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Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı: e-Devlet, hükümetin Google’ı gibi
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı, Türk vatandaşlarının e-Devlet kullanımıyla ilgili bugün açıklama yaptı. Platformun toplam kullanıcı sayısının 52 milyona ulaştığını belirten Başkan, e-Devlet’te an itibarıyla 5 binden fazla e-hizmet bulunduğunu söyledi.
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Hepimizin adeta çilesi haline gelen abonelik iptali hizmetini bu yıl içerisinde bünyesine katarak hizmetlerini her geçen gün genişleten e-Devlet, hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Operatör aboneliğinden IMEI kaydına varana kadar binlerce hizmetiyle vatandaşların işini kolaylaştıran e-Devlet’le alakalı bugün Dijital Dönüşüm Ofisi’nden açıklama geldi.
Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı: e-Devlet, 52 milyon kullanıcıya ulaştı
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, bugün çevrimiçi ortamda düzenlenen “Dijital Dönüşümle Fark Yaratan Esnaflar” programına katıldı. Google Türkiye ile Esnaf ve Sanatkarlar Federasyonu (TESK) iş birliği kapsamında, KOBİ’leri pandemi koşullarında desteklemek amacıyla Ticaret Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi’nin de desteğiyle hayata geçen “Dijital Dönüşümle Fark Yaratan Esnaflar” programında konuşan Koç, Türkiye’deki e-Devlet kullanımıyla alakalı da açıklamalarda bulundu.
Türkiye’denin dijital dönüşüm süreci kapsamında e-Devlet’in rolüyle alakalı kendisine yöneltilen bir soru üzerine açıklama yapan Koç, e-Devlet’in vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda geliştirildiğini ifade etti. Platformun ilk olarak 2008 yılında 22 hizmetle hayata geçtiğini, şimdiyse 5 binden fazla hizmete ev sahipliği yaptığını vurgulayan Ali Taha Koç yaptığı açıklamada e-Devlet’in 52 milyon kullanıcıya ulaştığını söyledi.
“Sadece 22 hizmetle başlayan e-Devlet’te 5 binden fazla hizmet var. 12 yılda 22’den 5 bine gelmişiz. Şu anda 700’den fazla ofis var bu sistemde. e-Devlet hükümetin Google’ı gibi.”
e-Devlet’le alakalı “hükümetin Google’ı” benzetmesini yapan Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Koç, e-Devlet sayesinde çevreden ekonomiye kadar pekçok alanda iyileşme yapıldığını, bu iyileştirmeler neticesinde de vatandaşların zaman kaybının engellendiğini, bununla birlikte de kağıt atıkların önüne geçildiğini ve karbon salınımının azaldığını vurguladı.
“e-Devlet’i yapay zeka teknolojisinden faydalanarak geliştiriyoruz”
Açıklamasının devamında e-Devlet’i yapay zeka teknolojisinden faydalanarak da geliştirdiklerini söyleyen Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı, platformu her geçen gün daha fazla iyileştirdiklerinin altını çizdi.
Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Koç e-Devlet’te bugüne kadar 2 milyardan fazla işlem yapıldığını da belirterek, “e-Devlet hükümetin Google’u gibi. Bütün verileri topluyoruz, yapay zekayı kullanarak siber güvenlikle birlikte e-Devlet’i her gün iyileştirmeye çalışıyoruz. 52 milyon kullanıcımız var. Bu yıl 2 milyardan fazla operasyon gerçekleştirilmiş. İnsanlar otobüse binip dışarı çıkıp bir kuruluşa gitmek yerine evlerinde otururken gerekli her şeyi yapıyorlar. Zaman kaybetmeden, herhangi bir karbon emisyonuna neden olmadan işlemlerini yapıyorlar. 2 milyar rakamı artarak devam edecek.” açıklamalarında bulundu.
Haber
Zoom, Google ve Microsoft’a rakip olmanın yeni yollarını deniyor
Video konferans uygulamalarına yönelik artan talep sebebiyle 2020 yılında yıldızı epey parlayan Zoom, teknoloji dünyasındaki yerini sağlamlaştırmanın yeni yollarını deniyor. Bugün ortaya çıkan haberlere göre popüler video konferans devi, çok yakında kendi e-posta ve takvim hizmetini kullanıma sunmaya hazırlanıyor.
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Zoom, takvim ve e-posta hizmeti için kolları sıvadı
Video konferans platformu Zoom koronavirüs salgınının da etkisiyle bu yıl, uzaktan eğitim/çalışma ortamından en çok pay çıkaran çevrimiçi servislerden birisi oldu. Hisselerinde görülen yüzde 500’den fazla artışla adeta rekor kıran popüler video konferans devi, teknoloji sektöründeki yerini sağlamlaştırmanın yeni yollarını deniyor. The Information’ın sektöre yakın kaynaklardan edindiği raporlara göre, şirket yakında kendi e-posta ve takvim hizmetlerini piyasaya sürecek.
The Information tarafından paylaşılan haberlere göre Zoom, kendi çatısı altında kullanıma sunacağı e-posta hizmeti üzerinde şimdiden çalışmalara başladı. Sıradan bir video konferans uygulamasından çok daha ötesi olmak isteyen şirket, önümüzdeki yıl web tabanlı ilk e-posta hizmetini kullanıma açacak. Mail hizmetinin yanında bir de takvim uygulaması da geliştiren Zoom’un, takvim servisiniyse ne zaman kullanıma sunulacağı bilinmiyor.
Ancak haberlere göre Zoom’un önceliğini e-posta servisine vermeyi tercih ediyor. Bu sebepten mütevellit büyük ihtimalle şirketin evvela e-posta hizmetini duyurduğuna şahit olacağız, sonrasındaysa şirket kendi takvim uygulamasıyla karşımıza çıkmış olacak. Gelen bilgilere göre şirket takvim uygulaması sayesinde, kullanıcılarının birbirleri arasında etkinlik düzenlemelerine ve bu etkinlikler sayesinde iş planlarını Zoom sayesinde yapmalarını mümkün hale getirecek.
Zoom’un bu hamlesi, gelecekte yıldızının sönecek olması ihtimaline karşı yaptığı bir plan olabilir
Zoom’un 2020 yılında Google ve Microsoft’un en büyük rakiplerinden biri haline geldiği, hepimizin kabul ettiği tartışmasız bir gerçek. Fakat bu gerçekliğin daha ne kadar varlığını sürdüreceğinin ise üzerinde tartışılması gereken bir konu olduğunu düşünüyorum. Özellikle aşı çalışmalarının hızlanması sayesinde 2021’in, Covid-19’un tamamıyla bittiği bir yıl olmasa da en azından büyük oranda hafiflediği bir yıl olması bekleniyor. Bu da bir bakıma uzaktan çalışma/eğitim sürecini önemli ölçüde azaltacak ve Zoom, popülerliğini bir miktar kaybedecek.
Bu tehlikeyi de şirketin yetkilileri fark etmiş olacaklar ki, Google ve Microsoft’a başka alanlarda da rakip olacak yeni hizmetler geliştirmeyi kafasına koymuşlar. Ancak ne kadar rakip olabilirler, orası da apayrı bir tartışma konusu.
Akıllı Telefonlar
OPPO Reno5 Pro+ tanıtıldı: Sony sensör, 66W hızlı şarj ve dahası!
OPPO’nun yeni amiral gemisi OPPO Reno5 Pro+ bugün itibarıyla resmi olarak tanıtıldı. Şirketin en yeni amiral gemisi, bünyesinde Qualcomm Snapdragon 865 ve Sony’nin IMX766 görüntü sensörü gibi üst düzey özelliklerle tüketicilerin karşısına çıkıyor.
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Türkiye’de fabrika kurarak üretim ağının önemli bir kısmını İstanbul ve Kocaeli’ye taşıyacağını duyuran OPPO, bugün anavatanında bir konferans düzenledi. Konferansında en yeni amiral gemisi Reno5 Pro+ 5G’yi tanıtan OPPO, bir de Sony ile yaptığı işbirliğini de duyurdu.
OPPO Reno5 Pro+, Sony’nin üst seviye görüntü sensörü IMX766’ya ev sahipliği yapıyor
OPPO Reno5 Pro+, Sony’nin en son teknolojilerle donattığı IMX766 görüntü sensörüne ev sahipliği yapıyor. Sony ile yaptıkları işbirliği kapsamında IMX766 sensörünü telefonun arka kameralarına entegre ettiklerini belirten OPPO yetkililerinin açıklamasına göre, bu sensör önceki nesil IMX586 sensörüne kıyasla %63,8 daha fazla ışık alabiliyor.
OPPO’nun yeni amiral gemisi Reno5 Pro+ ile birlikte son kullanıcıya hizmet verecek olan IMX766, 1.0μm büyüklüğünde piksel değerine sahip. Sahip olduğu bu büyüklüğü hasebiyle IMX766 sensörü daha fazla ışığa ev sahipliği yapabiliyor; bu da, OPPO Reno 5 Pro+’ın piyasadaki rakiplerine kıyasla çok çok daha kaliteli fotoğraf ve video çekebileceği anlamını ihtiva ediyor.
Reno5 Pro+’ın arka taraftaki kameralarından da kısaca bahsedelim. Cihazın arka tarafında; 50 megapiksel ana kamera, 16 megapiksel ultra geniş açılı lens, 13 megapiksel telefoto sensörü ve 2 megapiksel makro kamera sensörü bulunuyor. Bu arada telefoto lensinin 5x hibrit yakınlaştırma desteğine sahip olduğunu da küçük bir bilgi olarak ekleyelim. Bununla birlikte de Reno5 Pro+, kayıt esnasında dinamik aralığının genişlemesini ve dolaylı olarak görüntü/video kalitesinin artmasını sağlayan DOL-HDR teknolojisini de destekliyor.
Reno5 Pro+ delikli kamera tasarımını benimsiyor
OPPO Reno5 Pro+, delikli tasarıma ev sahipliği yapan ön tarafında bir adet 32 megapiksel değerinde kamera barındırıyor. 2×2 piksel yapısı sayesinde de ön tarafta daha hızlı ve daha doğru odaklama yapabilme yeteneğine sahip olan bu telefon, çok yönlü odaklama yeteneğiyle de taçlandırılıyor. Tüm bu özellikleri sayesinde Reno5 Pro+, kullanıcılara video çekerlerken daha iyi sabitleme performansı sunabilmek adına kendisini ilgili görüntüye kilitleme yeteneğine de sahip.
OPPO Reno5 Pro+ teknik özellikleri
İşlemci: Snapdragon 865
RAM: 12 GB LPDDR5
Dahili hafıza: 256 GBUFS 3.1
Ekran: 6.55 inç FHD+ OLED
Ekran yenileme hızı: 90Hz
Dokunmatik örnekleme hızı: 180Hz
OPPO Reno5 Pro+’ın arka kamera kurulumu:
- 50MP ana kamera: IMX766, OIS, F1.8
- 16MP ultra geniş açı: IMX481, F2.2
- 13MP telefoto: S5K3M5, 2X, F2.4
- 2MP makro
Ön kamera: 32 MP – IMX615 F2.4
Batarya: 4500mAh
65W Super hızlı şarj 2.0
Çift hoparlör
7.99mm incelik
184 gram ağırlık
159.9 x 72.5 x 7.99mm
Wi-Fi 6
OPPO Reno5 Pro+ fiyat
Reno5 Pro+, 8GB RAM ve 128GB depolama varyantı için 612 dolar (4.634,75 Türk Lirası + vergiler); 12GB RAM ve 256GB depolama için de 690 dolar (5.225,45 Türk Lirası + vergiler) fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Resmi olarak 29 Aralık 2020’de satışa çıkacak olan telefonun, siyah veya beyaz renk seçenekleriyle geleceğini de belirtelim.
Akıllı Telefonlar
Chrome Android’e gelecek sesle arama şimdiden nasıl aktifleştirilir?
Sanal yardımcılar, internet üzerindeki süreçleri daha hızlı ve kolay hale getirebilirken gezintilerimizin birer parçaları haline geliyorlar. Bu yardımcıların yapabildikleri şeylere ise gün geçtikçe yenileri ekleniyor. Aynı yakın zamanda Chrome Android versiyonunda da görebileceğimiz gibi.
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Google Chrome tarayıcısının mobil versiyonu için yakın zamanda sesle aramaya izin verecek olan ses girişi desteği getirilecek. Özellik henüz resmi olarak ulaşılabilir hale gelmedi. Ancak AndroidPolice tarafından açıklanana göre birkaç kısa adım kullanarak şimdiden bu özellik aktifleştirilebiliyor. Hatta daha da iyisi bunu yapabilmek için tarayıcının Canary, Geliştirici veya Beta versiyonlarını kullanmak gerekmiyor. Google Asistan özelliğini tarayıcıya getiren bu işleve mevcut sürümden erişilebiliyor. Bunun için ise şu adımları takip etmek gerekiyor:
- Telefonunuzdan Chrome tarayıcısını açın ve adres çubuğundan chrome://flags adresine gidin
- Arama kısmına Omnibox Assistan Voice Search yazın
- Bu kısmın karşısında Enabled görülen seçeneklerden bir tanesini seçin
- Ardından Relaunch butonuna basarak tarayıcınızı yeniden başlatın
Tarayıcının yeniden başlamasının ardından özellik artık aktif hale gelmiş olacaktır. Bu işlev ile beraber, Chrome adres çubuğunda mikrofon işareti görmeniz durumunda, ona dokunarak ses ile internet araması yapabilirsiniz. Ardından Google Asistan hem sesli olarak size yanıt verecektir, hem de internet aramanızın sonuçları ekranınıza gelecektir.
Ses aramasını aktifleştirirken kullanılabilecek Enabled, Enabled (grey mic) ve Enabled (colorful mic) olmak üzere üç farklı seçenek mevcut. Bu seçenekler ise sadece görünüşte bir farklılık oluşturuyor. Dolayısıyla hepsini deneyerek size uygun olanı seçme şansına da sahipsiniz.
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