Xiaomi, yeni akıllı telefon serisi olan Xiaomi 13T ve 13T Pro’nun heyecan verici lansmanı için gün sayıyor. Bu serinin dikkat çekici özelliği, Xiaomi 13T’nin iki farklı sürümle satışa sunulacak olması. Ünlü sızıntı kaynağı Sudhanshu Ambhore’a göre, Xiaomi 13T standart versiyonun yanında bir de Leica imzalı kameralara sahip bir sürüm ile bizleri karşılayacak! İşte bildiğimiz her şey!

Xiaomi 13T Leica İmzalı Kamerasıyla Rakip Tanımayacak!

Ortaya çıkan bu sızıntılardaki can alıcı nokta, Leica markalı versiyonun sınırlı bölgelerde sunulacak olması. Yine de Leica kameralar, özellikle fotoğrafçılığa önem veren kullanıcılar için büyük bir cazibe olabilir. Telefonların donanım özellikleri hakkında diğer detaylar hala belirsizliğini korusa da, her iki sürümün de aynı temel özelliklere sahip olması bekleniyor.

Kamera açısından Xiaomi 13T’nin Redmi K60 Ultra modelini geride bırakacağı söyleniyor. Önceki sızıntılara göre, telefon Siyah ve Yeşil renk seçenekleriyle piyasaya sürülecek. Aynı zamanda, 144Hz yenileme hızına ve 1.5K çözünürlüğe sahip muhteşem bir 6,67 inç OLED ekranı barındıracak.

Xiaomi 13T serisi, IP68 derecesine de sahip olacak, bu da su ve toza dayanıklılık açısından kullanıcılara ekstra güvence sağlayacak. Serinin tepe modeli olan 13T Pro, MediaTek Dimensity 9200 Plus amiral gemisi yonga seti, 16GB RAM ve 1TB depolama alanı gibi üst düzey teknik özellikler ile gelebilir. Benzer özellikleri cihazın Çin versiyonu olan Redmi K60 Ultra’da da görmüştük.

Öte yandan, Xiaomi 13T serisinin daha uygun fiyatlı versiyonu olan Xiaomi 13T, Dimensity 8200 Ultra yonga seti, 8GB RAM ve 256GB depolama alanı sunabilir. Ancak, iki cihazın da microSD yuvası veya 3,5 mm ses girişi gibi bazı geleneksel özellikleri sunmayacağını belirtmekte fayda var.

Her iki versiyonun da kamera performansı hakkında detaylar henüz kesinleşmemiş olsa da, son değişikliklerle birlikte iki cihazın kameralarının da Redmi K60 Ultra’nın özelliklerini aşması bekleniyor.

Xiaomi 13T serisinin fiyatları da oldukça rekabetçi görünüyor. Avrupa pazarında ilk olarak İngiltere’de satışa sunulması beklenen Xiaomi 13T’nin fiyatı 549 sterlin olabilirken, daha üst seviye Xiaomi 13T Pro’nun 12GB RAM ve 512GB depolama alanına sahip versiyonu ise 699 sterlin fiyatla satışa sunulabilir.

Yeni Xiaomi 13T serisi, özellikleri ve fiyatlarıyla akıllı telefon piyasasında büyük bir etki yaratabilir. Bizler de lansman tarihini ve Vivo gibi diğer güçlü rakiplerin vereceği cevabı sabırsızlıkla bekliyoruz.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Xiaomi’nin yeni canavarları neler sunacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!