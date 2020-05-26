Google Asistan, artık ödemelerde sesli onay alabilecek!
Google Asistan gelişmeye devam ediyor. Yeni gelen güncelleme ile birlikte ödemelerinizi ses yoluyla onaylama imkanı getiriliyor.
İlginizi çekebilir; Samsung Galaxy Fold Lite tasarımı ortaya çıktı!
Asistan, ses tanıma yoluyla ödemelerinizi onaylayabilecek!
Günümüz akıllı telefonlarında artık vazgeçilmeyen özellik haline gelen yapay zeka asistan uygulamaları, gelişmeye devam ediyor. Apple, Google, Samsung ve yeni bir katılımcı olan Huawei bu rekabette önemli bir yer ediniyorlar. İşte bu rekabetin en önemli oyuncularından olan Google, Android kullanıcılarının hayatını kolaylaştıracak yeni bir özellik getiriyor. Ses eşleştirme (Google Voice Match). Bu özellik sayesinde telefonu kullanan kişi olduğunuzu Google Asistan üzerinden anlayan firma, cihaz kullanıcılarının hayatını kolaylaştırmak istemekte. Artık uygulama sayesinde mobil ödemelerinizi yaparken daha önceden tanıttığınız sesiniz vasıtasıyla işleminizi onaylama imkanına sahip olacaksınız. Bu sayede güvenlik konusunda sıkıntıları minimuma indirmeyi hedefleyen firma, diğer yandan ise işlemlerin daha hızlı yapılmasını amaçlamakta.
Daha önceden parmak izi ve yüz tanıma özelliklerini de bu tarz işlemlerde kullanabilirken, Google bu konuda yeni bir yöntem eklemeyi düşünüyor. Her ne kadar fikir olarak oldukça mantıklı gelse de firma kullanıcıları uyarmayı ihmal etmiyor. Günün sonunda elinizde ki cihazın mikrofon kalitesine göre eşleşme sağlandığı için her zaman verimli sonuca ulaşamayabilirsiniz. Yine de bu tarz atılımları görmek teknolojinin geldiği yeri anlama açısından oldukça önemli. Bakalım diğer asistan uygulamasına sahip firmalar Google gibi bir yol izleyecekler mi bekleyip göreceğiz.
Akıllı Telefonlar
Google Pixel 5 amiral gemisi olmayacak!
Google, akıllı telefon rekabetinde ki en büyük silahı olan Pixel serisini geliştirmeye devam ediyor. Gelen bilgilere göre Pixel 5, Snapdragon 765 ile gelebilir.
İlginizi çekebilir; AnTuTu, Android tabanlı en iyi işlemciler listesini yayınladı.
Snapdragon 765 işlemcili Pixel 5 görebiliriz!
Google, yeni nesil Pixel cihazlarını geliştirmeye devam ediyor. Pixel 5 cihazlarını bu yıl içerisinde görmeyi beklediğimiz firma, seri hakkında yeni bir yol izleme kararı almış olabilir. XDA Developers isimli internet sitesinde yer alan habere göre, Pixel 5, Qualcomm Snapdragon 765 işlemci ile gelecek. Bir kullanıcının Google kamera uygulamasında yer alan arka plan kodlarına erişmesi ile, firmanın “böğürtlen” ve “redfin” isimlerini verdiği iki cihazın daha olduğu öğrenildi. Bu cihazların Pixel 5 ve 5 XL olduğu tahmin ediliyor. Yine aynı satırla cihazların, açıklamalarında Snapdragon 765 ile ilişkilendirildiği ortaya çıktı. Tüm bunların yanı sıra AndroidPolice isimli internet sitesinde yazar olan David Ruddock da, kendi kaynaklarından, Google‘ın bu sene en üst segment işlemciye sahip bir cihaz çıkarmayacağı yönünde bilgi aldığını söylemesi kullanıcılar arasında da şaşkınlığa neden oldu.
Can confirm via my own source that the Pixel 5 will use a Snapdragon 765. No phone with a top tier CPU from Google this year.
— David "bury me with my golden arm" Ruddock (@RDRv3) May 19, 2020
Normalde amiral gemisi telefonlar ile adından söz ettiren firmanın bu yıl birden amiral gemisi çıkartmayacağını söylemesi, piyasa içinde şaşırtıcı olurken, neden bu tarz bir karar alındığı ise henüz netlik kazanmadı. Cihazların da hal böyleyken bir önceki seriye göre daha ucuz olması bekleniyor. Ortaya atılan bazı iddialara göre ise Google, Pixel serisinin satışlarını arttırmak ve daha “alınabilir” cihazlar yapmak için böyle bir hamle yaptı. Bakalım firma amiral gemisinden, orta üst seviyeye geçişi tam olarak yapacak mı. Yoksa yine de bir amiral gemisi Pixel 5 görebilecek miyiz merakla bekliyor olacağız.
Gmail istenmeyen e-postalar nasıl engellenir?
Gmail, her ne kadar istenmeyen postaları engelleme konusunda başarılı olsa da oldukça rahatsız edici olan önemsiz veya istenmeyen e-postalar çoğu kullanıcının gelen kutularını dolduruyor. Yazımızda bu e-postaları nasıl engelleyebileceğinizi anlatıyoruz.
Gmail üzerinde bildiğiniz bir adresten gelen e-postaları engellemek için;
- Gmail’inizi açın.
- Engellemek istediğiniz adres tarafından gönderilen bir e-postayı açın.
- E-postanın sağ üst köşesinde bulunan üç noktalı menüye tıklayın.
- “Diğer” seçeneğine tıklayın.
- Burada “Engelle” seçeneğini seçerek engellemek istediğiniz e-posta adresini veya isim bilgisini girin ve “Tamam” butonuna tıklayın.
Engellediğiniz bir kullanıcının engelini kaldırmak isterseniz aynı adımları takip edin ve size sorulan engellemeyi kaldırmak istiyor musunuz sorusuna “Evet” cevabını verin.
Toplu e-posta listelerinden çıkmak isterseniz gönderen kullanıcıyı tamamen engellemek yerine yalnızca listeden çıkabilirsiniz. Bunun için ise;
- Gmail’inizi açın.
- Toplu gönderilen e-postayı açın.
- Gönderen adının yanında bulunan “Aboneliği İptal Et” butonuna tıklayın.
İlginizi çekebilir: Google Meet yakında Gmail hesabı olan herkes için ücretsiz olacak!
Bu adımları takip etmeniz durumunda söz konusu toplu e-posta listesinden çıkmış olacaksınız.
İstenmeyen veya reklam içeren e-postaları Gmail ekibine bildirmek için ise;
- Gmail’inizi açın.
- Bildirmek istediğiniz e-postayı açın veya yanındaki kutucuğa tıklayarak seçin.
- Gelen kutusunun üst kısmında bulunan “Spam Bildir (Ünlem işareti)” butonuna tıklayın.
Kimlik hırsızlığı vb. bir kötü amaçla yollandığını düşündüğünüz e-postayı bildirmek için;
- Gmail’inizi açın.
- Bildirmek istediğiniz e-postayı açın.
- Sağ üst köşede bulunan üç noktalı menü içinden “Diğer” seçeneğine tıklayın.
- Burada “Kimlik avını bildir” butonuna tıklayın.
Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
Google, evden çalışma modelini yıl sonuna kadar uzattı.
Google, Corona virüs nedeniyle evden çalışma modelini uzatma kararı aldı. Firma bazı çalışanlarına 2021 yılına kadar mesaiye gelmemeleri tavsiyesinde bulundu.
İlginizi çekebilir; Apple ve Google Covid-19 konusunda iş birliğine gidiyor!
Google: “2021 yılına kadar evden çalışın!”
Corona virüs nedeniyle insanların evlerinde kaldığı şu günler de yeni bir çalışma metodu yaygınlaştı. Evden çalışma olarak adlandırılan bu model sayesinde, insanlar iş yerinde mesaiye gitmek yerine, evlerinde çalışarak virüsün yayılmasını engellemekte. İşte bu modeli kullanan firmalar arasında yer alan Google, görünüşe göre bazı çalışanların işe gelmelerini hala istemiyor. Edinilen bilgilere göre, Google çalışanlara, ekim ayına hatta yıl sonuna kadar evden çalışma modeline devam etmeleri gerektiğini bildirdi. Ayrıca Amazon, Facebook ve Google gibi firmaların ileride bu çalışma modelini “yeni normal” kapmasında değerlendirebileceği yorumlandı.
Amazon ve Facebook gibi 2021 yılına kadar mesaiye gelmeden evden çalışma modeli ile işlerini devam ettirmek isteyen firma, virüs nedeniyle kayıp yaşmak istemiyor. Sosyal mesafe kuralını da uygulamaya devam eden firma, çalışanlarından kesinlikle işe gelmelerini beklemiyor. Ancak bu durum tabi ki de işini evden yapabilecek insanlar için geçerli tahmin edebileceğiniz üzere. Firma, ofise gelmesi gereken çalışanları için haziran ve temmuz ayını işaret ederken, arttırılmış güvenlik önlemleri çerçevesinde bunun mümkün olacağı da belirtildi. Yine de firmaların temas eden potansiyel insan sayısını azaltmaya çalışması virüs ile savaşta önemli bir gelişme olarak kayda geçti.