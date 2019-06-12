Lenovo Ideapad 330 inceleme (Uygun fiyat, Ryzen işlemci!)

Lenovo Ideapad 330 inceleme videomuzda, uygun fiyatıyla öne çıkan ve giriş segmentine hitap eden dizüstü bilgisayarını inceliyoruz. Bakalım ürün neler sunuyor?

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NOT: Arkadaşlar videoda RAM konusunda bir yanlışlık var. Bizim incelediğimiz model 8 GB RAM kullanıyor.

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Lenovo Ideapad 330 inceleme

Lenovo IdeaPad 330 modeli, ülkemizde satılan yere göre 2500 TL ile 2800 TL arasında değişen fiyatlarla karşımıza çıkıyor. Bizim incelediğimiz modelde Ryzen 3 işlemci ve Vega GPU olduğunu belirtelim.

Tasarımsal açıdan oldukça sade bir model olan Ideapad 330’da genel malzeme yapısının plastik olduğunu görüyoruz. Sol tarafta güç girişi, ethernet yuvası, HDMI, iki adet USB 3.0, bir adet USB 3.1 Type-C ve kart okuyucu yer alıyor. Sağ tarafta ise DVD yazıcı ve Kensington kilidini görüyoruz. Tasarımsal olarak ürünün klavye deneyimi, bulunduğu fiyat segmentine göre oldukça başarılı. Sessiz bir yapıda olan bu klavye ile yazı yazma deneyimi konforlu. Eğer gündelik hayatınızda yazı yazan biriyseniz, bu modeli tercih etmek mantıklı olacaktır. Ürünün öne çıkan bir diğer özelliği ise ses performansı. Dolby Atmos destekli çift hoparlöre sahip IdeaPad 330, yine kendi segmentine göre çok başarılı bir ses performansı sunuyor. Tasarımsal olarak beğenmediğimiz tek nokta ise TouchPad deneyimi. Zira TouchPad biraz sert ve algılama kabiliyeti çok iyi değil.

Lenovo Ideapad 330 incelemesine ekran ile devam edelim. 15.6 inç boyutlu olan model 1366 x 768 çözünürlük kullanıyor. Modelin ekran parlaklığı biraz düşük kalmış. Bu da özellikle güneş ışığının altında dizüstü bilgisayarın ekranını biraz görmekte zorlanmanıza neden oluyor.

Donanım bileşenlerine baktığımızda karşımıza Ryzen 3 2200U işlemci ve Radeon RX Vega 3 GPU çıkıyor. Giriş seviyesine hitap eden Ryzen 3 2220U işlemcisi çift çekirdek ve 4 izlek yapıda. Temel hızı 2.5 GHz olan işlemci, bu hızı 3.4 GHz’e kadar çıkartabiliyor. İşlemciyle beraber gelen RX Vega 3 GPU ise video izleme ve Photoshop gibi temel kullanımlar için fazlasıyla yeterli. Ayrıca CS:GO ve LoL gibi basit oyunları da oynatabiliyor. Ancak tabii ki üst düzey oyunlar için bu dizüstü bilgisayar uygun olmayacaktır. Dizüstü bilgisayarın diğer donanım bileşenleri ise 8 GB RAM ve 1 TB HDD olarak sıralanıyor.

Son olarak bataryadan söz edecek olursak, bizim yaptığımız testte cihaz dengeli modda yaklaşık 2 saat 20 dakika boyunca YouTube’dan video oynatabildi.