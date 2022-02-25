Rusya, Sansür İddiaları Nedeniyle Facebook’a Erişimi Kısmen Kısıtladığını Duyurdu!

Rusya, Facebook‘a erişimi kısmen kısıtladığını bildirdi. Telekom düzenleyicisi Roskomnadzor, hareketin ana şirket Meta‘nın dört Rus medya kuruluşunun resmi hesaplarını kısıtlamasına yanıt olarak olduğunu açıkladı. Meta’nın bunu yaparak Rus yasalarını ihlal ettiğini söyledi.

Roskomnadzor, Meta’dan Perşembe günü bir açıklama ve kısıtlamaları kaldırmasını istemişti. Şirketin talepleri “görmezden gelmesinden” sonra, yetkililer, Roskomnadzor‘un yasaya uygun olduğunu söylediği bir önlemin Facebook‘a erişimi kısıtlamaya karar verdi.

Raporlar, Rusya‘nın Ukrayna‘yı işgalinden önce haftalarca propaganda ve yanlış bilgi yaymaya çalıştığını gösteriyor. NBC News‘e göre uzmanlar, dezenformasyon seviyesinin önemli ölçüde artmasını bekliyor.

Perşembe günü başlayan olaylar, Facebook kullanıcıların hesaplarını korumalarına yardımcı olmak için Ukrayna‘da “kilit profili” aracını etkinleştirdi. Ayrıca Twitter‘ın Güvenlik ekibi, hesapların güvenliğinin nasıl sağlanacağına dair Ukraynaca bazı ipuçları paylaştı.