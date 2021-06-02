Rusya Merkez Bankası başkanından dijital paralar hakkında açıklama!

Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina dijital paraların tüm finans sistemleri için çok önemli olduğunu düşünüyor.

CNBC’de bir röportajda konuşan Nabiullina, ekonominin artık dijitale taşınmaya başladığını ve geleneksel sistemin yerine alternatif oluşmaya başladığını düşündüğünü söyledi. Bundan dolayı da dijital para birimlerinin Rusya dahil tüm finans sisteminin geleceği olacağı ifadesini kullandı.

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Elvira Nabiullina şunları kaydetti:

“Hızlı, ucuz ödeme sistemlerine ihtiyaç ve merkez bankalarının dijital para birimleri bu boşluğu doldurabilir. Bunun finansal sistemimizin geleceği olacağını düşünüyorum zira bu, dijital ekonomisinin gelişimiyle ilintili.”

Rusya’nın kendi dijital para birimi olacak olan dijital ruble ile ilgili ekim ayında bir rapor hazırlandığını ve 2021 yılının sonuna kadar da dijital ruble platformunun prototipini oluşturmayı planladıklarını belirten Nabiullina, 2022’de de pilot uygulamaya geçmeyi hedeflediklerini söyledi. “Adım adım ilerleyeceğiz zira bu çok zor, teknolojik ve hukuki bir proje. Ama CBDC’ler şu an sistemde olan boşluğu doldurabilecek en yakın çözüm” diye de ekledi.

Ancak Nabiullina, devletlerin kendi sistemlerini yaratma konusunda çalışmalar yürüttüklerini, herkesin kendi sistemini yaratmasının entegrasyon konusunda sorunlar ortaya çıkarabileceğini belirtti.

Ayrıca, ABD’nin yaptırımlarını Rusya için “kalıcı risk” şeklinde tanımlayan Nabiullina, bu yaptırımlardan dolayı Rusya’nın hem iç hem dış para politikasının muhafazakar olduğunu ifade etti.

“Rusya’nın rezervleri, tüm mali senaryolara veya jeopolitik senaryolara dayanacak kadar büyük ve muhtemelen diğer ülkelere kıyasla daha çeşitli.”

Rusya, Çin ve AB’nin doların payını azaltma konusunda da güçlü bir motivasyona sahip olduğunun altını çizden Nabiullina doların ekonomi ve ticaretteki payını azaltma çabalarının döviz risklerini yönetmeye yönelik geniş bir politikanın parçası olduğunu ifade etti.