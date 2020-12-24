Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı: e-Devlet, hükümetin Google’ı gibi

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı, Türk vatandaşlarının e-Devlet kullanımıyla ilgili bugün açıklama yaptı. Platformun toplam kullanıcı sayısının 52 milyona ulaştığını belirten Başkan, e-Devlet’te an itibarıyla 5 binden fazla e-hizmet bulunduğunu söyledi.

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Hepimizin adeta çilesi haline gelen abonelik iptali hizmetini bu yıl içerisinde bünyesine katarak hizmetlerini her geçen gün genişleten e-Devlet, hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Operatör aboneliğinden IMEI kaydına varana kadar binlerce hizmetiyle vatandaşların işini kolaylaştıran e-Devlet’le alakalı bugün Dijital Dönüşüm Ofisi’nden açıklama geldi.

Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı: e-Devlet, 52 milyon kullanıcıya ulaştı

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, bugün çevrimiçi ortamda düzenlenen “Dijital Dönüşümle Fark Yaratan Esnaflar” programına katıldı. Google Türkiye ile Esnaf ve Sanatkarlar Federasyonu (TESK) iş birliği kapsamında, KOBİ’leri pandemi koşullarında desteklemek amacıyla Ticaret Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi’nin de desteğiyle hayata geçen “Dijital Dönüşümle Fark Yaratan Esnaflar” programında konuşan Koç, Türkiye’deki e-Devlet kullanımıyla alakalı da açıklamalarda bulundu.

Türkiye’denin dijital dönüşüm süreci kapsamında e-Devlet’in rolüyle alakalı kendisine yöneltilen bir soru üzerine açıklama yapan Koç, e-Devlet’in vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda geliştirildiğini ifade etti. Platformun ilk olarak 2008 yılında 22 hizmetle hayata geçtiğini, şimdiyse 5 binden fazla hizmete ev sahipliği yaptığını vurgulayan Ali Taha Koç yaptığı açıklamada e-Devlet’in 52 milyon kullanıcıya ulaştığını söyledi.

“Sadece 22 hizmetle başlayan e-Devlet’te 5 binden fazla hizmet var. 12 yılda 22’den 5 bine gelmişiz. Şu anda 700’den fazla ofis var bu sistemde. e-Devlet hükümetin Google’ı gibi.”

e-Devlet’le alakalı “hükümetin Google’ı” benzetmesini yapan Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Koç, e-Devlet sayesinde çevreden ekonomiye kadar pekçok alanda iyileşme yapıldığını, bu iyileştirmeler neticesinde de vatandaşların zaman kaybının engellendiğini, bununla birlikte de kağıt atıkların önüne geçildiğini ve karbon salınımının azaldığını vurguladı.

“e-Devlet’i yapay zeka teknolojisinden faydalanarak geliştiriyoruz”

Açıklamasının devamında e-Devlet’i yapay zeka teknolojisinden faydalanarak da geliştirdiklerini söyleyen Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı, platformu her geçen gün daha fazla iyileştirdiklerinin altını çizdi.

Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Koç e-Devlet’te bugüne kadar 2 milyardan fazla işlem yapıldığını da belirterek, “e-Devlet hükümetin Google’u gibi. Bütün verileri topluyoruz, yapay zekayı kullanarak siber güvenlikle birlikte e-Devlet’i her gün iyileştirmeye çalışıyoruz. 52 milyon kullanıcımız var. Bu yıl 2 milyardan fazla operasyon gerçekleştirilmiş. İnsanlar otobüse binip dışarı çıkıp bir kuruluşa gitmek yerine evlerinde otururken gerekli her şeyi yapıyorlar. Zaman kaybetmeden, herhangi bir karbon emisyonuna neden olmadan işlemlerini yapıyorlar. 2 milyar rakamı artarak devam edecek.” açıklamalarında bulundu.