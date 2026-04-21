Teknoloji dünyasında özgün tasarımlarıyla fark yaratan Nothing, yeni akıllı telefonu Nothing Phone (4a) modelini EVOFONE distribütörlüğü ile Türkiye pazarına sundu. Orta segmentteki standartları yeniden belirlemeyi hedefleyen cihaz, markanın ikonik şeffaf tasarımını, rekabetçi donanım bileşenlerini ve ulaşılabilir fiyat etiketini bir araya getiriyor.

Nothing Phone (4a) tasarımı ve özellikleriyle neler sunuyor?

Fiyat/performans dengesi ve ikonik tasarım

Akıllı telefon pazarında genellikle tasarım ve uygun fiyat arasında seçim yapma zorunluluğunu ortadan kaldıran Nothing Phone (4a), markanın şeffaf tasarım dilini daha dinamik bir formda sunuyor. Merkeze konumlandırılan yeni arka kamera modülü ve endüstriyel bileşenleri sergileyen arka paneliyle dikkat çeken telefon, IP64 su ve toz direnci sertifikasıyla da dayanıklılığını kanıtlıyor.

Markanın imzası haline gelen Glyph Bar aydınlatma sistemi, bu modelde 63 mini-LED ile yeniden tasarlandı. Bildirimleri ve aramaları görsel bir şölene dönüştüren bu sistem, özel polimer kaplamalar sayesinde ışığı homojen bir şekilde yayarak donanım ve yazılım entegrasyonundaki ustalığı gözler önüne seriyor.

Güçlü donanım ve akıcı performans

Gücünü 4nm üretim teknolojisiyle geliştirilen 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 işlemcisinden alan Nothing Phone (4a), akıcı bir kullanıcı deneyimi vadediyor. LPDDR4X RAM ve UFS 3.1 depolama standartları ile desteklenen bu yapı, çoklu görevler ve yoğun grafikli oyunlarda yüksek performans sağlıyor.

Sınırları zorlayan ekran deneyimi

Cihaz, 6.78 inç boyutunda bir AMOLED ekrana ev sahipliği yapıyor. 1224 x 2720 piksel çözünürlük ve 120 Hz adaptif yenileme hızı sunan bu ekran, 4500 nit gibi olağanüstü bir tepe parlaklık değeriyle doğrudan güneş ışığı altında bile net bir görüntü sunuyor. Corning Gorilla Glass 7i ile korunan ekran, çizilmelere ve düşmelere karşı da dayanıklılık gösteriyor.

Segmentinin iddialı kamera kurulumu

Nothing Phone (4a), kamera yetenekleriyle de öne çıkıyor. Arka tarafta OIS destekli 50 MP ana kameraya, kayıpsız 3.5x optik ve 70x dijital zoom yapabilen 50 MP periskop telefoto lens eşlik ediyor. Bu ikiliye 8 MP ultra geniş açı kamera ve önde yer alan 32 MP’lik selfie kamerası da katılarak kullanıcılara profesyonel kalitede çekim imkanı tanıyor.

Uzun ömürlü batarya ve güncel yazılım desteği

Kutusundan Android 16 tabanlı Nothing OS 4.1 işletim sistemiyle çıkan telefon, 3 büyük Android güncellemesi ve 6 yıl güvenlik yaması garantisi sunarak uzun ömürlü bir kullanım vadediyor. 5080 mAh kapasiteli bataryası gün boyu kesintisiz enerji sağlarken, 50W kablolu hızlı şarj desteği ile kısa sürede şarj olabiliyor.

Nothing Phone (4a) Türkiye fiyatı

EVOFONE güvencesiyle Türkiye’de ön satışa sunulan Nothing Phone (4a), lansmana özel fiyatlarla teknoloji tutkunlarıyla buluşuyor. Cihazın 8 GB RAM versiyonu 33.999 TL yerine 29.999 TL, 12 GB RAM versiyonu ise 35.999 TL yerine 31.999 TL fiyat etiketiyle evofone.com ve yetkili pazaryerlerinde yerini aldı.