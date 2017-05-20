Salesforce, 10 Milyar Dolar Sınırında!

Salesforce, 10 milyar dolar ciro rakamına doğru istikrarlı bir biçimde tırmanıyor. Daha ikinci çeyrek yıla girmeden, Salesforce 2.39 milyar dolar gelir elde etti. Şirketin CEO’su Marc Benioff’a konuyla ilgili açıklamada bulundu. Marc Benioff’a göre Salesforce’un gelir yükselişi, “kurumsal yazılım şirketlerinde, bir çeyrekte elde edilen en yüksek beş cirodan biri” konumda.

Salesforce’un son beş yılda akıl almaz bir yükseliş elde etti. Sonuçlara bakarsak yatırımcılar, bu yükselişten son derece memnun. Katılımcılar, şirketin hisselerine rekor fiyat biçtiler ve karşımıza şaşırtıcı bir finansal tablo çıktı. Ancak en temel soru henüz yanıt bulamadı: Salesforce nasıl bu hızda büyüyor ve şirket, söz konusu süreci devam ettirebilir mi?

Rakamlar, rakamlar…

Salesforce ilk çeyrekte yatırımcılardan beklenenden daha fazla gelir elde etti. Doğal olarak bu rakamlar karlara yansıdı. Firmanın ilk çeyrekte 2.35 milyar dolar gelir beklentisi vardı. Lakin tahminlerin aksine söz konusu rakam 2.39 milyar dolara ulaştı. Yatırımcılar için hisse başına karda 1.28 ile 1.30 dolar olarak gerçekleşti. Kısacası karlılık rakamları 10.30 milyar dolara ulaşacak seviyede.

Şirket için en kritik dönem, ikinci çeyrek olacak. Piyasa analistlerinin tahminine göre 2.50 ile 2.52 milyar dolar arasında gelir bekleniyor. Bu da öncü yıllara göre yüzde 25 düzeyinde artışa tekabül ediyor.

Firma, 2.51 milyar dolar veya 2.52 milyar dolarlık çeyrek geliriyle psikolojik sınırı geçecek. Hissedarlar, sınırın geçilmesinin ardından daha fazla yatırım gerçekleşecek. Kısacası ortada sonsuz bir döngü söz konusu. Sınır aşılırsa yatırım artacak, yatırım arttıkça daha tepede bir sınır belirlenecek. Şirket artık sadece günlük yatırımlarla ayakta durmuyor. Şirket olgunlaştıkça, grafik yükseliyor. Kısacası 10 milyar dolarlık ciro hedefi sürpriz olmaktan çok öte ve gerçeklikle buluşma noktası. Çift haneli(milyar dolarlar baz alındığında) rakamlara ulaşılmazsa bile en az 9.5 milyar dolar barajının geçileceğini tahmin etmek güç değil. Şirket çevrim içi CRM sistemi konusunda hali hazırda lider. Coca Cola, Microsoft gibi küresel firmalar söz konusu mimariden faydalanıyor. Kısacası Salesforce, CRM yazılımı alanında açık ara liderlik pozisyonunda ve daha fazlasını hedefliyor.