Yılın en büyük indirim zamanlarından birisi Kasım ayının en son haftasında gerçekleşiyor. Teknolojik ürün tarafında ise akıllı telefonlarda kimi zaman büyük indirimler olabiliyor. Profesyonel ve akıllı telefon kameralarını test eden ve son zamanlarda akıllı telefonların diğer teknik özelliklerini de teste tabi tutan Dxomark, bu indirimlerde alınabilecek akıllı telefonları listelemiş. Eğer sizde listeye göz atmak isterseniz buraya bakabilirsiniz; https://www.dxomark.com/the-best-of-smartphones-black-friday-2022/

Ancak Dxomark’ın kendi oluşturduğu listedeki telefonların bir çoğu Türkiye’de satılmıyor ya da çok yüksek fiyatla satılan amiral gemileri. Biz de Dxomark’ın belirlediği altı kategoriye göre sizlere önerebileceğimiz telefonları listeledik. Tabiki video içerisinde bahsedilmeyen telefonları da sizler yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz.

Videodaki akıllı telefonlara Hepsiburada üzerinde göz atmak ve satın almak için; https://app.hps.im/d7ct/2kiuwvj9

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