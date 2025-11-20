Türkiye’de milyonlarca oyuncunun yakından takip ettiği Epic Games, yine gündemi hareketlendirecek bir özellikle karşımıza çıktı. Peki bu yeni sistem oyuncuların alışveriş alışkanlıklarını nasıl etkileyecek? Arkadaşlarla oyun paylaşmak artık daha mı kolay olacak?

Epic Games çok beklenen oyun hediye etme özelliğini getirdi!

Epic Games, nihayet yıllardır beklenen “oyun hediye etme” özelliğini devreye alarak oyuncuların sosyal etkileşimini güçlendiren büyük bir adım attı. Uzun zamandır Steam tarafında görmeye alıştığımız bu pratik sistem, şimdi Epic Games kullanıcılarına da aynı kolaylığı sunuyor. Özelliğe platformun güncellenen arayüzünde eklenen yeni bir “Hediye” butonu üzerinden erişiliyor ve bu tasarım, sadeleşmiş modern çizgisiyle önceki sürümlere göre çok daha kullanıcı dostu görünüyor.

Epic Games kullanıcıları artık arkadaş listesindeki bir kişiye oyun satın alıp doğrudan hediye gönderebiliyor. Hediye etmek istediğiniz oyunun sayfasına girdiğinizde, satın alma butonunun hemen altında belirgin şekilde konumlandırılan yeni “Hediye” bölümü yer alıyor. Güncellenen tasarımda bu alanın gri tonlarda vurgulanmış bir kutucukla ayrıldığını, daha anlaşılır ikonlarla desteklendiğini ve özellikle mobil arayüzde çok daha ergonomik bir kullanım sunduğunu söylemek mümkün.

Epic Games üzerinden hediye gönderirken alıcı seçimi yapabileceğiniz özel bir ekran açılıyor. Buradan arkadaşınızı seçtikten sonra dilerseniz ileri bir teslimat tarihi ayarlayarak hediyeyi belirli bir günde ulaşacak şekilde zamanlayabiliyorsunuz. Hediye gönderildiğinde alıcıya hem platform içi bildirim hem de e-posta uyarısı gidiyor. Bu da kullanıcı deneyimini büyük ölçüde güçlendiriyor.

İlginizi Çekebilir: Logitech siber saldırıya uğradı! Hangi veriler sızdırıldı?

Epic Games, yeni özellik kapsamında oyunlar, sürümler, kalıcı eklentiler ve uygun paketlerin hediye edilebilir olduğunu belirtiyor. Ancak ücretsiz oyunlar, ön siparişler, abonelikler, oyun içi para birimleri veya tüketilebilir öğeler hediye sisteminde yer almıyor. Yine de genel çerçevede bakıldığında bu yenilik, Türkiye’de oyun armağan etme kültürünü ciddi anlamda hareketlendirecek gibi görünüyor.

Peki siz bu yeni özellik hakkında ne düşünüyorsunuz? Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!