatta aynı zamanda da kalın bir akıllı telefon olacağı anlaşılıyor.