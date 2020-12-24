Uygulama
Rus Tiktok uygulamasını Putin’in kızı geliştiriyor!
TikTok uygulama marketlerine çıktığı günden itibaren devasa bir kitleye sahip. Uygulama her ne kadar son zamanlarda Amerika Birleşik Devletleri hükümetiyle yasak konusunda problemler yaşasa da her geçen gün artan kullanıcı sayısıyla gücüne güç katıyor. Ayrıca dünyanın birçok yerinde farklı uygulamalar da TikTok’un başarılı uyguladığı fikirleri kendi yorumlarıyla geliştirdi. Uygulama hakkında ortaya çıkan son haber ise TikTok’un Rus versiyonunun yakında tanıtılacağı. Hatta uygulamanın gelişme aşamasını yürüten şirket ise Vladimir Putin’in ‘kızı’ Katerina Tikhonova’ya ait.
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Rus TikTok iki sene içinde geliyor!
Ortaya çıkan raporlara göre Rusya, zaten TikTok’un yerel versiyonunu geliştirmek için planlara sahipti. Devletin sahip olduğu enerji devi bir şirket olan Gazprom’un yayınlayacağı düşünülen kısa video paylaşma uygulamasının iki sene içinde uygulama marketlerinde yer alması bekleniyor. İşin ilginç yanı ise bu uygulama ile ilgili AR-GE çalışmalarını yapan ‘Innopraktika foundation’ Putin’in “kızı” Katerina Tikhonova tarafından yürütülüyor.
Gazprom CEO’su Alexander Zharov, yaptığı açıklamada uygulamanın geliştirme aşamasının oldukça düzgün ilerlediğini belirtti. Uygulamanın geliştirilmesinin Innopraktika tarafından yapıldığını da doğrulayan CEO, Rus TikTok versiyonunun iki sene içinde hazır olacağını sözlerine ekledi. Orijinal TikTok’a benzer olarak kısa ve dikey formattaki videoları destekleyecek olan uygulama Zharov’a göre bir yıldan uzun süredir geliştirme aşamasında. Kullanıcılara sunduğu olanaklar bakımından da YouTube’dan eksik kalmayacağı belirtilen uygulamanın akıbeti şimdiden merak ediliyor.
Güncelleme
Telegram, topluluk kanallarında reklam yayınlayacak
Telegram, beş yüz milyon aktif kullanıcıya yaklaşırken, şirketin kurucu ortaklarından Pavel Durov’un Telegram resmi hesabından firmanın uygulamadan gelir elde etme planları açıklandı.
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Firmanın servisten bazı gelirler elde edeceği iki kısma sahip uygulamanın gelecek seneden itibaren hayata geçirilmesi planlanıyor. Mevcut özellikler ücretsiz olarak sunulmaya devam ederken planın ilk kısmı olarak; uygulamayı iş veya özel işlevleriyle birlikte kullananlar için premium özellikler sunulacak ve böylece uygulamayı daha yoğun kullananların ihtiyaçlarını karşılayabilmek için bazı yenilikler eklenecek.
Diğer yandan ise Telegram platformunda özellikle son zamanlarda bir veya birden fazla kişi tarafından yönetilen, birçok kişiyi barındıran ve katılıma açık gruplarda oldukça fazla artış oldu. Firma bu kanallarda bundan sonra reklam yayınlayacak. Bunu ise kendi reklam ağını kullanarak yapacak. Dolayısıyla grup sahiplerinin kanallara reklam yerleştirmelerinin önüne geçilmiş olacak. Yine bu reklamlar, Telegram mesajları şeklinde gelmek yerine uygulamanın içine entegre edilmiş bir şekilde ve kendi ara yüzleriyle görülecekler. Birebir sohbet ve özel grup sohbet kanallarında ise reklamlar olmamaya devam edecek.
Lafını sakınmadan çekinmeden WhatsApp örneğini de veren Durov, uygulamayı şirketlerin kazançlarını birincil amaç yapmalarının sonucuna örnek olarak gösterdi. Ek olarak da uygulamanın bağımsız olarak kalacağını ve Telegram için alınan bu kararların satış yapmadan ayakta kalabilme adına alındığını belirtti.
Uygulamanın bütün platformlardaki versiyonları için yakın zamanda getirilen yeni güncellemeyle birlikte; hem sohbetlerin hem de uygulamanın işlevlerine birçok önemli eklemeler yapan şirketin bu hamleleri hakkında yakın zamanda daha detaylı bilgilerin gelmesi bekleniyor.
İnternet
Huawei, Google alternatifi Petal Search motorunu sundu
Huawei, birkaç gün önce Petal Search arama motorunu kullanıcıyla buluşturdu. Android ve iOS üzerinden erişilebilir olan motor, bilgisayardan da farklı bir isimle kullanılabiliyor.
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Şirket bilgisayarda arama yapabilmek için iki adres gösterdi. Bunlardan birisi şu anda erişilebilen gopetal.com iken diğeri ise www.petalsearch.com ismine sahip olacak.
Daha çok telefonlar için düşünülmüş olan Petal Search arama motorunda alışılageldik arama yapan “Tümü” seçeneğinin dışında; “Uygulamalar”, “Alışveriş”, “Resimler”, “Haberler” türünden başlıkları da bulabiliyoruz.
Son zamanlarda arama motorunu gittikçe karmaşıklaştıran Google, kullanımda da belirginliği biraz azaltmıştı. Petal Search için ise ilk bakışta daha sade ve direkt gözükse de yine oldukça fazla seçeneğe ve karmaşıklığa sahip. Ancak bu konuda çok da bir şey söylememek gerek çünkü Google alternatifi her arama motorunda benzer bir durum görülebiliyor.
Genelde arama motorlarında, Google dahil, aranan şeylerde en alakalı içeriklerin gösterilmesinin yanında farklı türden içeriklerin de kullanıcılara sunulması yoluna gidiliyor. Petal Search için de aynı şeyi söyleyebiliyoruz. Bu versiyonu için Huawei, haberler ve resimler gibi farklı seçenekleri arama motorunun girişinde kullanmayı tercih etmiş. Yine gündem başlıkları da ilk olarak görülebilenlerin arasında yer alıyorlar. Ancak yine de henüz bilgisayarda sabit bir versiyonunun olmadığını hatırlatmak fayda var. Dolayısıyla biraz daha bekleyip net değerlendirmeyi öyle yapmak en sağlıklısı gibi.
Huawei Petal Search arama motorunun gelecek olan geri bildirimlerle beraber nasıl bir gelişim sağlayacağını ise bekleyip görmemiz gerekecek.
Apple
Zoom, M1 Mac cihazlarını resmi olarak destekleyecek
Zoom uygulaması 21 Aralık tarihinden itibaren Apple’ın M1 işlemcili Mac cihazlarını resmi olarak destekleyecek. 9to5Mac tarafından yapılan habere göre şirketin güncellemeyi 21 Aralık tarihinde yayınlayacağı ve resmi kullanıma sunulacağı öğrenildi.
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M1 işlemcili Mac cihazları için uygulama desteği artmaya devam ediyor!
Apple şirketinin her geçen gün M1 işlemcili Mac modellerine uygulama desteğini artırdığını daha önceki haberlerimizde sizlere aktarmıştık. Zoom uygulaması da artık resmi olarak M1 işlemcileri destekleyen uygulamalar arasında yerini aldı. Apple konuyla ilgili yeni M1 çipli Mac’lerin benzersiz bir performans sunduğunu ve geliştiricilerin uygulamalarını optimize etme konusunda sabırsız olduğunu dile getirdi.
Özellikle pandemi döneminde çokça kullandığımız Zoom uygulamasının yeni Mac cihazları için resmi destek sağlaması elbette önemli. Rosetta üzerinden uygulamayı çalıştırmanız mümkündü ancak resmi destek sayesinde uygulamanın çok daha kararlı çalışacağını söylemek yanlış olmaz.
Bir MacRumors forum üyesi 2.5 saatlik bir video görüşmesi sonrasında pilin yalnızca %17 düştüğüyle ilgili bir yorum paylaşmıştı. Yerel destekle birlikte bu süre daha da düşebilir ve uygulamanın genel performansında artış yaşanabilir.
Diğer güncelleme notlarına baktığımızda ise artık sözlü olmayan geri bildirimlerin iyileştirileceğini görüyoruz. Zoom sayesinde mobil cihazlarda kısa mesaj göndermeniz mümkün olacak ve bulut kişileri eklemenize olanak sağlanacak.
Yakın zamanda piyasaya sürülen M1 Mac cihazlarındaki soru işareti uygulama desteğiyle ilgiliydi. Kullanıcılar uygulamaların yerel olarak çalışıp çalışmayacağıyla ilgili tereddütler yaşıyorlardı. Geliştiriciler yaptığı çalışmalarla çok kısa sürede hemen hemen tüm uygulamaların yerel destek sağlayacağı yönünde düşüncelerimizi pekiştiriyorlar.
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