OnePlus Concept One, CES 2020’de tanıtılacak!

Geride bırakmaya hazırlandığımız yıl, akıllı telefon pazarında katlanabilir form faktörünü de beraberinde getirdi. OnePlus Concept One ise görünüşe göre 2020’nin katlanabilir ilk akıllı telefonu olmaya hazırlanıyor.

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CES 2020’de duyurulacak OnePlus Concept One hakkında ilginç iddia!

Teknoloji devlerinin yeni mobil teknolojilerini sergileyeceği CES 2020, 7-10 Ocak tarihleri arasında Las Vegas’ta düzenlenecek. Fuarda Concept One adlı yeni bir model duyurusu yapacağını belirten OnePlus ise ilgiyi üzerine çekmeyi başardı. Duyuru görselinde Concept One olarak adlandırılan yeni model, “Alternatif tasarım, alternatif gelecek” sloganı ile açıklanıyor. Ortaya çıkan bilgilere göre yakında duyurulacak olan ürün, markanın katlanabilir formdaki yeni akıllı telefon konsepti olacak.

The Korea Herald’ın verdiği bilgiye göre, OnePlus’ın CES 2020 kapsamında duyuracağı akıllı telefon kullanım bazında yenilikçi detaylara sahip olacak. Bundan ötürü telefonun Samsung Galaxy Fold, Huawei Mate X ve Motorola Razr 2019 gibi rakiplerinden farklı bir form faktörü benimseyeceği tahmin ediliyor. Teknik detayları paylaşılmayan Concept One’ın üst seviye özellikler sunan bir telefon olacağı belirtiliyor.

Önümüzdeki Mayıs ayında OnePlus 8 serisini duyuracak olan Çinli markanın orta seviyeye yönelik sürpriz bir model de geliştirdiği ortaya çıkmıştı. Bununla beraber katlanabilir yapıdaki yeni bir modelin varlığı, markanın mevcut ekosistemini geliştirme ve rakiplerine karşı elini güçlendirme çalışması olarak gösteriliyor.