Xiaomi, popüler Redmi 10 serisinin en son üyesi olan ve Türkiye’de üretilen Redmi 10C’yi 4.699 TL’den başlayan tavsiye edilen son kullanıcı fiyatıyla satışa sundu.

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Redmi 10C, verimli 6nm süreci ile üretilen Snapdragon® 680 işlemci sayesinde üst düzey verimlilik ve yüksek performans sunmayı hedefliyor. Kullanıcıların en sevdikleri filmler ve diziler için Widevine L1 HD akışıyla uyumlu olan Redmi 10C, 6,71 inç DotDrop ekranıyla tüm favori içerikler için sürükleyici eğlence deneyimi sağlıyor.

Redmi 10C, net fotoğraflar ve videolar için 50MP çözünürlüklü ana kameranın yanı sıra doğal bir bokeh efekti sağlayan 2MP derinlik sensörü ile geliyor. 5.000mAh pil ile desteklenen Redmi 10C, gün boyunca yetecek güç sağlayarak kullanıcıların daha uzun süre oyun oynamalarına ve şarj için daha az zaman ayırmalarına olanak tanıyor.

18W hızlı şarj desteği sayesinde hızlı bir şekilde şarj oluyor. Redmi 10C’nin Grafit Gri, Nane Yeşili ve Okyanus Mavisi olmak üzere üç renk alternatifi bulunuyor. Modelin 4GB+64GB versiyonu 4.699 TL ve 4GB+128GB versiyonu ise 4.999 TL tavsiye edilen son kullanıcı fiyatıyla satışa sunuldu.