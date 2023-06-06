Safari, Apple tarafından geliştirilen bir web tarayıcısıdır ve özellikle Mac, iPhone ve iPad gibi Apple cihazlarında kullanılmak üzere tasarlandı Şık ve sezgisel arayüzü, hızlı performansı ve sorunsuz entegrasyonuyla Apple ekosistemiyle uyumlu çalışıyor. Safari, sağlam gizlilik ve güvenlik önlemleri, akıllı izleme engelleme ve Apple’ın iCloud Anahtar Zinciri için yerleşik parola yönetimi gibi bir dizi özellik sunuyor. Tarayıcı, kullanıcıların tarama deneyimini özelleştirmelerine olanak tanıyan çeşitli uzantıları da destekler. Hem hız hem de enerji verimliliğine odaklanan verimli güç yönetimi sayesinde, Safari Apple cihazı kullanıcıları için mükemmel bir seçenek diyebiliriz.

Safari, macOS’ta her zaman ön planda olmasa da, Apple web tarayıcısına yatırım yapmaya devam ediyor ve en son sürümüyle bir dizi önemli gelişme sunuyor. Gelişmiş gizlilik kontrolleri, şifreleme özellikleri ve yenilikçi web uygulamaları oluşturma yetenekleri gibi özelliklerle Safari, tarama deneyimini yeniden tanımlamaya odaklanmış durumda.

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En heyecan verici özelliklerden biri, web uygulamalarının tanıtılması. Safari, kullanıcıların web sitelerini diğer uygulamalar gibi doğrudan yuvaya yerleştirmelerine olanak tanır, bu da Google Chrome’daki kısayollar gibi işlev görür. Bu web uygulamaları, açıldığında minimalist bir arayüz sunarak kullanıcının bir tarayıcıyla etkileşime girdiğini gizler. Safari, masaüstü ve web uygulamaları arasındaki ayrımı bulanıklaştırarak, özellikle Chrome OS’un hızla yaygınlaşmasıyla Chrome’un özelliklerine benzer bir seviyeye gelmekte.

Ancak Safari’deki iyileştirmelerin en önemli yanı gizlilikle ilgili. Özel gezinti modu, macOS’ta olduğu kadar iOS 17 ve iPadOS 17’de de daha yüksek koruma sağlamak için güncellenmiştir ve sitelerin kullanıcıları parmak izlerinden tanımalarını engeller. Ayrıca, özel gezinti oturumları parola ile kilitlenebilir ve hassas etkinlikler sırasında, örneğin online alışveriş yaparken bilgisayarınızdan uzaklaşırken güvenlik sağlıyor.

Profiller, macOS ve iPadOS’ta bulunan başka bir önemli özelliktir. Kullanıcılar, işle ilgili sekmeleri özel çerezler, uzantılar ve sık kullanılanlarla ayrı bir Safari penceresinde düzenleyerek gezinmeyi konuya veya bağlama göre düzenleyebilirler. Ayrıca, Safari, parolaların veya parola gruplarının iCloud Anahtar Zinciri aracılığıyla uçtan uca şifreleme kullanarak güvenli bir şekilde paylaşılmasına olanak tanır. Bu özellik, parola yönetimini kolaylaştırmakla kalmaz, aynı zamanda tarayıcının kullanıcı gizliliği konusundaki taahhüdünü güçlendirir.

Safari’nin en son güncellemesi, yakında piyasaya sürülmesi planlanan macOS Sonoma’nın bir parçası olacak. Beta sürümü, önümüzdeki ay iPadOS 17 ve iOS 17 ile birlikte piyasaya sürülecektir. Apple ayrıca WWDC 2023 etkinliğinde Bekleme Modu gibi bir dizi başka duyuru da yapmıştır.