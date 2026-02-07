Elektrikli araç pazarının Türkiye’deki öncülerinden Tesla, şarj altyapısını güçlendirmeye devam ediyor. Şirket, Karadeniz Bölgesi’ndeki ilk büyük adımını atarak Samsun Tesla Supercharger istasyonu‘nu hizmete açtı. Bu yeni yatırım, özellikle uzun yolculuk yapan elektrikli otomobil kullanıcılarının menzil endişesini azaltmayı amaçlıyor. Peki, yeni Supercharger istasyonu tam olarak nerede bulunuyor ve hangi teknik özelliklere sahip?

Tesla, Supercharger ağını Karadeniz’e taşıdı: İşte Samsun istasyonu

Tesla, Türkiye genelindeki hızlı şarj ağına bir yenisini daha ekledi. Daha önce Afyonkarahisar, Eskişehir ve İzmit’te açılan merkezlerin ardından Samsun’da açılan bu istasyon, bölge için stratejik bir öneme sahip. Yeni Samsun Tesla Supercharger istasyonu, elektrikli araç sahiplerine kesintisiz ve hızlı bir şarj deneyimi sunuyor.

Bu yeni istasyonda toplam 8 adet şarj ünitesi yer alıyor. Bu ünitelerin her biri 250 kW’a kadar şarj gücü sağlıyor. Bu yüksek kapasite, kullanıcıların araçlarını oldukça kısa sürelerde şarj edebilmesi anlamına geliyor. Şirket, bu adımla Karadeniz kıyı şeridindeki seyahatleri daha erişilebilir hale getiriyor.

Samsun Tesla Supercharger istasyonu‘nun tam adresi ise Tekkeköy ilçesinde bulunuyor: Işık Sk. No: 2 Kerimbey Mh. Samsun 55330. Bu kesin konum bilgisi, Tesla uygulamasında da doğrulanmış durumda.

Genişleme stratejisi ve gelecek planları

Tesla Supercharger istasyonu ağının Türkiye’deki bu hızlı genişlemesi, şirketin pazara verdiği önemi gösteriyor. Supercharger ağından sorumlu üst düzey yönetici Max De Zegher, bu konudaki iddialı planlarını daha önce kamuoyuyla paylaşmıştı. De Zegher’in açıklamasına göre altı yeni lokasyonun ve altmış yeni şarj noktasının şu anda yapım aşamasında olduğu belirtiliyor. De Zegher, “Türk müşterilerimiz için ‘Plaid’ modundayız” ifadelerini kullanmıştı.

Bu açıklama, Samsun’un ardından Türkiye’nin farklı bölgelerinde daha büyük ve yaygın bir Tesla Supercharger istasyonu ağının kurulmaya devam edeceğinin güçlü bir işareti. Elektrikli otomobil pazarındaki büyüme hızı göz önüne alındığında, şarj altyapısının bu denli artırılması, Tesla’nın rekabet gücünü artırıyor ve yerel kullanıcılar için uzun yol seyahatlerini çok daha rahat hale getiriyor.

