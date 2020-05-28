Güvenlik
Sahte 5G koruyucu USB bellekten uzak durun!
Sahte 5G koruyucu USB bellekten uzak durun! 5G‘nin olumsuz etkilerine karşı etkili olduğunu iddia eden bu üründen uzak durmak ve para kaptırmamak gerekiyor.
İlginizi çekebilir: Google Asistan, artık ödemelerde sesli onay alabilecek!
350 dolar civarında satış fiyatına sahip, sizi ve ailenizi 5G‘nin olumsuz etkilerinden koruyacağını iddia eden bir USB bellek satışa sunuldu. Birleşik Krallık‘ta satışa sunulan bu ürün 280-330 pound arasında satılmakta. Dolandırıcıların iddiasına göre bu USB bellek “kuantum holografik katalizör teknolojisi” ile ailenizi ve sizi 5G‘nin olumsuz etkilerine karşı koruyacak. Tabii ki böyle bir durum söz konusu değil, bu bellek 128 MB depolama kapasitesine sahip ve 6 dolara satılan sıradan bir USB bellek. “5GBioShield” ismiyle satışa çıkan bu ürün Glastonbury 5G Danışma Kurulu üyesi tarafından önerilince gündem oldu. Glastonbury, geleneksel Glastonbury Festivali’nin de düzenlediği bir belde. Buradaki halk 5G konusunda ciddi endişelere sahip. Burada daha önce 5G baz istasyonları yakılmış. Hatta insanlar Coronavirüs’ün de 5G etkenli olabileceğini düşünüyor. Bu komitenin raporuna göre 5G sinyali kuşları öldürecek, insanların burnunu kanatacak kadar kötü etkilere sahip. Aynı raporda da bu sıradan belleğin 5G‘nin etkilerine karşı etkili olduğu yer almış. Haliyle 128 MB belleğe sahip sıradan bir USB belleğin 5G’nin olumsuz etkilerine karşı faydalı olduğunu iddia eden bu rapor bilimsel bir veriden çok bir espri olarak değerlendiriliyor. Sözkonusu rapora buradan ulaşabilirsiniz.
Gmail istenmeyen e-postalar nasıl engellenir?
Gmail, her ne kadar istenmeyen postaları engelleme konusunda başarılı olsa da oldukça rahatsız edici olan önemsiz veya istenmeyen e-postalar çoğu kullanıcının gelen kutularını dolduruyor. Yazımızda bu e-postaları nasıl engelleyebileceğinizi anlatıyoruz.
Gmail üzerinde bildiğiniz bir adresten gelen e-postaları engellemek için;
- Gmail’inizi açın.
- Engellemek istediğiniz adres tarafından gönderilen bir e-postayı açın.
- E-postanın sağ üst köşesinde bulunan üç noktalı menüye tıklayın.
- “Diğer” seçeneğine tıklayın.
- Burada “Engelle” seçeneğini seçerek engellemek istediğiniz e-posta adresini veya isim bilgisini girin ve “Tamam” butonuna tıklayın.
Engellediğiniz bir kullanıcının engelini kaldırmak isterseniz aynı adımları takip edin ve size sorulan engellemeyi kaldırmak istiyor musunuz sorusuna “Evet” cevabını verin.
Toplu e-posta listelerinden çıkmak isterseniz gönderen kullanıcıyı tamamen engellemek yerine yalnızca listeden çıkabilirsiniz. Bunun için ise;
- Gmail’inizi açın.
- Toplu gönderilen e-postayı açın.
- Gönderen adının yanında bulunan “Aboneliği İptal Et” butonuna tıklayın.
İlginizi çekebilir: Google Meet yakında Gmail hesabı olan herkes için ücretsiz olacak!
Bu adımları takip etmeniz durumunda söz konusu toplu e-posta listesinden çıkmış olacaksınız.
İstenmeyen veya reklam içeren e-postaları Gmail ekibine bildirmek için ise;
- Gmail’inizi açın.
- Bildirmek istediğiniz e-postayı açın veya yanındaki kutucuğa tıklayarak seçin.
- Gelen kutusunun üst kısmında bulunan “Spam Bildir (Ünlem işareti)” butonuna tıklayın.
Kimlik hırsızlığı vb. bir kötü amaçla yollandığını düşündüğünüz e-postayı bildirmek için;
- Gmail’inizi açın.
- Bildirmek istediğiniz e-postayı açın.
- Sağ üst köşede bulunan üç noktalı menü içinden “Diğer” seçeneğine tıklayın.
- Burada “Kimlik avını bildir” butonuna tıklayın.
Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
Akıllı Telefonlar
Xiaomi cihazların gizli tarayıcı verilerini topladığı iddia edildi!
Forbes dergisi bugün itibarıyla yapılan bir araştırmayı web sitesi üzerinden paylaştı. Yapılan araştırmaya göre Xiaomi ve Redmi markalı akıllı telefonların tarayıcı verilerini topladığı iddia edildi.
Forbes tarafından yayımlanan araştırmada Xiaomi ve Redmi markalı akıllı cihazlarda ön yüklü olarak bulunan tarayıcının veri topladığı iddia edildi. Söz konusu tarayıcının gizli modda dahi veri topladığını gösteren araştırmada, “Gizlilik” mottosuyla kullanıcılara lanse edilen DuckDuck Go arama motoru verilerinin de toplandığı söyleniyor.
Forbes ile çalışan araştırmacı Gabriel Cirlig, Redmi Note 8 modelini günlük cihazı olarak kullandığını ve cihazın tüm kullanıcı verilerini Rusya ve Singapur’da bulunan sunuculara gönderdiğini farkettiğini belirtiyor. Araştırmacı, tarayıcı verilerine ek olarak ekran görüntüleri, ziyaret edilen web siteleri, açılan klasörler, değiştirilen ayarlar, cihazda çalınan müzikler hakkında bilgilerin de Xiaomi sunucularına gönderildiğini iddia ediyor. İddialarını bir adım öteye taşıyan Cirlig, verilerin base64 biçiminde kötü bir şifrelemeye sahip olduğunu ve kolayca metin haline dönüştürülebildiğini belirtiyor.
İlginizi çekebilir: Xiaomi Mi Note 10 Lite resmi olarak duyuruldu!
Elde ettiği veriler ile yetinmeyen araştırmacı Xiaomi Mi 10, Redmi K20 ve Xiaomi Mi Mix 3 modellerine ait ROM’ları da incelemiş. Söz konusu ROM’larda da aynı güvenlik açıklarına rastlamış. Bir diğer araştırmacı olan Andrew Tierney, Mi Tarayıcı Pro ve Mint Tarayıcı uygulamalarında şüpheli etkinlikler gözlemlediğini belirtiyor.
Haberimize konu olan iddialara Xiaomi tarafından gecikme olmadan bir yanıt geldi. Şirket sözcüsü yaptığı açıklamada, markanın kullanıcı verilerinin gizliliğini koruyan tüm yerel yasa ve düzenlemelere uyduğunu ve toplanan verilerin anonim olarak saklandığını söyledi. Verilerin toplanma sebebinin kullanıcı deneyimini iyileştirmek olduğunu belirten şirket sözcüsü, uygulamanın standart olduğunu söylüyor. Son olarak açıklamada söz konusu verilerin son kaynağının izlenemez biçimde olduğuda belirtilmiş.
Açıklamaya karşılık olarak Gabriel Cirlig, başka bir kullanıcı tarafından çekilen bir videoyu firmaya gönderdi. Videoda gizli mod aktif iken cihazın veri gönderimi yaptığı görülüyor. Söz konusu videoyu haberimizin devamından izleyebilirsiniz.
Güvenlik
Nintendo 160.000 kişinin hesaplarının hacklendiğini doğruladı!
Nintendo, 160.000 kişinin hesaplarının hacklendiğini ve kullanıcı isimlerine, doğum tarihlerine, konumlarına ve e-postalarına erişilmiş olabileceğini doğruladı.
İlginizi çekebilir: Nintendo, Mario’nun 35. yıl dönümünü Switch ile kutlayacak!
Nintendo 160.000 kişinin hesaplarının hacklendiğini doğruladı!
Nintendo Cuma günü, ortalama 160.000 kişinin hesaplarına saldırı olduğunu ve güvenlik ihlali yaşandığını doğruladı. Güvenlik ihlali Nisan ayı başlarında başladı ve Nintendo Network ID giriş sisteminde meydana geldi.
Saldırıdan etkilenen kullanıcıların; kullanıcı isimlerinin, doğum tarihlerinin, konumlarının ve e-posta adreslerinin saldıran kişiler tarafından görülebileceğini ve Nintendo‘nun mağazasından alışveriş yapabilecekleri doğrulandı. Ancak Nintendo, kredi kartları bilgilerinin çalınmadığını belirtti.
Nintendo‘nun açıklamasından önce kullanıcılar sosyal medyada, hackerların Nintendo hesaplarına ulaştıklarını, Fortnite para birimi ve diğer dijital ürünlere yüzlerce dolar harcadıkları konusunda şikayette bulunmuşlardı.
Şirket, Nintendo Network ID üzerinden sisteme girişleri durdurdu ve güvenlik ihlaline maruz kalan hesapların şifrelerini sıfırlayacak. Saldırıya uğramış hesaplara mail yoluyla bilgi verilecek ve Nintendo, henüz iki aşamalı doğrulama önlemi almamış hesapların bu güvenlik önlemini aktif etmelerini tavsiye etti.
Nintendo yaptığı açıklamasında “Müşterilerimize verilen rahatsızlıktan ve endişeden dolayı içtenlikle özür dileriz. Gelecekte, güvenliği sağlamak ve benzer olayların tekrar yaşanmaması adına daha fazla çaba sarf edeceğiz.” dedi.