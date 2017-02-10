Elcomsoft isimli Rusya merkezli firma Apple’ın iCloud bulut sisteminden Safari geçmişinin bilgilerine ulaşabildiklerini açıkladı.

iCloud’da yer alan Safari bilgileri arasında internet sitelerinin isimleri, linkleri ve sitelerin ne zaman ziyaret edildiği gibi bilgiler yer alıyor. Tarayıcı geçmiş silinmiş olsa bir buradan bir yıl önceki bilgilere dahi ulaşılabiliyor.

Elcomsoft buna nasıl ulaştıklarını açıklamadı. Diğer taraftan Apple haber duyulur duyulmaz bir açıklama yaptı. Şirket yaptığı açıklamada bunu öğrendikten sonra saatler içerisinde çalışmalara başladıklarını ve iki haftadan daha eski olan tüm kayıtların silineceğini duyurdu. Ancak bu hataya neyin sebep olduğu açıklanmadı.

iCloud internet tarayıcısı geçmişini diğer cihazlarla eşlemek için saklıyor. Bu aslında Safari’nin bir özelliği. Mac’ten tarayıcı geçmişi silindiğinde bulut sayesinde iPhone ya da iPad’de ki geçmişte siliniyor. Cihazın o anda açık ya da kapalı olduğu fark etmiyor. Elcomsoft 2015 yılının Kasım ayından verilere ulaşabildiğini açıkladı. Bu kadar geriye dönük bilgilere ulaşılabilmesi gerçekten düşündürücü.