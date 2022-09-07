Xiaomi daha önce yeni bir Redmi serisi dizüstü bilgisayarın ilk çıkışını gerçekleştirmişti. Şirket, Çin’de yeni Redmi G Pro Gaming Laptop Ryzen Edition‘ı resmi olarak piyasaya sürdü. Ürün özellikle oyunculara yönelik ve etkileyici özelliklere sahiptir. Önceki Redmi G Oyun Dizüstü Bilgisayarı geçen yıl piyasaya sürüldü.

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Dizüstü bilgisayar, 2.5K çözünürlüğe ve 240 Hz yenileme hızına sahip 16 inç 2.5 LCD panele sahiptir. Yüzde 100 sRGB, 500 nit parlaklık, 10 bit renk derinliği, DC karartmayı destekliyor ve ayrıca HDR 400 sertifikalıdır. 130W’da AMD Ryzen R7-6800H ve RTX 3060 6G dizüstü bilgisayara güç sağlıyor. Depolama ve bellek seçenekleri için cihaz, her ikisi de dahil olan 16 GB çift kanallı DDR5-4800 RAM ve 512 GB PCIe 4.0 SSD’ye sahiptir.

Dizüstü bilgisayar, 330 watt’lık bir güç adaptörüyle birlikte 80 watt’lık bir pil ile çalışıyor. Dizüstü bilgisayar, çok çalışırken bile sıcaklıkları düşük tutmak için dört adet ısı borusu ve iki adet 12V fan ile donatılmıştır. 100W güç dağıtımını (PD) destekleyen bir USB-C bağlantı noktası, üç adet USB-A 3.2 Gen2 bağlantı noktası, bir adet USB-A 2.0 bağlantı noktası, bir Mini DisplayPort 1.4 bağlantı noktası, bir HDMI 2.0 bağlantı noktası, bir SD kart yuvası, 3,5 mm kulaklık jakı, bir ağ bağlantı noktası ve bir DC güç bağlantı noktası. Gaming Laptop Windows 11 işletim sistemi ile birlikte geliyor.

Kaynak: Notebookcheck