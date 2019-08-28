Türkiye’de internet kullanıcısı artıyor

TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu), bu yıl gerçekleştirilen “Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması-2019”un sonuçları açıklandı. Son verilere göre Türkiye’de internet kullanıcısı sayısının arttığını ortaya koydu. Akıllı telefon, bilgisayar ve tablet sektörünün gelişmesiyle birlikte internet kullanımı da bir hayli artmış durumda. Kullanıcılar, zamanlarının büyük bir bölümünü internet ortamında geçiyorlar ve bu durum her geçen gün biraz daha artıyor.

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TÜİK’e göre Türkiye’de internet erişim imkanına sahip hanelerin oranı % 88.3 seviyesinde. Bu oran 2018’de % 83.8 olarak kaydedilmişti. Erkeklerin % 82.8’i, kadınlarınsa % 68.9‘unun internet kullandığını ortaya koyan araştırma, Türk halkının % 75’inin internet kullandığını ortaya çıkardı. Geçen yıl 16-74 yaş grubundaki kişilerin internet kullanım oranı % 72.9 olarak kayıtlara geçmişti. İnternetten alışveriş yapma oranı erkeklerde yüzde 38,3, kadınlarda yüzde 29,9 olarak kaydedildi.

Türkiye’de internetten alışveriş yaygınlaşıyor

İnternetten kişisel kullanım amacıyla mal veya hizmet siparişi veren ya da satın alan 16-74 yaş grubundaki bireylerin oranı geçen yılın Nisan ayı ile bu yılın Mart ayı arasında % 34,1 oldu. Bu oran bir önceki dönem % 29,3 seviyesinde kaydedilmişti. Bireylerin internetten sipariş verdiği ya da satın aldığı mal ve hizmet türlerinin dağılımı ise şu şekilde: