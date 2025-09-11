Samsung, akıllı telefon pazarındaki rekabeti daha da kızıştırmaya hazırlanıyor. Şirketin amiral gemisi serisi için planladığı köklü değişiklikler, Galaxy S26 Pro‘nun sızan CAD tabanlı görselleriyle gün yüzüne çıktı. Bu renderlar, serinin temel modelinde gerçekleşen isim değişikliğinin yanı sıra, tasarımsal ve teknik anlamda da önemli yeniliklerin ipuçlarını veriyor.

Samsung’un Yenilikçi Atılımı: Galaxy S26 Pro’dan İlk Renderlar ve Şaşırtıcı Değişiklikler

Sızdırılan bilgilere göre Samsung Galaxy S26 Pro, doğrudan Galaxy S25’in yerini alacak ve Plus modelinin yerini alması beklenen Galaxy S26 Edge ile birlikte tanıtılacak. Bu yeni isimlendirme stratejisi, Samsung’un ürün gamını daha net bir şekilde konumlandırma ve tüketicilere farklı segmentlerde daha belirgin seçenekler sunma amacını taşıyor olabilir.

Galaxy S26 Pro, kamera adası tasarımında selefinden ayrılıyor. Önceki modelin aksine, bu cihazda hap şeklinde bir kamera adası bulunuyor ve bu adanın içine üç adet dikey olarak hizalanmış kamera yerleştirilmiş. Bu tasarım, estetik bir farklılık yaratırken, aynı zamanda cihazın arka yüzeyinde daha bütüncül bir görünüm sağlıyor.

Galaxy S26 Pro‘nun ön tarafında, ortada konumlandırılmış oldukça küçük bir ekran kamera deliği ve ince çerçeveler dikkat çekiyor. Cihazın genel gövdesi düz hatlara sahipken, konforlu bir tutuş sağlaması için kenarları hafifçe kavisli olarak tasarlanmış. Tıpkı önceki model gibi, tüm fiziksel tuşlar sağ tarafta konumlandırılmış. Yaklaşık 149.3 x 71.4 x 6.96 mm boyutlarında olması beklenen Galaxy S26 Pro, selefine göre biraz daha uzun, daha geniş ve daha ince bir yapıda olacak.

Samsung‘un bu yeni cihazı, artırılmış ekran boyutu ile de öne çıkıyor. Yaklaşık 6.3 inçlik bir ekran paneli kullanılması beklenen Galaxy S26 Pro, bu sayede daha büyük bir görüntüleme alanı sunacak. Bu gelişme, kullanıcılara daha iyi bir medya tüketimi ve oyun deneyimi vaat ediyor. Cihazın tasarımında alüminyum ve cam gibi premium malzemelerin kullanımı da devam edecek.

Donanım tarafında da önemli yenilikler bekleniyor. Söylentilere göre Galaxy S26 Pro, yapay zeka teknolojileri için özel olarak optimize edilmiş, hız aşırtmalı Snapdragon 8 Elite Gen 5 yonga setiyle güçlendirilecek. Bazı pazarlarda ise Samsung‘un kendi geliştirdiği Exynos çipinin kullanılması ihtimali de bulunuyor. Galaxy S25‘teki 12 GB RAM’e kıyasla, yeni modelde 16 GB RAM kapasitesi bulunması bekleniyor. Bu artış, özellikle çoklu görev performansını ve yapay zeka işlemlerini önemli ölçüde iyileştirecektir.

Pil kapasitesinde de bir iyileştirme söz konusu. Galaxy S26 Pro‘nun, önceki modeldeki 4.000 mAh’lik pil yerine, 4.300 mAh’lik daha büyük bir batarya ile gelmesi bekleniyor. Bu da gün boyu süren bir kullanım için önemli bir avantaj sağlayacaktır. Ayrıca, cihazın Qi2 kablosuz şarj desteği için dahili mıknatıslara sahip olacağı da sızan bilgiler arasında. Bu, Apple ve Google’ın izinden giden Samsung’un, kablosuz şarj ekosistemini daha da güçlendireceğinin bir işareti olarak kabul edilebilir.

Kamera yeteneklerinde de önemli bir atılım bekleniyor. Galaxy S26 Pro‘nun ultra geniş açılı kamerasının 12 megapikselden 50 megapiksele yükseltilmesi gündemde. Bu gelişme, fotoğrafçılık deneyimini üst seviyeye taşıyacak ve kullanıcılara daha net ve detaylı ultra geniş açılı fotoğraflar çekme imkanı sunacak. Tüm bu yeniliklerle birlikte Samsung Galaxy S26 Pro‘nun, 2026 yılının ilk çeyreğinde, muhtemelen Ocak ayında tanıtılması bekleniyor.

Siz Galaxy S26 Pro hakkında neler düşünüyorsunuz