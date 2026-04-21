Mercedes-Benz, otomobil dünyasında büyük bir dönüşümü simgeleyen yeni tam elektrikli modelini resmi olarak paylaştı. Geleneksel içten yanmalı motorlu modellerle elektrikli araç gamını birleştirmeye başlayan Mercedes, yeni nesil stratejisinin en önemli parçalarından birini duyurdu. Artık “EQ” isimlendirmesinden vazgeçen Stuttgartlı üretici, BMW i3 gibi rakiplerin karşısına doğrudan Mercedes C-Serisi ismiyle çıkıyor. Markanın “S-Serisi kadar pürüzsüz” olarak tanımladığı bu yeni elektrikli sedan kullanıcılarına neler vaat ediyor?

Yeni Mercedes C-Serisi tasarımı ve dış detayları

Yeni Mercedes C-Serisi, markanın klasikleşmiş modellerine atıfta bulunan retro tasarım çizgilerini modern teknolojiyle bir araya getiriyor. Özellikle ön ızgara kısmında W111 ve W108 gibi efsanevi modellerden ilham alınırken, elektrikli GLC modelinden aşina olduğumuz dik duruş korunuyor. Opsiyonel olarak sunulan 1.050 adet aydınlatmalı piksel, aracın gece görünümünü benzersiz bir seviyeye taşıyor. Far ve stop lambalarındaki yıldız motifi, aracın bir Mercedes olduğunu her açıdan vurguluyor. Ayrıca panoramik cam tavana yerleştirilen 162 adet aydınlatmalı yıldız, dış tasarımın şıklığını tamamlayan detaylar arasında yer alıyor. Aerodinamik açıdan da oldukça iddialı olan model, 0.22 hava sürtünme katsayısı ile verimliliği artırıyor.

Güçlü motor seçenekleri ve 762 km menzil

Tamamen elektrikli Mercedes C-Serisi, ilk etapta C400 4Matic versiyonuyla yollara çıkmaya hazırlanıyor. Çift motorlu bu versiyon, toplamda 482 beygir güç ve 800 Nm tork üreterek performans tutkunlarını tatmin etmeyi hedefliyor. Aracın kalbinde yer alan 94.5 kWh net kapasiteli lityum iyon batarya paketi, WLTP döngüsüne göre 762 kilometreye kadar sürüş imkanı tanıyor. Mercedes, daha uzun menzil arayan kullanıcılar için ilerleyen dönemde yaklaşık 800 kilometre menzil sunabilen arkadan itişli, tek motorlu bir versiyonu da piyasaya sürmeyi planlıyor. 330 kW DC hızlı şarj desteği sayesinde batarya azaldığında sadece 10 dakikalık bir dolumla 325 kilometre menzil kazanmak mümkün hale geliyor.

39.1 inçlik devasa ekran ve geniş iç mekan

Aracın kabini, SUV kardeşi GLC modelinden tanıdık bir yerleşimle karşımıza çıkıyor. En üst donanım seviyesinde sunulan 39.1 inçlik kesintisiz Hyperscreen ekran, ön konsolu neredeyse boydan boya kaplıyor. Giriş seviyesi modellerde ise üç ayrı ekran tek bir cam panel altında toplanıyor. Bu elektrikli otomobil modelinde sunulan Superscreen opsiyonu ise 10.3 inçlik dijital gösterge panelini iki adet 14 inçlik dokunmatik ekranla birleştiriyor. Elektrikli platformun avantajlarını kullanan Mercedes, aks mesafesini içten yanmalı modele göre 97 milimetre artırarak 2.962 milimetreye çıkardı. Bu sayede hem sürücü hem de yolcular için çok daha geniş bir diz mesafesi sunuluyor. Bagaj kapasitesi tarafında ise arkada 470 litre, önde (frunk) ise 101 litrelik bir alan mevcut.

S-Serisi konforunda sürüş deneyimi

Alman otomobil devi, yeni Mercedes C-Serisi modelinin uzun yolculuklarda en az S-Serisi kadar konforlu olduğunu belirtiyor. Araçta opsiyonel olarak sunulan adaptif havalı süspansiyon sistemi, Google Haritalar verilerini ve bulut tabanlı bilgileri kullanarak yolun ilerisindeki pürüzleri tarıyor. Bu sayede süspansiyon sistemi yoldaki çukur veya tümseklere önceden hazırlıklı hale geliyor. Ayrıca kabin içindeki gürültüyü minimize etmek adına lamine camlar ve özel yalıtım malzemeleri kullanılmış. 0’dan 100 km/s hıza sadece 4.1 saniyede ulaşabilen araç, 4.5 dereceye kadar açılan arka aks yönlendirme sistemiyle şehir içinde büyük bir manevra kabiliyeti kazanıyor. Maksimum hızı elektronik olarak 209 km/s ile sınırlandırılan model, 1.800 kilogramlık bir çekme kapasitesi de sunuyor.

WLTP nedir?

Dünya Çapında Uyumlaştırılmış Hafif Ticari Araçlar Test Prosedürü anlamına gelen WLTP, araçların yakıt tüketimi, emisyon ve elektrikli araçlarda menzil değerlerini ölçmek için kullanılan küresel bir standarttır. Gerçek sürüş koşullarına daha yakın veriler elde edilmesini sağlar.

İlginizi Çekebilir: Tam elektrikli 2026 Nissan Juke tanıtıldı! İşte özellikleri!

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yeni elektrikli C-Serisi'nin tasarımı ve sunduğu teknolojik özellikler beklentilerinizi karşıladı mı?