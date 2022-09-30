Bu yılın Haziran ayında ünlü sızıntı kaynağı Digital Chat Station, Qualcomm’un Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisinin 1+2+2+3 dizilimle geleceğini söylemişti. Bu sızıntıya göre, yeni işlemcide bir adet Cortex-X3 çekirdeği, iki adet Cortex-A720 çekirdeği, iki adet Cortex-A710 çekirdeği ve üç adet Cortex-A510 çekirdeğinin bulunması bekleniyordu.

Ancak bu sızıntı haberlerininin üzerinden belli bir süre geçti ve yeni sızıntılar gelmeye başladı. Yine ünlü bir sızıntı kaynağı olan Ice Universe, Samsung’un sonraki amiral gemisi akıllı telefon ailesi olan Galaxy S23 serisine de güç vermesi beklenen Snapdragon 8 Gen 2 hakkında yeni detaylar paylaştı. Buna göre, Qualcomm cephesi yeni işlemcisinde güç verimliliğine öncelik verecek!

Adreno 740 Grafik Birimi Geliyor!

Ice Universe tarafından paylaşılan bilgilere göre, Snapdragon 8 Gen 2 yonga setinde bir adet 3.2 GHz saat hızına ulaşabilen Cortex-X3 çekirdeği, iki adet 2.8 GHz saat hızına ulaşabilen Cortex-A715 çekirdeği, iki adet 2.8 GHz saat hızına ulaşabilen Cortex-A710 çekirdeği ve yine iki adet 2 GHz saat hızına ulaşabilen Cortex-A510 çekirdeği bulunacak. Bu değerlerin Snapdragon 8 Gen 1 ve 8+ Gen 1’e oldukça yakın olduğunu söyleyebiliriz.

Bu yonga setinin bir de “Ultra-Yüksek Frekans” adı verilen bir versiyonu olması bekleniyor. Bu yonga setindeki ana çekirdek olan Cortex-X3 çekirdeğinin en yüksek saat hızının 3.4 GHz değerinde olacağı konuşuluyor.

Qualcomm’un Snapdragon 8 Gen 1’de yaşadığı güç tüketim sorunlarından sonra, Snapdragon 8 Gen 2’de çekirdek saat hızlarını büyük oranda aynı tutarak güç verimliliğine odaklanması doğru bir hamle olacaktır. Yine de daha fazla güç isteyen kullanıcılara, güç verimliliğinden feda edilse bile daha yüksek saf güç sunan bir “Ultra-Yüksek Frekans” versiyonunun sunulması olumlu bir adım olabilir.

Bu yonga setinde bulunan grafik birimi ise Adreno 740 olarak karşımıza çıkıyor. Bu grafik işleme biriminin önemli performans iyileştirmelerinin yanında verimlilik iyileştirmeleri de getirmesi bekleniyor.

Kasım Ayında Tanıtılması Bekleniyor!

Qualcomm’un yeni amiral gemisi yonga setinin tanıtım tarihi olarak ise 15-17 Kasım tarihleri öne çıkıyor. Zira bu tarihler, Qualcomm cephesinin “Snapdragon Zirvesi” etkinliğini düzenleyeceği tarihler. Firmanın yeni amiral gemisi yonga setinin bu tarihlerde tanıtılacağına kesin gözüyle bakıldığını söyleyelim.

Qualcomm’un bu nesilde neleri değiştireceğini bizler de merak ediyoruz. Firmanın artık saf güç yerine, Snapdragon 8+ Gen 1’de olduğu gibi güç verimliliği konusunda iyileştirmeler yapması bekleniyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Qualcomm tarafı yeni amiral gemisi yonga setinde neleri iyileştirmeli? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!

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