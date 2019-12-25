Aksesuar
Samsung 25W hızlı şarj destekli powerbank üzerinde çalışıyor
Samsung 25W hızlı şarj destekli powerbank üzerinde çalışıyor. Powerbankin en dikkat çekici özelliği ise USB üzerinden 25W hızlı şarjı desteklemesi.
İlginizi çekebilir: OnePlus Concept One, CES 2020’de tanıtılacak!
Samsung, Note 10 serisi ile 25W ve 45W hızlı şarjı kullanıcılara sunmuştu. Şimdi ise, taşınabilir hızlı şarj imkanı ile kullanıcıların işini daha da kolaylaştırmaya hazırlanıyor. 10000 miliamperlik kapasiteye sahip olacak yeni powerbank, 25W hızlı şarjı USB üzerinden destekleyecek. Sızan fotoğrafta 2 adet USB-C portu gözükmekte. Bu portlandan birinin powerbanki şarj ettiği, diğerinin de hızlı şarj özelliğiyle bağlanan cihazları şarj ettiği düşünülüyor. Ancak bu 2 port da her 2 işlevi de görebilir. Cevabı beklenen sorulardan biri de bu portların kullanım olanakları. Powerbankte sadece USB-C portunun bulunması, telefonları 25W şarj edebildiği gibi kendisinin de 25W hızlı şarjı destekleyebileceğinin bir işareti. Ayrıca fotoğrafta görüldüğü üzere powerbankin üzerinde bir kablosuz şarj pedi de bulunmakta. Ancak kablosuz şarjın 15W değerini geçmesi zor gözüküyor.
Powerbankin çıkış tarihine dair net bir bilgi bulunmasa da Şubat ayında gelecek Galaxy S amiral gemisi serisinin yeni telefonu ile beraber piyasaya çıkması şaşırtıcı olmayacaktır.
Aksesuar
Xiaomi Mi Rabbit Watch 2S: Çocuklar için akıllı saat!
Xiaomi, Mi Watch serisini çıkardıktan kısa bir süre sonra çocuklara özel bir akıllı saati daha satışa çıkardı. Xiaomi Mi Rabbit Watch 2S olarak adlandırılan akıllı saat bugün itibari ile Çin’de satışa çıktı.
İlginizi çekebilir: Zenfone 5Z için Android 10 güncellemesi yayınlandı
Xiaomi, Mi Watch serisine yeni modelini daha ekledi. Mi Rabbit Watch 2S olarak adlandırılan model çocuklara özel olarak karşımıza çıkıyor. 44 gram ağırlığa sahip akıllı saat, çocukların kullanımı için özelleştirilmiş bir menüye ve basit özelliklere sahip.
Mi Rabbit, 1.3 inçlik 240 x 240 piksel ekranı ile karşıma çıkarken, ekranda kullanılan panel ise AMOLED. Çocukların hırçın kullanımına uygun olarak geliştirilen saat, plastik bir yapıya, suya ve toza dayanabilen bir gövdeye sahip. nano-SIM kullanımı ile hücresel ağlara erişebilen saat, Wi-Fi ve GPS bağlantısına da sahip. 600 mAh büyüklüğündeki bataryası ile 7 gün gibi bir uzun kullanıma sahip. Bu şekilde çocuklarınız sürekli akıllı saati şarj etmek zorunda kalmayacak. Ayrıca bu saat içinde ebeveyn kontrolünün bulunduğunu da söylemeden geçmeyelim.
Aksesuar
En iyi powerbank modelleri hangileri?
En iyi powerbank modelleri dediğimizde hangi markaların hangi ürünleri öne çıkıyor? Powerbank alırken nelere dikkat etmeli? Bu ve benzeri sorularınızın cevaplarını bu makalemizde vermeye çalışacağız.
Not: Bu içerik MediaMarkt sponsorluğunda yayınlanmıştır.
Powerbank nedir? Powerbank alırken nelere dikkat etmeli?
Günümüzde başta akıllı telefonlar olmak üzere kullandığımız pek çok teknolojik ürünün pil ömrü bize yetmeyebiliyor. Powerbank’ler sayesinde, nerede olursak olalım ürünlerimizi şarj edebiliyoruz ve “eyvah, şarjım bitecek” korkusunu duymuyoruz.
Powerbank satın alırken ihtiyaçlarınıza göre belirlemeniz gereken bazı kriterler var. Bu kriterlerden ilki tabii ki tercih edeceğiniz modelin batarya kapasitesi. Şu anda 2000 mAh’den 20.000 mAh’e kadar değişen birçok farklı seçenek görebiliyoruz. Bu noktada satın alma kararı verirken akıllı telefonunuzu birden fazla kez şarj edebilecek yüksek kapasiteli bir ürün mü istiyorsunuz, yoksa nispeten küçük ve taşıması kolay ancak kapasite anlamında daha düşük bir model mi istiyorsunuz buna karar vermelisiniz. Bizim tavsiyemiz günümüzün akıllı telefonlarını da düşündüğümüzde 10.000 mAh ila 20.000 mAh arasında bir tercih yapmak doğru olacaktır.
Kapasite dışında ihtiyacınız olabilecek bazı ek özellikleri de göz önünde bulundurmanız fayda var. Örneğin bazı modellerden birden fazla USB çıkışı yer alıyor ve bu sayede aynı anda birden fazla cihazı şarj edebiliyorsunuz. Eğer böyle bir ihtiyacınız varsa, bu kriteri göz önünde bulundurmak faydalı olabilir. Powerbank satın alırken belki de en önemli konulardan bir diğeri şarj ederken sunulan çıkış gücü. Bu, powerbank’in akıllı telefonunuzu veya tabletinizi ne kadar hızlı şarj edeceğini gösterir. Ayrıca bazı modellerde QuickCharge 2.0 veya Samsung’un hızlı şarj teknolojisine destek sağlanır ve buna uyumlu bir modelde çok daha hızlı şarj gerçekleştirilir.
En iyi powerbank modelleri hangileri?
Samsung 10000 mAh EB-U1200CSEGWW
Samsung’un 10.000 mAh kapasiteli bu powerbank modeli, hem kablolu hem de kablosuz hızlı şarj sunuyor olmasıyla rakiplerinden sıyrılıyor. Ürünün üzerinde QC 2.0 destekli ve 15W maksimum çıkış gücü sunan iki adet USB çıkışı yer alıyor. Bu sayede aynı anda iki farklı cihazı kablolu olarak şarj edebiliyorsunuz. Ayrıca modelin üzerinde Qi hızlı kablosuz şarj destekleyen bir pad yer alıyor. Böylece Qi şarj destekli akıllı telefonlarınızı veya akıllı saat gibi giyilebilir teknolojileri de hızlıca şarj edebiliyorsunuz.
Ürünü satın almak için bu bağlantıya tıklayabilirsiniz
ANKER PowerCore Select
Satın alacağı modelde hızlı şarja ihtiyaç duyanlara hitap eden model, 12W + 10W olmak üzere iki USB çıkışı sunuyor. Bu sayede aynı anda iki cihazı, normalden daha hızlı bir şekilde şarj edebilmek mümkün oluyor.
Tasarımsal açıdan 10.000 mAh kapasitesine oranla makul bir boyutta olan ve taşıması kolay olan PowerCore Select modelinin üzerinde, kapasite durumunu gösteren LED aydınlatmalar bulunuyor. Bu LED aydınlatmalarla birlikte, ürünün doluluk oranını görebiliyorsunuz.
Ürünü satın almak için bu bağlantıya tıklayabilirsiniz
PHILIPS DLP1710C
98 TL’lik satış fiyatıyla öne çıkan Philips DLP1710C modeli, hem oldukça şık hem de kompakt bir powerbank. Listemizdeki diğer modellerde olduğu gibi ürünün üzerinde çift USB girişi bulunuyor ve aynı anda şarja imkan sağlıyor. Ayrıca bu çıkışların her ikisinin de 5V 2A hızlı şarj sunuyor olması da bir hayli önemli.
Ürünü satın almak için bu bağlantıya tıklayabilirsiniz
TTEC 2BB157S
Normalden daha yüksek bir kapasiteye ihtiyaç duyan kullanıcılara hitap eden ürün, 20.000 mAh kapasitesiyle öne çıkıyor. Modelde yer alan çift USB sayesinde, aynı anda iki cihazı birden şarj etmek mümkün. Ayrıca üst bölümde yine şarj durumunu gösteren LED aydınlatmalara yer verilmiş. Bu arada sözünü ettiğimiz USB çıkışlarınıdan bir tanesi 2.1A, diğeri ise 5V-1A olarak sıralanıyor. Cihazın kendisini şarj eden microUSB bağlantısı ise 5V/2A üzerinden güç alıyor.
Aksesuar
Huawei FreeBuds 3 Türkiye’de satışa sunuldu!
Kirin A1 yonga seti ile birlikte aktif gürültü engelleme özelliğine sahip Huawei FreeBuds 3 Türkiye’de satışa sunuldu. Kablosuz kulak içi kulaklık, bugün itibari ile satın alınabilecek.
İlginizi çekebilir: Huawei Mate X’in ekran değişim ücreti 1007 dolar!
20 saatlik çalma süresine ulaşabiliyor
Huawei‘nin kablosuz kulaklık serisi FreeBuds’ın 3. versiyonu Türkiye’de satışa sunuldu. Kirin A1 yonga setini kullanan telefon aktif gürültü engelleme sistemi ile dışarıdan kulağınıza gelen sesleri en aza indirebiliyor. Çift renk seçeneği ile karşımıza çıkan kulaklık, parlak siyah ve parlak beyaz renk seçeneklerine sahip.
Huawei FreeBuds 3, yüksek hassasiyetli 14mm dinamik sürücü, her kulaklığın gövdesine yerleştirilen karmaşık bir bas tüpü ile birlikte, her notanın orijinal parlaklığına getirilmesine izin verecek şekilde ayarlandı. Kirin A1 çipinin yüksek verimli güç tüketimini kullanan Huawei FreeBuds 3, tek bir şarjla dört saatlik, şarj kutusunun yanında kullanıldığında toplam 20 saatlik çalma süresi sağlayabiliyor. Ayrıca kulaklık, USB Type-C girişi üzerinden 1 saatin altında bir sürede tamamen şarj edilebiliyor.
Bluetooth 5.1 teknolojisini destekleyen cihaz, bugün itibari ile Türkiye’de satışa sunulmuş durumda. Huawei FreeBuds 3‘ün etiket fiyatı ise 1099 TL olarak belirlenmiş.