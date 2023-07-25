Rusya, merkez bankası dijital para birimi konusunda önemli bir adım atmaya hazırlanıyor. Birçok ülke kendi para birimini dijital ortama entegre etmek için çalışma yaparken, Rusya işi gerçek hayata taşıdı. Devlet Başkanı Vladimir Putin, dijital ruble yasa tasarısını imzalayarak onayladı ve bu yeni para birimi 1 Ağustos 2023 tarihinden itibaren resmi olarak yürürlüğe girecek. Rusya üçüncü ruble’nin doğuşuna tanıklık ediyor!

Dijital Ruble Yasa Tasarısı Onaylandı ve Uygulama Süreci Başladı!

Dijital ruble, ulusal para biriminin yeni bir biçimi olarak kullanılacak ve mevcut nakit ve nakit dışı ödeme yöntemlerine ek olarak işlem yapabilecek. Bu haber, Rusya’daki rublenin artık üç farklı biçimde var olacağı anlamına geliyor. Bunlar fiziksel nakit, nakit dışı işlemler ve yeni dijital ruble olarak karşımıza çıkıyor.



Dijital ruble başlangıçta ödemeler ve transferler için kullanılacak, ancak dijital ruble ile banka hesabı açmak veya kredi almak mümkün olmayacak. Rusya Merkez Bankası, dijital ruble altyapısının ana operatörü olacak ve depolanan varlıkların güvenliğinden sorumlu olacak.

Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, dijital rubleyi kullanmanın tamamen gönüllülük esasına dayalı olacağını ve kimseye zorlanmayacağını belirtti. Ancak dijital rublenin daha uygun ve ucuz bir ödeme yöntemi olacağı düşünülüyor. Bu sayede dijital ruble kullanımı teşvik edilecek.

Dijital rublelerin mirasına ilişkin hükümler, bireylerin bu dijital varlıkları miras bırakma ve yönetme süreçlerini belirliyor. Bu hükümlere göre, dijital rubleler fiziksel ruble gibi yasal çerçevede devredilebilecek veya miras olarak bırakılabilecek.

Rusya Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Olga Skorobogatova, dijital rublenin yaygın şekilde benimsenmesinin 2025’ten önce, hatta muhtemelen 2027’de gerçekleşmeyeceğini belirtiyor. Yine de Rusya bu konuda umutlarını yüksek tutuyor.

Rusya’nın dijital ruble adımı, ülkenin finansal sistemindeki dijital dönüşüm sürecinin bir parçası olarak önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Dijital ruble, ödeme sistemlerinde ve ekonomide yeni bir dönemi işaret ediyor ve diğer ülkelerin de benzer adımlar atmaları bekleniyor. Ancak kitlesel benimsemenin zaman alabileceği ve hükümetin bu yeni dijital para birimini yavaş ve istikrarlı bir şekilde hayata geçirmeyi planladığı belirtiliyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Türk Lirasını da dijital ortama taşımalı mıyız? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!