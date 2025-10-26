Google Chrome Android sürümünde uzun süredir beklenen Material 3 Expressive arayüz güncellemesi kullanıma sunuldu. Ağustos sonunda kademeli olarak başlatılan bu görsel değişim, Chrome 141 sürümüyle birlikte artık tüm kullanıcılara ulaştı. Google’ın kendi uygulamalarındaki tasarım diliyle uyumlu hâle gelen yeni arayüz, hem estetik hem de işlevsellik açısından dikkat çekici detaylar barındırıyor. İşte yeni Google Chrome güncellemesi.

Google Chrome Android’de M3 Expressive tasarımına geçiş başladı

Google Chrome Android için yeni tasarımın en belirgin özelliği, kullanıcı etkileşimlerinin yoğun olduğu bölümlerde dairesel ve köşeli kutucuklarla vurgulanan ikonlar ve daha fazla görsel ayrım sunması. Bu da özellikle mobil cihazlarda, dokunmatik ekran deneyimini daha kullanıcı dostu hâle getiriyor.

Üç noktalı menüye tıklandığında artık ileri, yer imi, indirme, site bilgileri ve yenileme gibi sık kullanılan aksiyonlar, ekranın üst kısmında daire şeklinde simgelerle gösteriliyor. Kayıtlı bir sayfa ziyaret edildiğinde yıldız simgesinin arka planı yuvarlatılmış kareye dönüşüyor. Bu sayede aktif aksiyonlar görsel olarak daha net ayrışıyor.

Yeni sekme görünümünde, “yeni sekme” düğmesi dinamik renkli bir arka planla birlikte yuvarlatılmış kare içinde yer alıyor. Sekme, Gizli Sekme ve Grup Geçiş düğmeleri de kendi ayrı kutucuklarına taşınarak arayüzde görsel ayrım artırılmış durumda.

Özellikle Sekme Grupları, kullanıcı tarafından seçilen renklere göre temalandırılıyor. Bu da birden fazla sekmeyle çalışan kullanıcılar için grupların daha kolay ayırt edilmesini sağlıyor.

Chrome, adres çubuğunda da Material 3 Expressive yaklaşımını test ediyor ancak bu değişiklik henüz tüm kullanıcılar için aktif değil. Bazı kullanıcılar, sayfa yüklenirken yuvarlak köşeli bir ilerleme göstergesi görebiliyor. Bu gösterge, klasik yüklenme çubuğuna kıyasla daha modern ve dikkat çekici bir çözüm sunuyor.

İlginç bir detay ise, tüm bu tasarımsal değişikliklere rağmen, buton boyutlarının artırılmamış olması. Yani diğer Google uygulamalarında olduğu gibi büyümüş ikonlar yerine, daha kompakt ama estetik bir görünüm tercih edilmiş. Bu da Chrome’un minimalist yapısına uygun bir adım olarak yorumlanıyor.

Google Chrome’un yeni M3 Expressive arayüzü, kullanıcı alışkanlıklarını bozmadan görsel anlamda daha modern ve sade bir deneyim sunuyor. Google’ın bu tarz tasarımlarla amacının; dokunmatik deneyimi iyileştirmek, aksiyonları daha sezgisel hâle getirmek ve görsel tutarlılığı sağlamak olduğu düşünülüyor.

Google Chrome Android yeni tasarıma nasıl geçebilirim?

Arayüz güncellemesi, sunucu taraflı bir değişiklikle dağıtıldı. Eğer hâlâ eski arayüzü kullanıyorsanız, Chrome’un uygulama ayarlarına girip “Zorla Durdur” seçeneğini kullanarak tarayıcıyı yeniden başlatmanız öneriliyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Google Chrome'un yeni Material 3 Expressive tasarımı kullanıcı deneyimini nasıl etkiler? Sizce mobil tarayıcılar için tasarım mı, yoksa hız mı daha önemli? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.