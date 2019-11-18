Ryzen işlemcili katlanan laptop: HP Envy x360

Gücünü Ryzen işlemciden alan HP Envy x360 – 13-ar0001nt model kodlu versiyonu ile beraberiz. Bu videomuzda katlanabilir yapıda farklı amaçlar için kullanılabilen Envy x360’a yakından bakıyoruz.

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HP Envy x360 özellikleri

1,47 cm inceliğinde ve 1,3 kg ağırlığında olan HP Envy x360, 13,3″ FHD 1920 x 1080 IPS BrightView mikro kenarlı WLED ekran ile geliyor. Dokunmatik bir panel olan ekranında aynı zamanda Corning Gorilla Glass NBT koruma desteği de sağlanmış. Bu sayede tablet modunda da rahatlıkla kullanabiliyorsunuz.

Radeon Vega 5 grafik birimi barındıran AMD Ryzen 5 3500U işlemcisinden gücünü alan Envy x360 modelinde ayrıca AMD Radeon Vega 8 ekran kartı ile beraber 8 GB DDR4 bellek ve 512 GB PCIe NVMe M.2 SSD depolama alanı bulunuyor.

Dilerseniz ayrıca satın alabileceğiniz kalemi ile çok daha efektif kullanım yapabileceğiniz Envy x360 modeli Bang & Olufsen destekli hoparlörleri ile izlediğiniz ve dinlediğiniz içeriklerde oldukça iyi ses sunmayı başarıyor.

Windows Hello destekli kamerasıyla görüntülü görüşmelerde kolaylık sağlayan cihazda gizliliğe önem verenler için kamerayı komple devre dışı bırakan bir tuş da mevcut.

Tam şarjda 11 saati aşan kullanım ömrü sunan cihazın detaylarını videomuzda görebilirsiniz. İyi seyirler…