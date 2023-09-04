Samsung, mobil fotoğrafçılığın öncüsü olarak kabul edilen birkaç kamera sensörünü piyasaya sürdükten sonra bu alandaki liderliğini korumaya devam ediyor. Son raporlara göre, şirket, ISOCELL GN6, ISOCELL HP7 ve ISOCELL HU1 adlı üç yeni kamera sensörü üzerinde çalışıyor. Bu sensörler, Samsung’un mobil kamera teknolojisini daha da ileri taşıyabilecek potansiyele sahip. İşte Sony cephesinin korkudan titremesine neden olan bu sensörler!

Samsung Yeni 1 İnç Sensörleriyle Amiral Gemilerinin Yeni Tercihi Olacak!

ISOCELL GN6, Samsung’un önceki başarılı kamera sensörlerinin izinden gidiyor gibi görünüyor. Ancak bu sefer daha büyük bir piksel boyutuyla geliyor. 1.6µm piksel boyutu, bu sensörün hem daha fazla ışığı yakalama yeteneğine sahip olmasını hem de daha iyi düşük ışık performansı sunmasını sağlayacak. Eğer bu bilgiler doğruysa, ISOCELL GN6, 1 inç tipi bir kamera sensörü olma özelliği taşıyacak ve amiral gemisi akıllı telefonlar için ideal bir seçenek olacak.

ISOCELL GN6 sensörü, Sony cephesinin şu sıralar OPPO Find X6, Vivo X90 Pro+, Xiaomi 13 Pro gibi kamera canavarı modellerde kullanılan 1 inçlik devasa IMX989 sensörüne ciddi bir rakip olabilir. Sony’nin sensörleri şu sıralar iPhone’larda bile ilk tercih haline gelmiş durumda. ISOCELL GN6 ile işler değişebilir.

Diğer yandan, 200MP ISOCELL HP7 kamera sensörü, Galaxy S23 Ultra’da kullanılan HP2 ile benzer bir piksel boyutuna sahip gibi görünüyor. Hatta diğer birçok özellik de HP2 sensörüyle aynı. ISOCELL HP7’nin, üst düzey ve daha yüksek orta sınıf akıllı telefonlarda kullanılması beklenirken, ISOCELL GN6’nın HP2’nin yerini alabileceği ve Samsung’un yeni amiral gemilerinin bu sensörü tercih edeceği söyleniyor.

En heyecan verici olanı ise 440MP çözünürlüklü ISOCELL HU1 kamera sensörü. Bu sensör, ISOCELL GN6’dan bile daha büyük olabilir. Ancak detaylar henüz net değil. Maliyeti oldukça yüksek olacağı söylenen bu sensörün akıllı ileri sürüş destek sistemlerine sahip otomobillerde kullanılması mümkün. Hatırlatmak gerekirse, Samsung kamera sensörlerini otomobil endüstrisinde de kullanıyor.

Sonuç olarak, Samsung’un mobil kamera teknolojisindeki bu yeni adımları, fotoğrafçılık deneyimini daha da geliştirmeyi amaçlıyor gibi görünüyor. Ancak bu sensörlerin hangi cihazlarda kullanılacağı ve ne zaman piyasaya sürüleceği konusunda kesin bilgilere henüz sahip değiliz. Ancak bu gelişmeler, mobil teknoloji dünyasında heyecan uyandırıyor ve Samsung’un fotoğrafçılık alanındaki liderliğini sürdürme isteğini gösteriyor.

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