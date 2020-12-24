Rus Tiktok uygulamasını Putin’in kızı geliştiriyor!

TikTok uygulama marketlerine çıktığı günden itibaren devasa bir kitleye sahip. Uygulama her ne kadar son zamanlarda Amerika Birleşik Devletleri hükümetiyle yasak konusunda problemler yaşasa da her geçen gün artan kullanıcı sayısıyla gücüne güç katıyor. Ayrıca dünyanın birçok yerinde farklı uygulamalar da TikTok’un başarılı uyguladığı fikirleri kendi yorumlarıyla geliştirdi. Uygulama hakkında ortaya çıkan son haber ise TikTok’un Rus versiyonunun yakında tanıtılacağı. Hatta uygulamanın gelişme aşamasını yürüten şirket ise Vladimir Putin’in ‘kızı’ Katerina Tikhonova’ya ait.

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Rus TikTok iki sene içinde geliyor!

Ortaya çıkan raporlara göre Rusya, zaten TikTok’un yerel versiyonunu geliştirmek için planlara sahipti. Devletin sahip olduğu enerji devi bir şirket olan Gazprom’un yayınlayacağı düşünülen kısa video paylaşma uygulamasının iki sene içinde uygulama marketlerinde yer alması bekleniyor. İşin ilginç yanı ise bu uygulama ile ilgili AR-GE çalışmalarını yapan ‘Innopraktika foundation’ Putin’in “kızı” Katerina Tikhonova tarafından yürütülüyor.

Gazprom CEO’su Alexander Zharov, yaptığı açıklamada uygulamanın geliştirme aşamasının oldukça düzgün ilerlediğini belirtti. Uygulamanın geliştirilmesinin Innopraktika tarafından yapıldığını da doğrulayan CEO, Rus TikTok versiyonunun iki sene içinde hazır olacağını sözlerine ekledi. Orijinal TikTok’a benzer olarak kısa ve dikey formattaki videoları destekleyecek olan uygulama Zharov’a göre bir yıldan uzun süredir geliştirme aşamasında. Kullanıcılara sunduğu olanaklar bakımından da YouTube’dan eksik kalmayacağı belirtilen uygulamanın akıbeti şimdiden merak ediliyor.